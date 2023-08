Diego Ancalao responde a senador Espinoza por Fundación Kimün: “Solo fui un prestador de servicios”

En entrevista con Mirna Schindler, Espinoza, en medio del caso Convenios, mencionó que Ancalao era líder de una fundación (Kimün) que había recibido montos en su región (Los Lagos) y que habían reportado pérdidas de hasta 1.200 millones de pesos. El propio excandidato presidencial mediante un comunicado a los medios aclaró estas acusaciones: “En primer lugar, quiero enfatizar que no tengo ni he tenido ninguna vinculación con la Corporación Kimün, más allá de haber sido un prestador de servicios durante un par de meses. Mi participación en dicha organización se limitó exclusivamente a esta función y en ningún momento he formado parte de Kimün en ninguna otra calidad”.

El excandidato presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, se refirió su vínculo con la Fundación Kimün tras los dichos del senador Fidel Espinoza en el Al Pan Pan de El Mostrador, en que lo ligada de forma directa con la organización.

En entrevista con Mirna Schindler, Espinoza, en medio del caso Convenios, mencionó que Ancalao era líder de una fundación (Kimün) que había recibido montos en su región (Los Lagos) y que habían reportado pérdidas de hasta 1.200 millones de pesos.

El propio excandidato presidencial mediante un comunicado a los medios aclaró estas acusaciones: “En primer lugar, quiero enfatizar que no tengo ni he tenido ninguna vinculación con la Corporación Kimün, más allá de haber sido un prestador de servicios durante un par de meses. Mi participación en dicha organización se limitó exclusivamente a esta función y en ningún momento he formado parte de Kimün en ninguna otra calidad”.

La vinculación de Ancalao con Kimün radica en la transferencia de aproximadamente 900 millones por parte de esta fundación al IP y CFT Los Lagos para ayudar en su situación financiera. Luego, el 17 de julio -según consignó La Tercera- a través del Diario Oficial que el vicepresidente de la corporación, Arnoldo Ñanculef, en representación de Kimün le vendió los establecimientos a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), donde Ancalao es presidente y uno de sus representantes legales.

Al respecto, el indicado señaló que “confirmo que Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena ha llevado a cabo la adquisición del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos”.

Sin embargo, “es importante aclarar que la venta de los establecimientos no tiene relación alguna con ninguna garantía, y tampoco se presentaron inmuebles como garantía de pagaré, como se ha mencionado erróneamente”.

Por otro lado, insiste en que el proceso fue transparente y riguroso. “Nuestro compromiso es asegurar la continuidad y mejora de los programas académicos, así como el bienestar de los estudiantes, docentes y colaboradores involucrados”, acotó.

“Como persona, siempre he valorado la transparencia, la honestidad y la integridad en todas mis acciones. Lamento profundamente cualquier malentendido o confusión que haya surgido a raíz de los informes inexactos en los medios de comunicación”, recalcó.

Finalmente, manifestó su compromiso a colaborar y proporcionar información al respecto de estas compras a todo quien tenga inquietud.