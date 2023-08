Jouannet y AC contra Jackson: Republicanos “son muy buenos para el TikTok, pero fondo no he visto”

El diputado de Amarillos y miembro de la comisión investigadora del Caso Convenios, cuestionó el desempeño de Jackson en cargos anteriores y opinó que su presencia perjudica al país, al Gobierno y al Presidente. Sin embargo, aunque el Partido Republicano prepara un nuevo libelo al que podría adherir, Jouannet cree que es esencial contar con argumentos jurídicos y suficientes votos para proceder. De lo contrario, Jackson se verá fortalecido en el gabinete. Criticó la falta de sustancia de los Republicanos y sus tácticas “polarizadoras” en lugar de centrarse en temas fundamentales. “Polarizan y no en temas de fondo, sino en muchos temas para sus galerías (…) Yo soy oposición, pero el Gobierno no puede decir que yo no colaboro”.

Pese a considerar que Giorgio Jackson “objetivamente es un mal ministro”, el diputado Andrés Jouannet, militante de Amarillos e integrante de la comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara, no ve por ahora agua en la piscina de la acusación constitucional contra el titular de Desarrollo Social que prepara el Partido Republicano.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el diputado Jouannet sostuvo que Jackson no tuvo un buen desempeño en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y tampoco en la cartera de Desarrollo Social. En varios temas, criticó: “Giorgio Jackson brilla por su ausencia”. A su juicio, por lo tanto, Jackson “le hace un daño al país, porque es un mal ministro; le hace un daño al Gobierno, porque tiene concentrados los esfuerzos en esto en vez de dedicarnos al tema de seguridad, y tercero le hace un daño al Presidente”.

Jouannet reconoció que no votó ni por Gabriel Boric ni por José Antonio Kast en la última elección presidencial, votó nulo, pero cree que el actual Mandatario “cada vez se parece más a un Presidente y menos al dirigente estudiantil que partió”. En este sentido, planteó la tesis de proteger al Jefe de Estado.

“El Presidente es el que nosotros tenemos que lograr que se fortalezca y tenga mucha autoridad política para que saque este barco adelante. Jackson le hace un daño al Presidente”, reflexionó el diputado, para quien el ministro de Desarrollo Social “debiera haber dado un paso al costado hace tiempo, por dignidad”.

“Soy oposición, pero el Gobierno no puede decir que no colaboro”

El Partido Republicano prepara una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson que tomó por sorpresa incluso a la propia oposición, acción que se espera se presente este lunes 14 de agosto. Tanto RN como la UDI y Evópoli se han alineado con el libelo contra el ministro Jackson, aunque afirman que todavía deben estudiar los argumentos. En una posición parecida estaría el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet.

“No me gustan las acusaciones constitucionales así por así, pero el caso de Jackson lo estamos estudiando. No es llegar y presentarla”, afirmó el parlamentario, junto con señalar que si tuviera antecedentes jurídicos, luego habría que pensar si están los votos para aprobarla.

“Lo peor que uno puede hacer es presentar una acusación constitucional, que aunque tenga fondo jurídico, finalmente no tenga los votos y tu fortaleces al ministro Jackson”. Consultado por si están los votos, Jouannet cree que hoy no, sobre todo porque los republicanos “están haciendo una cuestión brutal”. La bancada del Partido Republicano en el Congreso, según Jouannet, “es una oposición despiadada”.

“Siento que los Republicanos no tienen mucho fondo. Tienen un discurso muy bien aprendido, son muy buenos para los TikTok y para las redes sociales, pero fondo, fondo, yo no he visto en este sentido”, sentenció el legislador y representante de La Araucanía. Jouannet expresó que a los Amarillos “nos dirán muchas cosas, pero por lo menos hacemos propuestas”.

“Estamos discutiendo temas país y prontamente entregaremos una propuesta de desarrollo a Hacienda, para avanzar de verdad y no una cosa demagógica”, adelantó.

El diputado Jouannet se lanzó contra los Republicanos, a quienes dijo “les encanta la polarización”, algo que ve en el Congreso. “Polarizan y no en temas de fondo, sino en muchos temas para sus galerías, para su nicho y me parece que eso no es pensar en el bien del país”.

“Yo soy oposición, pero el Gobierno no puede decir que yo no colaboro”, concluyó.

Ojo con Ecuador

A solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los aspirantes al cargo, en un acto de violencia que conmocionó al país. El exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito. Recibió una ráfaga hacia las 18:20 hora local, nada más salir del colegio Anderson de la capital, al montarse en un vehículo aún rodeado de escoltas; unos 40 disparos que también hirieron a personas que lo acompañaban.

Por ocurrido en Ecuador, “cuando vamos normalizando la violencia, la delincuencia, la incivilidad, nuestra sociedad se va acostumbrando a esto”, reflexionó el diputado Jouannet en El Mostrador Vodcast. “Ojo con Ecuador, era un país tranquilo y está tomado por el narcotráfico y bandas criminales y hay cifras en Chile que apuntan hacia allá”, añadió.

“Tenemos una situación extremadamente grave, frágil” en términos de crimen organizado, advirtió el parlamentario, para quien de lo ocurrido en Ecuador “estamos cerca, muy cerca. Lo digo con responsabilidad”.

Volvamos a los intendentes

El integrante de la comisión investigadora de la Cámara expresó su descontento con los gobernadores regionales, autoridades electas que reemplazaron a los intendentes designados. Cuestionó su utilidad y mencionó que siempre se opuso a su creación Además, criticó la falta de capacidad para destituir a un gobernador ineficiente, a diferencia de un intendente. Abogó por retroceder al sistema de intendentes si los gobernadores no funcionan. La comisión que integra buscará entender cómo se estableció la estructura de polémicos convenios en relación a los gobernadores, pero también con el Ministerio de Vivienda y hasta la Conadi.

“Fui intendente y pregunto: ¿Cuál es el aporte de los gobernadores? (…) Si no funciona, retrotraigamos y volvamos a los intendentes”, declaró.

Piñera y sus fuegos artificiales

En una reciente entrevista, el expresidente Sebastián Piñera enfatizó que “Chile Vamos debe aspirar a una gran alianza desde la derecha republicana hasta los Amarillos, Demócratas e independientes”. Esto implicaría una mayor coordinación e institucionalidad como oposición, siguiendo el modelo de la extinta Concertación, que serviría para enfrentar futuras elecciones, como las municipales de 2024. Para el diputado Jouannet, estas “son cosas del presidente Piñera”, quien “a veces juega mucho con los fuegos artificiales, como con el Comando Jungla”.

Jouannet recordó los Jeeps Mowat que se pintaron de verde y se dijo que Carabineros se formaron en Colombia, cuando en realidad los carabineros siempre viajan fuera del país, al igual que otros vienen a Chile a capacitarse. Piñera, dijo Jouannet, “crea una imagen que le dura un tiempo”.

“El presidente Piñera juega mucho con los placebos”, y según lo observado después del estallido social, “en otro país habría sido destituido”. De esta manera, Jouannet descartó la propuesta de formar una alianza, ya que el exmandatario “a veces habla más de lo debido”. Lo que podría existir, señaló, es “un pacto de gobernabilidad” para avanzar en los próximos 4 años.