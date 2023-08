Expresidente Frei crítica ola migratoria: “La mayoría de los actos ilegales los hacen extranjeros”

El ex presidente Eduardo Frei destacó los años de la Concertación, y expresó que la coalición que gobernó por 30 años mantuvo políticas responsables y que se proyectaba por más de un periodo. “Si uno hace un análisis de la historia política, económica y social, concluye que no hay ninguna época en la historia de Chile que pueda competir con los 30 años de la Concertación. Fue el eje político y de definición de políticas de Estado. Eso se debió a que se construyó una coalición política que fue capaz de darle al país gobierno, conducción política, acuerdos. Eso es reconocido por todo el mundo. Lo bueno es que ahora acá también se reconoce. Y eso es positivo”, afirmó el ex jefe de Estado

El expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en una entrevista con el diario El Mercurio abordó el ambiente político a días de la 50° conmemoración del golpe de Estado, los 30 años de la Concertación y la ausencia de una política clara para enfrentar la ola migratoria que ha arribado a Chile.

“La seguridad es central. En América Latina no tenemos ningún acuerdo importante de integración que permita enfrentar el tema en forma conjunta. Todos los intentos de integración han sido fallidos(…) No estábamos acostumbrados a esto. Imagínense que cuando terminé mi gobierno, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, estaba muy preocupado porque teníamos un problema de inmigrantes de Perú. Eran 15.000 personas. ¡15.000! Y se resolvió de inmediato”, aseguró el ex jefe de Estado.

Y agregó: “Hoy hablamos de millones. Todos sabemos que la mayoría de los actos ilegales los hacen extranjeros, y en eso falta una política clara. El problema de seguridad ha pasado a ser prioridad para toda la opinión pública, y hay que enfrentarlo, porque si no, si llegamos a tener una evaluación más negativa en seguridad interior, ahí tendremos déficit de inversión y turismo”, sostuvo el expresidente Frei.

En la entrevista del periodista Matías Bakit, Eduardo Frei recordó una exposición que tuvo esta semana en la Universidad Católica, donde mencionó un libro de Aníbal Pinto, titulado “Chile, un caso de desarrollo frustrado”. Según Frei, Pinto, en la década del 50, decía que había problemas de convivencia internos que no daban la opción de que Chile fuera un país desarrollado. De acuerdo con lo que expuso el exmandatario, es algo que también está pasando ahora y que hay que analizar en el marco de los 50 años del golpe de Estado, aunque evitó abordar el debate revisionista sobre las causas del quiebre democrático.

Asimismo, el ex presidente Eduardo Frei destacó los años de la Concertación, y expresó que la coalición mantuvo políticas responsables y se proyectaba por más de un periodo. “Si uno hace un análisis de la historia política, económica y social, concluye que no hay ninguna época en la historia de Chile que pueda competir con los 30 años de la concertación. Fue el eje político y de definición de políticas de Estado. Eso se debió a que se construyó una coalición política que fue capaz de darle al país gobierno, conducción política, acuerdos. Eso es reconocido por todo el mundo. Lo bueno es que ahora acá también se reconoce. Y eso es positivo”, dijo el exmandatario

Y agregó: “Hoy hay que sacar lecciones de lo que hicimos y corregir las cosas que no están bien. Hay que proyectarse un futuro, pero a la vez hay que decir que no hay otra época en la historia más exitosa”. El exmandatario señaló además que el mérito de la Concertación para gobernar fue ser una coalición política responsable que podía trabajar no solo en un gobierno, sino mirando hacia un periodo más largo y creando políticas de Estado