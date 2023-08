Acusación contra Jackson levanta polvorín en el Congreso por improvisado anuncio de Republicanos

En el anuncio que tomó por sorpresa a la propia oposición, la bancada republicana justificó la infracción a la Constitución de parte del ministro Giorgio Jackson “porque todos saben que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción”. La UDI y RN se han alineado con la acusación, aunque reconocieron que aún tienen que revisar los antecedentes, acción que llevarán a cabo este fin de semana junto a sus abogados. En el oficialismo, la situación ha llevado a llamados a la seriedad, se ha calificado como “espectáculo triste”, “coliseo romano” y de plan orquestado para distraer el trabajo legislativo. La acusación se relaciona con el Caso Convenios y representa el segundo intento de acusación constitucional contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social y militante de Revolución Democrática, además de ser la quinta presentada contra personeros del gobierno del Presidente Boric.

Una nueva acusación constitucional enfrentará al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta vez, nuevamente, se dirigirá contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). Los diputados del Partido Republicano anunciaron que el próximo lunes 14 de agosto presentarán el libelo acusatorio, al considerar que “existe el mérito suficiente” para hacerlo.

El anuncio tomó por sorpresa a la propia oposición, ya que se evidenció la falta de un acuerdo previo antes de su divulgación. Esta acción se considera precipitada, dado que aún no se cuenta con una presentación escrita o un documento que respalde el libelo. De hecho, parlamentarios de la UDI y RN indicaron que revisarán durante este fin de semana los argumentos que podrían tener peso constitucional contra el ministro Jackson. El principal argumento para sustentar que el secretario de Estado infringió la Constitución, según los Republicanos, es que “todos los chilenos saben que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción”.

En una improvisada conferencia de prensa llevada a cabo en el Congreso, el líder de la bancada opositora, Benjamín Moreno, afirmó que la acusación apunta a Jackson por haber comprometido “gravemente el honor de la nación, infringido la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución”.

Tras el anuncio encabezado por el diputado Moreno, quien estuvo acompañado por militantes republicanos como Johannes Kaiser, José Meza y Chiara Barchiesi, desde las bancadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) anunciaron que analizarán la acusación contra Jackson y es probable que se alineen con sus colegas de la oposición, aunque aún deben revisar los antecedentes. “El gobierno llevó la situación a un punto límite, llevó la situación a un punto en que nos vemos obligados a tomar medidas como apoyar esta acusación constitucional”, dijo el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez.

“La UDI va a apoyar con fuerza este libelo, va a poner a disposición durante este fin de semana a sus abogados para que la reacción sea hecha lo mejor posible, y vamos a apoyar en la comisión y en la sala esta acusación constitucional”, añadió el diputado Ramírez.

El jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, emplazó al Mandatario para que, antes de la presentación del libelo, le pida la renuncia al ministro Jackson y no lo exponga “a una muerte política”. “Vamos a prestar toda la colaboración para que este libelo sea lo más contundente posible. Lamentamos que el gobierno nos haga llegar a este extremo”, expresó.

El libelo acusatorio que presentarán los republicanos se enmarca en la serie de investigaciones del Caso Convenios, el cual se destapó a raíz de la controvertida Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática, el partido de Jackson. Desde el Gobierno han respaldado al ministro, haciendo hincapié en que no existe vinculación entre Jackson y las irregularidades detectadas.

Polvorín en el Congreso

A las 17:55, mientras participaba en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro Jackson con sorpresa recibió la noticia de que el Partido Republicano estaba dando un punto de prensa a pocos metros de su reunión. Hasta ahora, el secretario de Estado, no ha emitido una declaración oficial.

La diputada de Convergencia Social —el partido del Presidente Gabriel Boric— Gael Yeomans, dijo que “mientras algunos desean que el Congreso siga perdiendo el tiempo en disputas políticas, el ministro Jackson avanza en proyectos de ley que la gente necesita”. En este sentido, hizo alusión a la reciente aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de una ley sobre inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. “De eso está preocupado el Gobierno y el Frente Amplio”, manifestó la parlamentaria, junto con afirmar que “no queremos ser parte del jueguito de disputas políticas”. Yeomans llamó al resto de las bancadas a la seriedad y a la responsabilidad para enfocarse en los proyectos de ley que Chile necesita. “Llamo a no hacer seguir perdiendo el tiempo a este Congreso”, fustigó.

Camila Rojas, diputada del partido Comunes, recalcó que el ministro Jackson “está concentrado en trabajar y así lo demuestra cuando viene a este Congreso precisamente a legislar”. Enfatizó que el titular de Desarrollo Social “está ocupando su tiempo en trabajar”, y lo que hace Republicanos es “hacer que el tiempo valioso de un ministro de Estado se vuelque a una nueva acusación”. Para la diputada Rojas, el solo hecho de que sea la segunda acusación contra el ministro Jackson este año, “es irresponsable, pero además queda en evidencia la obsesión que tienen algunos con el secretario de Estado”. “Lo único que les preocupa es enlodar su trabajo”.

El diputado Jaime Sáez, militante de Revolución Democrática, calificó como “triste” el tipo de argumentos para hacer “un punto político”. Reconoció que el país enfrenta “un momento crítico respecto a la probidad de la función publica”, pero cree que la manera en la que hay que encarar este tipo de problemas es con trabajo y altura de miras. “Cuando se manifiesta una obsesión con la figura del ministro Jackson, solo ilustra la mezquindad y estrechez mental de quienes emiten estas declaraciones, provocando un daño a la institucionalidad publica”, criticó el diputado Sáez.

Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista PS), fue categórico frente a la improvisada acusación constitucional contra el ministro Jackson: “Asistimos a una estrategia muy bien elaborada por la derecha, para no centrarnos en cuestiones relevantes”, sobre todo cuando el país espera que se aborden temas como la Educación, la Salud o la Vivienda, temas que realmente afectan a las personas. El diputado Naranjo criticó que la derecha ha tenido una posición clara en rechazar modificaciones tanto a las AFP como a las Isapre. “Lo que quieren es no entrar el fondo de esas cuestiones y nos quieren distraer con otros temas que no son los problemas relevantes”. Según el parlamentario socialista, considerando los antecedentes, “pareciera ser que Republicanos están confundiendo lo que es una fiscalización con una acusación”. Lo que corresponde, dijo, “es fiscalizarlo, porque no hay antecedentes para una acusación constitucional”.

La diputada de la UDI, Marlene Pérez, respondió al diputado Sáez, acusando que “la estrechez mental no es de quienes estamos luchando porque el gobierno entienda que alguien tiene que pagar el costo político”, ya que su objetivo es “que el gobierno entienda que hay que tomar acciones políticas”. A su juicio, hay “antecedentes suficientes” para concretar la acusación, aunque reconoció que no hay nada concreto. “No tengo duda que una vez que leamos los antecedente y veamos el escrito, la bancada UDI se va a sumar, pero tenemos que tener los antecedentes”.

Rubén Oyarzo, diputado del PDG y miembro de la comisión investigadora del Caso Convenios, remarcó que en su bancada se enteraron por la prensa de la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Criticó que la herramienta “no puede ser un capricho político”. Al diputado Oyarzo le llamó la atención que “ni la derecha sabía de esta acusación”. En su opinión, la oposición no está jugando bien sus cartas. “Vamos a leer el libelo y de ahí tomar una decisión”, adelantó el militante del PDG, quien también deslizó que probablemente en la comisión investigadora citarán a Jackson “para que de explicaciones del caso convenios y ahí veremos si hay más antecedentes para ver si amerita la acusación constitucional”.

Cabe mencionar que esta es la quinta acusación constitucional presentada por la oposición en contra del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de los fracasados libelos anteriores sobre Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos y Marco Antonio Avila. A inicios de este año, se presentó la primera acusación contra el ministro Jackson, también por parte del Partido Republicano. La acción fue rechazada el pasado enero y apuntaba al funcionamiento de los servicios locales de Niñez, a una vulneración al principio de probidad; en un documento que se extendía por más de 300 páginas.

Fidel Espinoza: Jackson “no ha transgredido la Constitución”

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, principal crítico en el oficialismo del ministro Jackson y del Caso Convenios, quien también ha solicitado la renuncia del titular del Mideso, se expresó a través de Twitter y calificó el anuncio republicano como “amateur” e incluso como un premio para el secretario de Estado.

“Es más ‘amateurs’ que la carta de 23 diputados UDI pidiendo la renuncia. Es premiar a Giorgio Jackson que todas las fuerzas políticas se unan tras él. No hay mérito para acusación constitucional. Tiene responsabilidades políticas en la crisis, pero no ha transgredido la Constitución”, sentenció Espinoza en la red social.