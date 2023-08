Marco Moreno y renuncia de Jackson: “queda muy golpeado el Frente Amplio”

Marco Moreno, cientista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, analizó el panorama que enfrenta el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el futuro de las reformas venideras en los restantes dos años de su administración, luego de que tras semanas de presiones por parte de personeros opositores y algunos oficialistas, el ahora exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), renunciara a su cargo.

La salida de La Moneda del exdiputado y exdirigente estudiantil que acompañó a Boric en su llegada a la presidencia se concreta tras los emplazamientos que surgieron en medio de la crisis por el caso Convenios. Como se recordará, la primera controversia en salir a la luz pública por los cuestionados traspasos de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro fue la de la Fundación Democracia Viva, en la que militantes de Revolución Democrática (partido del que Jackson fue uno de los fundadores) están involucrados en indagatorias llevadas adelante tanto por el Ministerio Público como por la Contraloría General de la República.

En ese contexto, Moreno sostuvo que “efectivamente se había prolongado demasiado esta agonía y era el propio exministro quien tenía que tomar acción, porque de lo contrario dejaba en un punto muy complicado al Gobierno, que aparecía cediendo frente a la presión de la oposición”.

Cabe recordar que la UDI se negó a participar de la mesa de diálogo para la reforma previsional en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, condicionando su presencia en ella a la salida del ahora exsecretario de Estado. Asimismo, parlamentarios del Partido Republicano habían anunciado la presentación de una acusación constitucional contra Jackson, de la que anoche desistieron, luego de la renuncia.

En dicho sentido, Moreno indicó que “esto descomprime, creo yo, el clima político: el Partido Republicano anunció que no va a seguir adelante con la acusación constitucional, lo que de alguna manera le permite al Gobierno abrigar esperanzas de que pueda comenzar a retomar el control de la agenda y buscar algún tipo de negociación para la reforma, especialmente la de pensiones, el nuevo pacto fiscal, y lo que vaya a ocurrir con la ley corta de Isapres, que son los proyectos que el Gobierno tiene, y que va a poder llevar adelante durante este año”.

En el mismo sentido, insistió en que “estamos observando unas posibilidades de apertura para que el Gobierno retome el control de la agenda. Finalmente, el ministro decide renunciar y por lo tanto lo que ocurre ahí es que se pone en la práctica el principio de la reponsabilidad política; es decir, los errores en la gestión, como en el caso que hemos ido sabiendo de algunas situaciones vinculadas en el ministerio de Desarrollo Social como cuando también fue ministro de la Segpres, con todo el tema de las auditorías”.

Igualmente, señaló que “la responsabilidad política son los errores en la gestión, tanto los propios como los subordinados, se conozcan o no. La renuncia al cargo es un reconocimiento del error político y la responsabilidad política se produce con carácter inmediato”, explicó Moreno.

-Hace algunas horas, luego de que se diera a conocer la renuncia del exministro Jackson, el senador Rojo Edwards (Republicanos) señaló que “las potenciales responsabilidades penales siguen”. ¿Las hay?

-Aquí lo que estamos viendo es la dimensión política. La responsabilidad penal sigue la lentitud propia de los procesos judiciales: tendrá que ser en esa sede judicial. Tanto los querellantes como el propio ministro: Jackson dijo que se reservaba, de alguna manera, el derecho a iniciar acciones legales contra quienes lo habían injuriado y le habían adjudicado ilícitos. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo se lleva adelante esa arista judicial. Vamos a ver cómo se defiende el ministro y cómo los querellantes presentan los argumentos en la sede judicial, para los delitos que le imputan. Hasta donde sabemos no habría ilícitos, porque el ministro no tuvo que ver con la Fundación (Democracia Viva), el ministro no tuvo que ver con el robo de los computadores. Va a ser difícil esa batalla legal, porque en realidad la principal acusación que cargaba sobre el ministro era la responsabilidad política de los errores en la gestión: tanto los propios como de los subordinados, pero no estamos hablando de delitos, estamos hablando de errores en la gestión.

-¿Qué nombres podrían entrar a reemplazar al ahora exministro Giorgio Jackson, una vez que se reordene todo en el ámbito político?

El Presidente Boric probablemente va a intentar mantener los equilibrios políticos, probablemente va a nombrar a alguien del Frente Amplio en la cartera de Desarrollo Social, que pueda llevar adelante la gestión de ese ministerio. Recordemos que el ministro de Desarrollo Social, si bien participa del Comité Político, no es un factor gravitante en este. Por lo tanto, creo que el Presidente va a mantener la correlación de fuerzas: no está claro todavía quién pueda nombrar, pero efectivamente lo que se va a buscar es mantener para no alterar, por ejemplo, la situación que pueda tener el propio partido de Revolución Democrática en términos de los espacios de poder que tiene hoy día dentro del gabinete.

“En política se ha visto muertos acarreando adobe”

El paso al costado por parte de Giorgio Jackson reflota, según Moreno, discusiones que llevan larga data dentro de la colectividad que forma parte del Gobierno. En medio de los cuestionamientos, timoneles del Frente Amplio, como el presidente de Convergencia Social y diputado, Diego Ibáñez, han abordado públicamente la idea de unificar las tiendas que componen la coalición.

En este escenario, Moreno opina que “queda muy golpeado el Frente Amplio. El partido de Revolución Democrática es quién va a tener que pagar el mayor costo: está pagando el mayor costo, no sólo por la salida de Jackson, pues también está todo abierto todavía en el tema fundaciones, el escándalo por ese tema. Por lo tanto, queda muy severamente golpeado (el partido) Revolución Democrática”.

En dicho contexto, indica que “probablemente esto va a reactivar esta idea de tener un solo gran partido, como el propio presidente hace algunos meses atrás señaló: la necesidad de converger en un solo referente. Probablemente esto va a acelerar el proceso, porque es la marca de Revolución Democrática, y también la marca del Frente Amplio: su reputación en términos políticos queda severamente afectada”, añadió, especificando que “con la Acusación Constitucional, con el riesgo de que hubiera sido aprobada, (Jackson) quedaba cinco años inhabilitado para ejercer cargos públicos. Probablemente va a desaparecer de la primera línea, va a recomponerse, va a tratar de rearmar su capital político, probablemente no ocupando cargos, digamos, gubernamentales. En política se ha visto muertos acarreando adobe: nadie muere en política, podríamos decir. Y la memoria es bien frágil”.

Asimismo, el analista aventuró qué rumbo puede tomar la carrera del exministro, luego de los cuestionamientos a su figura dentro del panorama político. “Probablemente en uno o dos años más, hemos visto muchos casos en la historia de Chile, volvamos a tener a Jackson como un actor de la política nuevamente. No creo que esto signifique que se acaba la vida política de Jackson, sino que lo que vamos a ver es un paréntesis para recomponerse, volver a tener o a fortalecer su capital político”, concluyó.