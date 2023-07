Sobrino de Bachelet: uno de los artífices del encuentro entre CS y PS

Matías Goyenechea –cuya madrastra, Vivienne Bachelet, es pareja de su padre desde hace 30 años y prima hermana de la ex Presidenta Michelle Bachelet– ha tenido una herencia familiar socialista. Aunque su capital político dentro de Convergencia Social aun está en crecimiento, de todas formas su acercamiento al PS fue evaluado con buenos ojos. En la cruzada de Diego Ibáñez, presidente de CS, por generar un diálogo entre las fuerzas progresistas y tratar de superar el fantasma de “las dos almas”, apareció Goyenechea -junto a Gonzalo Cuadra, uno de los jefes nacionales del frente de salud del partido- permitiendo un encuentro entre militantes de Convergencia Social y socialistas, que pretende acercar las posiciones respecto a las agendas principales del Gobierno, como la de salud.

La alianza oficialista ha tenido que enfrentar constantemente el fantasma de “las dos almas”, pues el vínculo político entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático no ha logrado cuajar del todo, debido a fuegos cruzados que se dan de un lado y de otro a la hora de atravesar momentos difíciles. Con la intención de paliar esa división, desde Convergencia Social (CS) han realizado acercamientos hacia el Partido Socialista (PS) para aunar criterios y, así, hacer un puente entre las dos coaliciones oficialistas. Reuniones entre las orgánicas de los partidos y el cruce de militantes en los pasillos de la institucionalidad fueron la chispa que pretende formar puentes entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Entre los personajes que llevaron adelante la gestión estuvo Matías Goyenechea, hijo de padre y madre socialistas y sobrino de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El lunes 17 de julio hubo una charla en París 873, la sede del Partido Socialista. Militantes de esta colectividad y de Convergencia Social fueron los únicos convocados a la actividad, en la que se pretendía hablar “sobre desafíos futuros que generan unidad en las fuerzas progresistas”, decía la invitación. También, se puntualizaba que “en esta ocasión hablaremos sobre la salud”.

La idea se venía trabajando hacía meses. En marzo, militantes del frente de salud de Convergencia Social le solicitaron una reunión formal a la comisión del ramo del PS, para “generar una posición común del oficialismo en términos de salud”, dice Gonzalo Cuadra, uno de los encargados nacionales del frente de salud de Convergencia Social. Si bien precisa que los principales focos de atención están en la ley corta de isapres y la reforma de salud, también añade que “es importante desmitificar el tema de las dos almas”.

Fuentes del interior de CS sostienen que la idea de generar puentes entre el PS y el FA viene incluso desde las elecciones presidenciales, pero su máxima expresión se concretó en los comicios para elegir a los consejeros constitucionales, en donde se formó la lista Unidad por Chile. Este nuevo intento de hacer puentes –dice Cuadra– proviene de la decisión política del frente de salud de su partido, pero señala que tuvo buena recepción en la directiva del partido. Desde las altas dirigencias del PS coincidieron y tomaron la decisión de hacer una actividad que contara con las autoridades máximas de los partidos.

Entre los participantes frenteamplistas de la construcción de puentes estaba Matías Goyenechea (40), cuya madrastra es Vivienne Bachelet, exsocialista y prima hermana de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien es pareja del padre de Goyenechea desde que este tenía 10 años. Al interior de CS comentan que Goyenechea es un militante involucrado, pero no goza de un espacio de poder dentro de la colectividad. Es cientista político de la Universidad Arcis y hoy es jefe de la División de Desarrollo Institucional en Fonasa, y fue en ámbitos institucionales donde se encontró con militantes socialistas y ayudó a generar espacios de encuentro. Desde su círculo cercano, si bien sostienen que ejecuta una labor importante, comentan que siempre actuó en colectivo y que sobre él no recaen las decisiones políticas del partido.

Al interior del PS vieron con buenos ojos el acercamiento de Convergencia Social y en particular el de Goyenechea. Según fuentes que participaron de los primeros acercamientos con él, fue un actor clave para llevar a cabo la charla que se realizó entre el PS y CS en el salón principal de la sede socialista y así proyectar un puente entre las “dos almas” del oficialismo.

El salón se copó de sillas y había una mesa cerca de la entrada, con galletas, jugo, café, té y una minuta de las exposiciones. En ella, aparecían como los expositores principales el senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de salud del Senado, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, también socialista.

La reunión no se circunscribió netamente al tema de salud, sino que pretendía ser el primer espacio de trabajo entre las colectividades, a fin de proyectarlo en otras áreas. La agenda de salud terminó por convocar a los presidentes de los partidos, que aparecieron en la minuta de la actividad, el timonel de Convergencia, Diego Ibáñez –quien fue reemplazado por la vicepresidenta de dicha tienda, Ximena Peralta, dado que se encontraba en una cena en la casa de la ministra del Interior, Carolina Tohá– y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que luego de dar su discurso se retiró, señalando que iba a hablar con la bancada socialista del Consejo Constitucional, debido a que ese día se terminaba el plazo para ingresar las enmiendas. Sin embargo, después se hizo público que también asistió a la misma cena con la ministra Tohá.

Vodanovic, en el discurso inicial, asumió que entre las colectividades “estamos en bastante sintonía”, agregando el deseo de “ojalá poder trabajar en conjunto”, junto con agregar que esperaba que ese tipo de encuentros se puedan “repetir en otras materias”. Peralta, por el lado frenteamplista, llamó a prestar más atención a los puntos de unión que de desunión: “Es importante marcar puntos en común de políticas públicas de transformación”. También le dio más aire a este posible encuentro entre izquierdas, aseverando que “el encuentro de conversación entre el PS y el CS puede ser importante en términos programáticos y relación de partidos de Gobierno”.

Desde esa fecha no se han revelado más encuentros entre las dos colectividades, pero ayer sí hubo una reunión entre el frente de salud de CS con otros de Apruebo Dignidad. Además, fuentes de la colectividad indican que quieren replicar esto en todas las colectividades de Gobierno, para no generar asperezas con los otros partidos del Socialismo Democrático que alegan exclusión cada vez que el FA llama al PS.

Parlamentarios socialistas del Congreso admiten que entre las dos tiendas “hay un punto importante”, pero principalmente en la Cámara, pues en el Senado el único parlamentario del FA es Juan Ignacio Latorre, presidente de RD.

Estas mismas voces sostienen que el PS ha sido un partido importante y alineado con el Gobierno y que siempre ha salido en bloque a defender al Presidente Boric, exceptuando al senador Fidel Espinoza. De hecho, ante la crisis que vive el FA por el caso Convenios, parlamentarios socialistas sienten que el CS salió en busca de un aliado consistente con el Presidente, más allá del Frente Amplio. Además, evalúan a Convergencia Social como la colectividad más ordenada del frenteamplismo, que cuenta con los cuadros políticos más importantes y, además, es el partido del Presidente.

Tanto socialistas como frenteamplistas admiten que siempre se ha tratado de avanzar en ese esfuerzo de acercar los partidos, pero desde el PS también hay quienes consideran que, tras el estallido del caso Convenios y la ratificación de la intención (previa a este) de crear un partido único en el FA, las posiciones que se estaban construyendo se han distanciado.

Sin embargo, el proyecto de tender un puente entre las dos almas del Gobierno sigue en pie y pretende no claudicar. Altas fuentes del partido del Presidente Gabriel Boric advierten que se puede hablar de “acercamientos”, pero que estos se construyen juntándose a conversar. En definitiva –comenta otra fuente–, hay que ver los principios de Convergencia Social: “Es una organización política de ciudadanos y ciudadanas comprometidos y comprometidas con la consecución de una sociedad socialista, democrática, libertaria y feminista”.