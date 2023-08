Jaime Huincahue, hombre de Piñera en la Conadi, prófugo tras orden de detención por Caso Convenios

Jaime Huincahue Melipil fungió como consejero nacional de la Conadi durante el primer mandato de Sebastián Piñera, participando en diversos actos oficiales en representación del gobierno. Tomó parte en capacitaciones y encuentros protagonizados por comunidades indígenas, y suscribió una declaración condenatoria tras el atentado que cobró la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay. Posteriormente, al ser removido de la Conadi con la asunción del gobierno de Bachelet, pasó a formar parte del Parlamento Autónomo Mapuche Koyang y de la Fundación Kimün, entidad que actualmente preside. Hoy, Huincahue Melipil se encuentra prófugo de la Justicia en medio del Caso Convenios, a raíz de una cuestionada transferencia por $1.200 millones que recibió Kimün de parte del Gobierno Regional de Los Lagos.

El papel de Huincahue Melipil en la controvertida fundación no es la única faceta que resalta del también rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica “Los Lagos”. El líder de Kimün, sobre quien pesa la segunda orden de detención en el contexto del Caso Convenios —junto al excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao—, fue un activo funcionario en el primer gobierno de Sebastián Piñera, manteniendo importantes vínculos con el mundo mapuche.

En diciembre de 2011, un decreto firmado por el expresidente Piñera y el entonces ministro de Planificación Joaquín Lavín, designó a Huincahue como consejero para integrar el Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) —entidad gubernamental encargada de promover el desarrollo y protección de los pueblos indígenas en el país—. El decreto revocó la designación de Verónica Figueroa Huencho como consejera de Conadi.

En mayo de 2012, Piñera y Lavín, junto al entonces director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, encabezaron un acto en el que asumieron los ocho nuevos integrantes indígenas del Consejo Nacional de la Conadi. Tras un desayuno en La Moneda, se dio la bienvenida a los consejeros, entre los que se destacó a Huincahue como representante de gobierno.

En diciembre de 2012, Huincahue participó en un encuentro en el cual el entonces gobierno de Piñera manifestó su compromiso de apoyar a los pueblos indígenas de la Región de Magallanes, donde se reunió con cerca de 40 representantes de distintas comunidades Kawésqar, Yagán y Mapuche Huilliche.

En julio de 2013, como consejero nacional de Conadi, firmó una declaración, en representación del Ejecutivo, junto a otros dirigentes indígenas, para manifestar su condena a todo acto de violencia, luego del atentado que costó la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay.

En diciembre de 2013, estuvo presente el Primer Congreso Nacional Mapuche de Energías Renovables No Convencionales realizado en Temuco, junto a comunidades mapuche y representantes de la Universidad de los Lagos y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros expertos nacionales e internacionales.

También en su rol de consejero nacional de Conadi, Huincahue participó en instancias de capacitación, por ejemplo, de treinta camaroneros de Nueva Imperial y Carahue que recibieron certificación para el cultivo y explotación del camarón de vega.

En mayo de 2014, Huincahue fue removido como consejero de Conadi por decreto de la expresidenta Michelle Bachelet, quien nombró tres nuevos consejeros. A partir de este punto, Jaime Huincahue comenzó a figurar como secretario ejecutivo del Parlamento Autónomo Mapuche Koyang, entidad vinculada a Kimün.

Fundación Kimün, en su sitio web, precisa: “Somos profesionales y Técnicos mapuche y no mapuche, miembros del Parlamento Autónomo Mapuche Koyang, de la Región de la Araucanía”.

En diciembre de 2020, Huincahue Melipil patrocinó al académico y exfuncionario de Conadi Juan Domingo Ñanculef Huaiquinao en su postulación al Premio Margot Loyola Palacios a la trayectoria en cultura tradicional, la cual fue declarada admisible.

Cabe mencionar que, según informó CNN Chile, los $1.200 millones por lo que se cuestiona a Kimün tenían el objetivo de regularizar la tenencia de propiedad de agricultores. Sin embargo, en la rendición de este dinero se acusa que solo se informó el gasto de $158 millones, por lo que se apunta a una serie de irregularidades.

El Gore de Los Lagos solicitó a la fundación la restitución total del dinero. No obstante, el organismo informó que no podría concretar dicha acción. Esto, debido a que aseguraron que no tienen “ninguna posibilidad de devolver los dineros porque esos dineros no los manejó la corporación”.

Así lo confirmó el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, quien además acusó que Huincahue nunca habría ingresado el dinero a la fundación. Al respecto también afirmó que $900 millones se habrían destinado para solucionar problemas financieros de dos instituciones de educación. Estas corresponden al Instituto Profesional (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos. Ambas habían sido adquiridas por Kimün y Jaime Huincahue todavía figura como el rector de estos establecimientos.

La corporación vendería este IP y CFT a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), la que era presidida por Diego Ancalao. Debido a esto la justicia centró su atención sobre el exlíder de la Lista del Pueblo, quien hoy está en prisión preventiva.

La Fiscalía formalizó a Ancalao por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. La justicia en tanto decretó prisión preventiva en su contra ante el peligro de fuga y por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Hasta el cierre de esta nota, Jaime Huincahue no había sido ubicado por la policía. Tampoco, el Ministerio Público, o la PDI a nivel regional han confirmdo o desmentido la situación de prófugo el presidente de la Fundación Kimun.