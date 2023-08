Víctor Ramos proyecta plazo de “dos gobiernos” para dar respuesta a restitución de tierras en el sur

El alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Municipios Mapuche, Juan Carlos Reinao, criticó la labor de la Comisión para la Paz y el Entendimiento convocada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La autoridad comunal aseguró que no tiene esperanza de que la instancia logre algún avance para resolver el conflicto en la llamada macrozona sur. Pero más allá de los cuestionamientos, se proyecta que la labor de la comisión se extienda por un año y medio, cuando se conmemoren los 200 años del Parlamento de Tapihue. No obstante, la respuesta a la restitución de tierras, podría tardar “dos gobiernos”.

Así lo entiende Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la comisión presidencial y quien fue encargado nacional del Plan Buen Vivir. Ramos reconoció que el conflicto en el sur es estructural y que claramente “no nace ayer”. En conversación con Mirna Schindler, durante un nuevo capítulo de Al Pan Pan, el psicólogo y cercano a Convergencia Social remarcó que “llevamos más de 20 años y no hemos logrado resolver”. Citando a uno de los integrantes de la comisión, al exministro Alfredo Moreno, Ramos sostuvo que “lo raro no es que tengamos un conflicto, lo raro es que no podamos resolverlo”.

Aunque consideró que la restitución de tierras no va a solucionar el problema, el secretario ejecutivo de la comisión presidencial señaló que hay más de 1.500 comunidades “en un fila” en busca del derecho a restitución o de la compra de tierras. Mencionó que el Estado y los gobiernos están restituyendo o comprando para responder a esa demanda, al ritmo de 15 comunidades por año. En este sentido, dijo, “se proyecta que es un problema que podría perdurar por los próximos 40 u 80 años y hay una demanda que no para de crecer”. Es un embudo, según Víctor Ramos, quien tiene presente que la tierra es finita y que no se puede tener abierta la restitución de tierras eternamente porque no habría manera de responder, aunque, para eso, manifestó, “se necesita un acuerdo”.

Víctor Ramos descartó que haya presión sobre la restitución total de tierras, pero reconoce que el Estado es el que despojó por un lado al pueblo mapuche, y convocó por otro lado a los colonos a habitar las tierras del sur. Este problema, no se va a resolver con la restitución de tierras, afirmó, porque “hay un problema político de fondo”.

“Sabemos que es imposible que en el período de un gobierno se produzca una respuesta a un conflicto de tan larga data”, manifestó Víctor Ramos. El secretario de la comisión recalcó que la instancia que busca dar una solución al conflicto en el sur “es una de las últimas oportunidades que tenemos para canalizar institucionalmente este conflicto”.

Si bien a su juicio la violencia no se ha agudizado, aunque si estaría siendo más “dura”, Víctor Ramos remarcó que “hemos vivido bajo una violencia estructural”, en un “conflicto estructural” de muy larga data. Bajo esa consigna, enfatizó que resolver esto al más breve plazo “a ningún gobierno se le podría pedir algo así”.

“Vamos a ir ganando el espacio a todo ese vacío que produjo el Estado en su retirada y que produjo un rezago, frustración y rabia que produjo que muchas veces vías violentas fueran legítimas. Nosotros tenemos que quitarle esa legitimidad a cualquier tipo de vía que no sea la institucional y la democracia. La violencia nunca triunfa en ninguna democracia”, sentenció Víctor Ramos en El Mostrador Vodcast.

Ramos insistió: “las 1.500 comunidades en Conadi en fila de espera entre aplicabilidad y derecho de compra, hoy día, no tendrían una respuesta en 40 u 80 años. Por tanto, tenemos que lograr desde la comisión dar una respuesta en mucho menor plazo”. Lo ideal, según el funcionario de gobierno, es entregar una propuesta “dentro del plazo de dos gobiernos” y eso en su opinión sería una respuesta concreta que la comisión para la Paz y el Entendimiento podría producir “si es que nos va bien a todos”.

“Hay una responsabilidad histórica. Éste no puede ser un informe más porque creemos que no va a haber otra oportunidad como ésta y eso nos obliga a llegar a consenso”, concluyó Víctor Ramos, para quien el acuerdo “no va a poder dejar contenta a todas las partes”, pero la idea es alcanzar “un buen acuerdo que responda a la gran mayoría de las necesidades que hoy día existen, (eso) va a ser mucho mejor de lo que tenemos”.