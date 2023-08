Senador Espinoza lanza sus dardos contra jefa de la Dipres Javiera Martínez (RD) por Caso Convenios

El senador socialista asegura que advirtió el año pasado al ministro Mario Marcel sobre el desvío de recursos públicos a fundaciones, pero sus advertencias no habrían sido tomadas en cuenta. Expresó preocupación por la posible influencia de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), quien habría tenido una relación personal con Daniel Andrade de Democracia Viva. “Yo me pregunto: ¿quién pudo haber incidido para que se flexibilizaran de tal forma los mecanismos para entregar plata directa a las fundaciones?”. Espinoza criticó la falta de transparencia y recalcó que la investigación por parte de la Fiscalía debe ser exhaustiva para determinar responsabilidades y sanciones.

El senador Fidel Espinoza (PS) denunció un patrón de desvío de recursos públicos hacia fundaciones en su región y otras provincias del país. El legislador socialista, principal crítico en el oficialismo del Caso Convenios y del ministro Giorgio Jackson (RD), manifestó haber notado una anomalía antes de la discusión del presupuesto del año pasado, razón por la cual también apunta sus dardos a la titular de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, militante de Revolución Democrática y quien habría tenido una estrecha relación con Daniel Andrade de Democracia viva.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Espinoza mencionó que durante sus recorridos por diversas provincias, numerosas personas le informaron que se estaban ofreciendo recursos a fundaciones, algo que nunca había presenciado en su carrera parlamentaria. Intrigado por esta situación, habría descubierto cierta “flexibilización” de los mecanismos para transferir fondos a dichas entidades con el propósito de agilizar la ejecución del presupuesto regional.

“Consejeros regionales de mi región comenzaron a buscar fundaciones para ofrecerle proyectos. Y desde el Gobierno Regional también. Entonces, esto no era usual. Comencé a indagar, comencé a averiguar y me di cuenta que efectivamente en la discusión del presupuesto venía una flexibilización de temáticas vinculadas al traspaso de recursos a fundaciones”, comentó el senador.

Y agregó: “Yo conversé con el gobernador en su momento y le dije, gobernador, el traspaso de fundaciones para mí no me parece. Pero es más, yo llevé esta discusión a la Sala del Senado cuando se estaba discutiendo el presupuesto y estaba la Directora de Presupuestos (Javiera Martínez) y yo le manifesté que me parecía improcedente que se le traspasaran tan millonarios recursos a las fundaciones porque eso podría cargarnos dolor de cabeza”.

Cabe mencionar que el contralor Jorge Bermúdez ha planteado que se han utilizado las transferencias para financiar compra de bienes, contratación de personal u obra pública “vía glosas presupuestarias que regulan laxamente el tema”. En ese plano, indicó que aquí no se aplican boletas de garantías porque no es la Ley de compras públicas.

Además, de cara al Presupuesto 2024, las bancadas ya definen su estrategia para un erario marcado por el Caso Convenios. Hasta ahora, la discusión podría centrarse precisamente en aumentar los controles a las glosas y los traspasos de recursos.

Incluso el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha afirmado que “una de las cosas que estamos aprendiendo de este proceso es que tenemos una estructura normativa en materia de transferencia extremadamente amplia y discrecional. Esa estructura de transferencia proviene de una regulación principalmente de glosas presupuestarias y lo segundo (….) Es necesario tener una regulación mucho más intensa en materia de transparencia y de financiamiento de corporaciones y fundaciones”.

En su intervención ante el Senado el año pasado, el senador Espinoza advirtió que esta práctica podía acarrear problemas y riesgos, y planteó su preocupación por el potencial uso inapropiado de los recursos. El senador explicó que el objetivo inicial no era negativo, ya que buscaban ampliar el apoyo a organizaciones sociales destinando un mayor porcentaje de recursos a proyectos pequeños y locales.

No obstante, el resultado fue totalmente distinto a lo esperado, con la aparición de fundaciones que recibieron montos desproporcionados. Además, el senador mencionó un caso específico en su región con la organización Kimün, liderada por el excandidato presidencial Diego Ancalao, donde se reporta la pérdida de 1.200 millones de pesos.

“Por eso yo ayer hablé de un ‘golazo’ que nos metieron, porque lo que se buscó ahí fue favorecer a más organizaciones de ese carácter, pequeñas, organizaciones sociales, que antes quedaban fuera porque le exigían los 2 años de funcionamiento y no podían comenzar a crecer como organización. Entonces, y allí, y en ese marco, se abre el forado entre las fundaciones, pero con proyectos ya no de, no de 4 o 5 millones de pesos, sino con proyectos de 100, 200, 1.200 millones de pesos”, añadió el legislador del PS.

Ministro, esto va a ser un escándalo

El senador Fidel Espinoza aseguró que advirtió al ministro Marcel sobre la gravedad de la situación, pero acusó que sus advertencias no fueron atendidas adecuadamente, y la problemática continuó sin ser abordada. En este sentido expresó su preocupación acerca de la posible influencia de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), quien habría mantenido una relación personal con un miembro de una de las fundaciones involucradas: Daniel Andrade de Democracia Viva, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

“Nunca pensé que se iba a transformar en un mecanismo para defraudar al Estado en aquel entonces, porque quiero ser muy honesto. Pero yo le manifiesto al ministro Marcel mi preocupación y le digo: ministro, esto va a ser un escándalo y yo espero que el próximo año, en relación a la discusión presupuestaria de este año, no vaya a ocurrir la posibilidad de que se sigan entregando recursos de todos los chilenos a las fundaciones”, afirmó el senador Espinoza.

Y añadió: “El Ministro Marcel escucha mi intervención, porque yo emplazo a la Directora de Presupuesto y le digo, esto no puede ocurrir, no puede ser que le pasemos plata a fundaciones. Y repito, esto fue el año pasado, no es que yo me esté subiendo hoy día al carro, ustedes pueden ver mi intervención. Entonces, el ministro Marcel, muy gentilmente, se acerca a mi espacio dentro del Senado donde yo intervengo, se acerca de manera muy gentil y me pregunta —porque él no puede saber todas las temáticas que ocurren dentro de una cartera tan grande como el Ministerio de Hacienda— por qué yo estoy planteando esto. Yo le digo porque yo he sido testigo que en mi región andan ofreciéndole miles de millones de pesos a las fundaciones y él me dice: ya voy a preocuparme de que eso se haga con cuidado, con resguardo de los recursos públicos. Y repito, de ahí para adelante el gobierno no me escuchó”.

Espinoza criticó que la Directora de Presupuestos ni siquiera les entregó en el Senado un listado de todas las fundaciones que estaban siendo favorecidas. Y, bueno, dijo, “aquí tenemos las consecuencias”.

El senador cuestionó la negativa de la Directora de Presupuestos, militante de Revolución Democrática: “Dicen, yo no tengo por qué involucrarme en la vida personal de nadie, pero que en aquel entonces ella era pareja de Daniel Andrade, el mismo señor involucrado en Democracia Viva. Entonces, yo me pregunto, ¿quién incidió? ¿O quién pudo haber incidido para que se flexibilizaran de tal forma los mecanismos para entregar plata directa a las fundaciones?”.

El senador Espinoza enfatizó la importancia de una investigación profunda por parte de la Fiscalía para determinar las responsabilidades y sancionar a quienes resulten implicados en este escándalo.