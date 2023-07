Elecciones de la mesa de la Cámara Baja: la DC corre con ventaja para quedarse con la presidencia

El lunes 24 será el día en que se vote una nueva Mesa Directiva para la Cámara de Diputadas y Diputadas del Congreso. En la carrera oficialista, donde están los votos necesarios para definir a la nueva cabeza de la Cámara, figuran el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Sin embargo, a pesar de que existe un acuerdo administrativo suscrito, las interpretaciones sobre este son diferentes. En el periodo pasado, el PC fue vetado de su turno, dado que la DC no concurrió con sus votos para apoyarlo. Ahora, el PC busca “reparación” del acuerdo, mientras que la DC espera que se continúe con lo acordado, es decir, con uno de sus filas en la mesa de la Cámara.

Las negociaciones para ver quién se quedará con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados están en pleno desarrollo, pese a que hace ya semanas que las posturas de los principales protagonistas -el PC y la DC- no se flexibilizan.

Desde el oficialismo el objetivo es que la mesa asegure la viabilidad de la agenda de Gobierno y, en ese sentido, distintas fuentes señalan que sería más conveniente poner a la DC a la cabeza, para asegurar su alineamiento con el proyecto de gobierno y, además, habilitar un espacio de diálogo más fluido con las fuerzas de centro. Si bien el escenario favorece a la DC en esta vuelta, las mismas fuentes aseguran que el desenredo del nudo que hoy tiene en indefinición al oficialismo pasa por el diálogo que ocurra entre los partidos implicados.

En dicho sentido, las palabras de la diputada Claudia Mix, dando el apoyo de la bancada del Frente Amplio al Partido Comunista para llegar a la presidencia de la Cámara, no tuvieron el efecto esperado (que otras fuerzas oficialistas se sumaran), pues, por ejemplo, desde el Partido Socialista (PS), una fuerza clave en la discusión, marcaron distancia con los competidores a la mesa.

“La gente espera menos peleas y más acuerdos. Eso debemos partir aplicándolo en el oficialismo”, dijo el jefe de la Bancada Socialista, Daniel Manouchehri. Sin embargo, advirtió que el rol del PS en estas negociaciones estará enfocado en “preservar la unidad, y construir mayorías, que vayan incluso más allá de la alianza de Gobierno”.

Su par PS Leonardo Soto advierte que no se puede perder el foco principal, que define como “encontrar la mejor opción que asegure mantener la Cámara en manos de la mayoría de las bancadas del oficialismo”. Eso quiere decir, sostiene, que “es imprescindible construir la más amplia mayoría, con todas las bancadas del oficialismo y cercanas“.

Además, Manoucheheri argumenta que esta es una oportunidad para “extender la conversación con otras fuerzas, para sacar adelante leyes importantes que beneficien a todos los chilenos. Es tiempo de sumar apoyos en pos de los cambios”.

Voces oficialistas al interior del Congreso advierten que el hecho de que se mencione la construcción de mayorías que “vayan incluso más allá de la alianza de Gobierno” y establecer la necesidad de “sumar apoyos” son un claro guiño a la DC. Ahora, también precisan que no por eso la discusión está cerrada.

Hay que recordar que estas negociaciones se dan en el contexto de un acuerdo oficialista según el cual este periodo le corresponde presidir la mesa a la DC. Sin embargo, el año pasado el turno del PC se vio frustrado, dado que la DC no apoyó con sus votos a los comunistas, por pedir la renuncia de Sergio Micco (ex DC) al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Es por eso que el reciente ex presidente de la Cámara, el liberal Vlado Mirosevic, llegó a la mesa.

El jefe de bancada del PC, Luis Cuello, advirtió que desde su vereda “seguimos conversando con las bancadas para llegar a un buen entendimiento”. También insiste en que “es importante recordar que el año pasado se incumplió el acuerdo, lo que significó dejar a nuestra bancada fuera de la mesa. La forma de corregir ese incumplimiento es respetando es reconocer que nos corresponde presidir en este período”.

El Partido de la Gente (PDG), en tanto, apela a “respetar el acuerdo administrativo que suscribimos al inicio de este periodo parlamentario”, dijo el diputado Rubén Oyarzo. En palabras más directas, significa apoyar a la DC para que presida la mesa. Oyarzo agrega que es “imperativo” cumplir el acuerdo y en eso el PDG “está comprometido por la gobernabilidad de la Cámara”.