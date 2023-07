De atrás pica el progresismo: empate técnico en iniciativas populares gracias a repunte de firmas

La noche del viernes se dio cierre a los mecanismos de participación ciudadana del proceso constitucional y al mecanismo más relevante: las iniciativas populares de norma (IPN) que reunieron firmas hasta las 23.59 hrs. y donde sorprendió el repunte de las normas progresistas propuestas por la ciudadanía: Derechos políticos de mujeres, no repetición de la violación de derechos humanos o derechos sexuales y reproductivos son sólo algunos ejemplos de IPN que lograron las 10 mil firmas el último día y así, obligar al Consejo Constitucional a ser discutidas aunque con muy poca expectativa a que lleguen al texto constitucional.

Era el mediodía en el ex Congreso Nacional y la consejera de Convergencia Social María Pardo decía: “yo no diría que les ha ido mal a las iniciativas progresistas todavía”, en ese momento muy pocas de estas IPN lograban la barrera de las 10 mil firmas, necesarias para ser discutidas en el Consejo Constitucional. Pardo afirmó que “los chilenos, por lo general, dejamos las cosas para última hora” y tenía razón. Finalmente las iniciativas populares que se van a discutir en el Consejo Constitucional están divididas más o menos por partes iguales entre conservadoras y progresistas, gracias al repunte en firmas durante el último día logró que las iniciativas progresistas llegaran a ese empate.

Ni en los mejores cálculos de los consejeros constitucionales oficialistas estaba tener este repunte de firmas en las iniciativas populares de ley, se hacían cargo que la sociedad civil de izquierdas no estaba interesada en este proceso constitucional, luego de la aplastante derrota del apruebo en septiembre pasado y mucho menos, después de la victoria del Partido Republicano en las elecciones de consejeros. Hoy el partido de José Antonio Kast tiene la posibilidad de vetar cualquier norma y por ende, pocas organizaciones sociales de izquierda estaban disponibles al desgaste de recolectar 10 mil firmas, si al final “los republicanos lo van a rechazar igual” le dijo a El Mostrador una dirigente de una organización feminista.

Pero ayer, en el último día, como dijo Pardo, aparecieron los votos en la plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana. La única iniciativa de izquierda, aunque sus autores dicen que es “transversal”, que aboga por “proteger a los animales en la nueva Constitución” tuvo las firmas necesarias hace varios días y logró, inesperadamente anoche, el primer lugar en el ranking de IPN. Algunos ejemplos de las iniciativas progresistas que aparecieron a última hora son: la que buscar fortalecer la educación pública de los rectores de universidades estatales, la que incorpora el derecho a la vivienda segura, propia y digna de la organización Los Sin Tierra, la iniciativa “agua para la vida” de Modatima, el derecho a los cuidados de Comunidad Mujer, la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la que busca asegurar derechos políticos a las mujeres de la organización Nada sin nosotras.

Aunque llegaron a la meta para ser discutidas en el Consejo Constitucional, nada asegura que estas normas serán parte del texto constitucional que será plebiscitado en diciembre. De hecho, lo más probable es que se rechacen con poco debate, con votos a favor de la minoría oficialista y no termine en más que en el reclamo de organizaciones sociales de que no se sintieron escuchados en el órgano que redacta la nueva Constitución. De hecho, esto mismo ocurrió con las iniciativas populares conservadoras en el proceso anterior. La Convención Constitucional recibió a las organizaciones de derecha, las escuchó y votó en contra por la mayoría de izquierda. No existe ningún indicio en los pasillos del ex Congreso Nacional para pensar que las iniciativas progresistas vayan a tener un destino diferente en este proceso donde el Partido Republicano tiene una abrumadora mayoría.

Las iniciativas conservadoras que lograron entrar

“Con mi plata no” fue la segunda iniciativa más votada, despasada por la iniciativa sobre los animales antes mencionada, recordemos que esta iniciativa fue la que recibió más firmas en el anterior proceso de la Convención Constitucional. Hay dos iniciativas que relevan al rodeo como deporte nacional, los mormones proponen una norma sobre libertad religiosa, la protección a las Fuerzas Armadas y de Orden, el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, el derecho a la vida del que está por nacer, la posibilidad de que los mayores de 75 años cumplan sus penas en sus casa, incluyendo a los violadores de derechos humanos que cumplen condena en Punta Peuco, y hasta el derecho a poseer armas de fuego son sólo algunos ejemplos de las iniciativas populares que serán discutidos por el Consejo Constitucional.

Es de esperar que estas iniciativas sean las que tengan mejor recepción de los consejeros y consejeras constitucionales, ya que la derecha tiene amplia mayoría en el órgano redactor. El Partido Republicano y Chile Vamos suman 33 de 50 escaños y las normas sólo necesitan 30 votos para su aprobación. Pese a que varios consejeros de derecha ya dan por aprobadas varias de estas normas no se arriesgan con dar una opinión anticipada ya que recién el próximo 17 de julio se cierra el plazo para que ellos puedan presentar enmiendas al anteproyecto que despachó la comisión experta hace poco más de un mes. De hecho, este domingo recién se reunirán las dos bancadas de Chile Vamos, la UDI con 6 consejeros y RN-Evópoli con 5, para llegar a consensos para presentar enmiendas en conjunto y recién la próxima semana sentarse con el Partido Republicano. Aquí también comenzarán a tomar posiciones sobre estas iniciativas populares de norma.