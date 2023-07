Andrea Bentancor: propuesta de pensiones de RN “es regresiva y va a aumentar las brechas de género”

La académica de la FEN U. Talca señaló que si no se destina nada para compartir los riesgos relacionados con el género y las lagunas previsionales debido al cuidado de hijos y personas mayores, no habrá mejoras. Bentancor destacó que, con la propuesta de la oposición, se esperarían muchos años para ver algún beneficio si se destina el 6% a cuentas individuales y se espera a que ese porcentaje se capitalice antes de jubilarse y ahorrarlo. La economista se mostró pesimista respecto a la propuesta y afirmó que la situación política “no ayuda” en el debate. Además, expresó sus dudas sobre la capacidad que tendrá el gobierno de negociar y de “mover su propuesta”.

Sigue la discusión en torno a la reforma de pensiones, proyecto al que el gobierno le dio suma urgencia. Entre los temas que generan mayores divisiones entre oficialismo y oposición, están el destino del 6% extra de cotización y el rol que deben jugar tanto los privados como el Estado. Esta semana, Renovación Nacional (RN) dio a conocer su propuesta en la materia, donde destaca el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) por años cotizados y la “solidaridad intrageneracional contributiva de género”.

La economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Andrea Bentancor, se mostró pesimista ante la propuesta de la oposición. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica manifestó que lo expuesto por RN da varios pasos hacia atrás, toda vez que reconoció “habían ciertos consensos que se habían logrado en la administración de Piñera y ahora tenemos un retroceso acá”.

RN propone, para los futuros pensionados, en el pilar contributivo obligatorio elevar la actual tasa de cotización para pensiones que hoy es de 10%, a un 16%. Esta alza de seis puntos porcentuales (pp.) adicionales se haría de la siguiente manera: “Los 4 primeros pp. se suben de 1pp. anual durante los primeros cuatro años. Los dos puntos restantes que permiten alcanzar el 6% adicional se subirán de 1pp. anual”, siempre que se cumplan ciertas condiciones. En tanto, también en el pilar contributivo obligatorio, y con miras a hacer “solidaridad intrageneracional de género”, la idea de RN es que “un grupo de los cotizantes sacrifique parte de su cotización en beneficio de otro grupo de cotizantes. En el caso de la realidad chilena, consistiría en solidarizar con las mujeres por las inequidades existentes”.

Ante la pregunta: ¿Es cierto que con ese 16% en cuentas individuales las pensiones van a ser mayores? Sí, respondió la economista, pero —precisó— “dentro de 40 años, o dentro de 20 años, o dentro de 30 años, no sé, pero son décadas”. Bentancor explicó que no se está pidiendo solidaridad en dos partes, en el pillar contributivo y en el no contributivo. “El no contributivo es un soporte de pobreza, es un piso, y en el otro es un seguro social donde compartimos riesgos”, explicó. Sin embargo, criticó que “parece que no existe la voluntad de compartir riesgo”.

“Si tú no dejas nada para compartir estos riesgos: ser mujer, ser hombre, tener lagunas previsionales por cuidar hijos, tener lagunas previsionales por cuidar personas mayores, entonces no va a haber ningún tipo de mejora, digamos, de compensaciones por esos hechos. No va a haber. O sea, si tú dejas el 6% en cuentas individuales, vas además a tener que esperar a que se aumente ese 6%, a que ese 6% capitalice y a pensionarte y ahorrar ese 6%. O sea, estamos hablando dentro de muchos años”, añadió la académica de la FEN U. Talca.

La economista Andrea Bentancor calificó la propuesta de RN como “regresiva” y aseguró “va a aumentar las brechas de género”, sobre todo con la PGU diferenciada. Entonces, dijo, “como que damos un paso atrás”. Y, “si me dicen si soy pesimista u optimista, no, soy pesimista porque yo esperaba otra cosa de esta propuesta”, expresó.

Cabe mencionar que las condiciones que estableció RN en su propuesta para alcanzar el 6% adicional son:

Que la tasa de desempleo no tenga un incremento de más de X pp. en los 12 meses siguientes a la fecha del último aumento. En el evento de que no se pueda incrementar en los 12 meses siguientes, el incremento se mide desde la fecha en que no pudo aplicarse el incremento de la tasa anterior.

Que la tasa de informalidad laboral no tenga un incremento de más de X pp. en los 12 meses siguientes a la fecha del último aumento. En el evento de que no se pueda incrementar en los 12 meses siguientes, el incremento se mide desde la fecha en que no pudo aplicarse el incremento de la tasa anterior.

Que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una baja de X pp. o más respecto del PIB del año anterior.

Andrea Bentancor afirmó que la situación política “no ayuda” en el debate, y así “es muy difícil tener discusiones técnicas profundas”. Además, expresó sus dudas sobre la capacidad que tendrá el gobierno de negociar y de “mover su propuesta”.