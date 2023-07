Diputado Marcos Ilabaca (PS): “La actitud de diputados de la UDI me parece pequeña y miserable”

El parlamentario socialista evalúa la situación en el Consejo Constitucional, las negociaciones en el Congreso y las relaciones al interior del Gobierno. El optimismo no es un ánimo que represente precisamente lo que Ilabaca está pensando sobre el contexto actual. Asegura que el Partido Republicano está cometiendo los mismos errores que la Lista del Pueblo en el proceso anterior. Por otra parte, cree que La Moneda cuenta con ministros muy buenos y otros que pasan inadvertidos, pero que estos últimos le han pasado la cuenta al Ejecutivo a la hora de llevar adelante los grandes acuerdos. Ahora, también considera que cierta parte de la derecha ha sido “pequeña y miserable”, y que los problemas de las dos almas del Gobierno están más lejos de solucionarse que hace algunos meses.

El parlamentario socialista, quien fue jefe de bancada, ha seguido de cerca el proceso constituyente y, hoy por hoy, al observar el actuar del Partido Republicano, no ve lejana la opción de rechazar la propuesta de nueva Constitución.

El panorama para el diputado Marcos Ilabaca no es esperanzador, pues cree que al Gobierno le ha faltado liderazgo para llevar adelante los acuerdos, no obstante, también considera que la oposición ha sido irresponsable y se ha aprovechado de una situación para pedir la cabeza de un ministro, como también lo hizo su correligionario Fidel Espinoza –el criticado senador socialista que ha atacado sin claudicar al Frente Amplio y, en particular, al ministro Giorgio Jackson–, por lo que hoy lo tienen con una denuncia ante el Tribunal Supremo de su partido.

El liderazgo del Gobierno para él es clave, sin embargo, respecto a las conversaciones que avanzaban en aunar “las dos almas”, dice que están estancadas luego de que Convergencia Social insistiera en la idea del partido único del Frente Amplio en medio del caso Fundaciones: “Tenemos que ver de qué manera resolvemos los problemas de relaciones políticas internas”, señala.

-¿Cree que el Partido Republicano está pasando la máquina en el proceso constituyente?

-El Partido Republicano está cometiendo el mismo error que cierto sector de la lista del pueblo y otros grupos identitarios del pasado proceso constituyente. Se olvidan de que la nueva Constitución debe ser una que nos debe regir a todos y ser efectivamente la casa de todos. Ellos no pueden intentar imponer sus ideas particulares en este proceso. Ese error puede costarle caro, no solamente al trabajo que están desarrollando hoy día, sino que obviamente a todo el país.

-Algunos consejeros republicanos argumentan que sus enmiendas son transparentes y que será el debate político el que prime, ¿cómo ve usted ese argumento?

-Es bueno que transparenten sus posiciones porque en definitiva, se dan a conocer y muestran lo que es el Partido Republicano de verdad. Con estos están demostrando cómo es el país que ellos quieren construir. Lamentablemente, eso se traduce en un programa de gobierno y dentro de un marco institucional, es mucho más amplio que debe continuar la labor del Estado y se olvidan que están construyendo, eh, lo que va hacer la carta de navegación de aquí a los próximos 30 años, si ellos quieren desarrollar una forma de de gobierno particular, imponiendo sus ideas a través de una mayoría absolutamente circunstancial. Creo que es un error. Van a cometer el mismo error que muchos de los constituyentes en el periodo anterior cometieron. Chile no puede tener un período que viva nuevamente con el drama de la inestabilidad e incertidumbre, porque lo que buscamos a través de la nueva Carta Fundamental, tener certidumbre.

-¿Cómo ve la situación en la que se rechace la nueva propuesta constitucional en diciembre?

-La situación es compleja. Muchos tenían la esperanza de que efectivamente tuviéramos una Constitución generada en un proceso democrático con participación ciudadana y, lamentablemente, con el accionar del Partido Republicano, que a través de enmiendas o sus posturas identitarias, donde intentan establecer su visión de la vida a todos los chilenos y chilenas, lo más seguro es que vayamos caminando hacia el precipicio y finalmente, muchos de los que estaban por la nueva Constitución tengamos que llamar a votar el rechazo.

Invito a que en este proceso se escuche el tremendo trabajo que desarrolló la Comisión Experta que de manera transversal le presenta Chile una propuesta interesante de Carta Fundamental y dejemos de lado esta lucha ideológica identitaria que hoy día el Partido Republicano nos intenta entregar. Están retrocediendo en muchas materias que durante años de lucha, de diferentes sectores, se han logrado generar como derechos sociales

-¿Qué le parece que no se vaya a realizar la Consulta indígena?

-Claramente perjudica. Deberían establecer ciertos procedimientos que permitieran poder también dar cumplimiento a lo que los tratados internacionales obligan a nuestro país. La consulta indígena, dentro del marco del convenio 169 de la OIT obliga al Estado de Chile a llevar adelante esta consulta cuando existan temas que digan relación con los pueblos originarios. Creo que esta decisión es un error. Espero que se salve. Por lo menos yo estoy absolutamente disponible para poder llevar adelante las modificaciones constitucionales que tengamos que desarrollar con el objeto de poder contemplar la una participación real de parte de todos los sectores para la construcción de esta Carta Fundamental.

-A propósito de la encuesta CEP, ¿usted cree que hay un correlato directo, en tanto enmiendas del Partido Republicano, con la identificación ciudadana con ese partido?

-Las mayorías circunstanciales no pueden llevar adelante la imposición de sus ideas ideológicamente identitarias. Lo mismo pasó con la lista del pueblo. Este país día se ha transformado en un país extraño en respecto a cómo se va movilizando en las preferencias electorales. En el último tiempo, pasamos de la Lista del Pueblo y partidos de izquierda radicalizados a un partido de derecha de corte pinochetista. Entonces, la mirada del proceso constituyente debe ser más a futuro. Como lo que está ocurriendo con Vox en España, que fue una tremenda fuerza hoy día es un partido absolutamente terciario entre la política de ese país, por un tanto, el llamado al Republicano es a no enfrascarse en este tipo de disputa para entender que la política es cíclica y que si yo hoy día son mayoría en el Consejo Constitucional esto es absolutamente circunstancial y la construcción de la Carta Fundamental no puede ser circunstancial, debe ser con mirada de futuro.

-Respecto a los 50 años, hay una Carta Fundamental que puede ser aprobada en diciembre, sin embargo, no se ve una línea muy clara en cuanto a qué quiere hacer el Gobierno para conmemorar eso. ¿Cuál es su opinión respecto a eso?

-Creo que hubo un tremendo error en este ataque violento que cierto sector del Partido Comunista desarrolló contra la persona que estaba a cargo de llevar adelante la conmemoración de los 50 años. Estaba desarrollando una labor interesante a pesar de algunas declaraciones que a lo mejor fueron poco afortunadas, pero una declaración no puede significar el ataque que se desarrolló por parte cierto sector.

La conmemoración de los 50 años de un hecho histórico que debería llamarnos al reencuentro, que debería llamarnos a que esto nunca más ocurra en nuestro país, Pero lamentablemente, como están dándose las cosas, siento que va a ser una conmemoración que va a pasar muy desapercibida. Además, con fuerzas que reivindican el legado del dictador. Entonces, cuando tenemos este nivel de polarización, lo que uno espera del Gobierno es que asuma el liderazgo que correspondan para una época que debería ser de reflexión, que debería ser para establecer el discurso del nunca más.

-En este clima polarizado, ¿qué tan posible es atraer a la oposición a negociar en temas como el pacto fiscal o la reforma de pensiones?

-Hoy día hace falta más diálogo. El Gobierno, lamentablemente, no tiene mayoría ni en la Cámara ni el Senado y eso, algunos colegas parlamentarios, parece que lo olvidan y mantienen las banderas en alto con posiciones también absolutamente inamovibles. Lo cierto es que al ser minoría, necesitamos llegar. Cuando tú quieres llegar a un acuerdo tienes que conciliar y tienes que ceder. Esto no puede significar tampoco el renunciar a tu proyecto, a tu programa, pero sí tienes que hacer ciertas concesiones para lograrlo. Lo cierto es que la labor del Gobierno es tomar el control de la agenda y llevar adelante los diálogos que se tengan que llevar adelante para poder buscar soluciones.

Hoy día siento que esta labor no la está desarrollando todo el Gobierno. Hay un grupo pequeño de ministros que sí han logrado llevar adelante la generación de diálogo. Lamentablemente, siento que estos ministros están tratando de controlar la agenda, que están tratando de llevar adelante, no van a la par con muchos ministros que están absolutamente rezagados y pareciera que se le olvidó que esos ministros de Estado.

-¿Está hablando del ministro Giorgio Jackson?

-No, no, todo el mundo sabe que yo no tengo una buena relación personal con el ministro Jackson, pero creo que ha estado desarrollando una labor interesante a la dirección. Lamentablemente la derecha lo tratado de involucrar dentro del proceso que creo que él no tiene responsabilidad, como es el tema de los convenios. Me refiero a otros ministros que no han estado a la altura, como el de Cultura, por ejemplo.

-¿Cree que la derecha se ha aprovechado políticamente del caso Convenios para pedir la salida de un ministro? ¿Qué opina de la carta de la UDI?

-La actitud de los diputados de la UDI me parece absolutamente pequeña y miserable. No creo que corresponda a un partido político que pretende ser gobierno, que pretende ser un aporte en la búsqueda de la solución de las necesidades, postergar la necesidad de los chinos exigiendo la renuncia al ministro de quien además le imputan ilícitos penales, es de una irresponsabilidad de la que no puedo comparar con una situación como esta en el corto plazo. Creo que han sido irresponsables y espero que entiendan que primero o que la función primaria de la actividad política es buscar soluciones de los problemas que la ciudadanía.

-En esa línea, ¿cómo evalúa las críticas y la actitud del senador Fidel Espinoza que es de su partido?

-Yo comparto con Fidel alguna de las críticas que ha hecho, porque el caso Convenios ha sido un caso escandaloso y tenemos que perseguir las responsabilidades de todo aquellos delincuentes que se han aprovechado del Estado para enriquecerse, pero cosas diferente es la forma en la cual senador Espinoza lo ha estado desarrollando, y creo que no corresponde la forma.

Pero cada uno enfrenta las situaciones de manera diferente y no soy yo quién va a criticar la forma en la cual él ha optado para enfrentarse a esta situación. Insisto, esto parte la base de una situación que es escandalosa y que todos deberíamos buscar, condenar y además deberíamos buscar que nunca más ocurra este tipo de situaciones.

-Respecto al destino de las dos coaliciones de Gobierno para sostener una alianza robusta entre las “dos almas”, ¿usted cree que existe un trabajo para llegar a eso?

-Habíamos avanzado algo en un proceso de encuentro y conversaciones y el aumento de la participación del Socialismo Democrático dentro de esta instancia ha sido importante. Pero a través de lo que ocurrió con el llamado de Convergencia Social para armar un gran partido político del Frente Amplio con los hechos que ocurren respecto a la estatura moral de algunos con el caso Convenios, creo que este proceso se ha visto estancado y se ve dificultado.

Estoy convencido de que Chile requiere una izquierda responsable, que sea capaz de ser alternativa de Gobierno y que sea capaz de buscar las soluciones a los problemas que la ciudadanía nos reclama y siento que lamentablemente esa coalición no existe. Hoy día las dos almas del Gobierno son cada vez más patentes. Tenemos que ver de qué manera resolvemos los problemas de relaciones políticas internas. Somos capaces de avanzar en la búsqueda de lo que decimos representar, que es solucionar los problemas de la ciudadanía.