Derrota oficialista en la Suprema: Corte rechaza reclamo de consejeros contra enmiendas republicanas

El máximo tribunal del país afirmó que las enmiendas cumplen los requisitos formales y no infringen normas de procedimiento. Argumentó que las enmiendas propuestas no buscan la sustitución global de capítulos ni son subsidiarias, sino que proponen cambios para debate en el Consejo Constitucional. Según la Suprema, la interpretación jurídica del reclamo carece de fundamento y no causa perjuicio. Por tanto, se rechazan las reclamaciones. [EN DESARROLLO]

La Corte Suprema señaló que las enmiendas en cuestión “fueron interpuestas dentro del plazo de cuarenta días, con el quórum legal y por escrito, precisando la modificación que se propone, consistente como se dijo en agregar determinados capítulos y cambiar la denominación de otros que se especifican, por lo que en lo formal cumplen con los requisitos”. De esta forma, el máximo tribunal del país rechazó el recurso de reclamación presentado por Unidad para Chile, en contra de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. En el recurso se argumentaba que los republicanos y Chile Vamos buscaban incorporar con enmiendas relacionadas a Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y la Defensoría de las Víctimas, nuevos capítulos al anteproyecto de nueva Constitución. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, informó que, al satisfacer los requisitos establecidos, “la declaración de admisibilidad no infringe las normas de procedimiento denunciadas”. Se precisa que tampoco se aprecia una infracción desde que el legislador reguló expresamente los casos de inadmisibilidad de una enmienda, limitándolos a aquellos en que se pretenda la sustitución global de un capítulo o se trate de enmiendas subsidiarias, lo que no acontece en la especie. “No es posible extender dicha situación a la inclusión de nuevos capítulos o la modificación de la denominación de aquellos. Lo que impide por tener por configurado el vicio o efecto que se reclama, al no producirse una infracción que amerite la declaración de nulidad que se pretende”. La Corte Suprema sentenció que no se han admitido a tramitación enmiendas que por ley pudieran ser declaradas inadmisibles. Por el contrario, “el reclamo se sustenta en una interpretación jurídica que escapa del concepto de vicio de procedimiento legislativo y principalmente del carácter esencial del mismo”. “Las enmiendas propuestas no son conclusivas, únicamente proponen un cambio que deberá ser debatido en las instancias respectivas al interior del Consejo Constitucional, lo que limita la trascendencia de la supuesta infracción denunciada, de lo que se colige que tampoco ha podido existir perjuicio”, añadió el tribunal. Y concluyó: “Por estas consideraciones y de conformidad de lo dispuesto en el artículo 152 y 156 de la Constitución Política de la República, se rechazan las reclamaciones deducidas en contra del Consejo Constitucional”.