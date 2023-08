Gonzalo Winter (CS): “No veo al expresidente Piñera como un gran articulador en este momento”

El viernes, Giorgio Jackson (RD) renunció a su cargo de ministro de Desarrollo Social, tras semanas de presiones desde la oposición y algunos sectores del oficialismo debido al Caso Convenios y el robo de computadores en las oficinas del Mideso. Ahora, queda ver cómo se comportará Chile Vamos y el Partido Republicano de cara a los proyectos de reforma de pensiones y el pacto fiscal. Recordar que la UDI condicionó su participación en la mesa por las jubilaciones justamente a la salida del otrora ministro.

El Presidente Boric citó a los partidos de Chile Vamos a La Moneda para este jueves, precisamente para abordar la continuidad de las negociaciones entre Gobierno y oposición. Previo a esta convocatoria hecha por el Mandatario, el expresidente Sebastián Piñera llamó a la unidad y al diálogo, lo que podría flexibilizar las posturas de RN y la UDI o bien ser completamente ignorado.

Lo importante, según el diputado de Convergencia Social —el partido del Presidente Boric—, Gonzalo Winter, es que “la ciudadanía se empiece a dar cuenta que la oposición ha estado jugando con las necesidades de los chilenos”. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario criticó que en la derecha “se bajen y se suban” de las mesas de negociación, “inventando excusas”.

Según el diputado Winter, “aún no sabemos por qué salió”, el ministro Jackson, considerando que todo lo del Caso Convenios sucedió en el Ministerio de Vivienda liderado por Carlos Montes (PS). “Me refiero a las razones de la derecha que son que (Jackson) estaba involucrado en el robo de computadores y de la caja fuerte. Ese es el motivo que esgrimió Macaya para exigir la salida de Jackson, con una expresión calumniosa”, criticó el legislador oficialista.

Winter destacó que el ciudadano Giorgio Jackson podría tomar acciones legales “y ningún tribunal del país va a poder argumentar que eso no es una calumnia”, señalando que incluso podrían desaforar a una bancada completa.

“Propuesta del Frente Amplio en Punta Arenas, la de la UDI en Arica y la del Gobierno en Iquique”

Más allá de las imputaciones de la bancada UDI a Jackson, el diputado Winter recalcó que el proyecto de pensiones lleva por lo menos 10 meses en el Congreso y el gremialismo recién hizo una propuesta hace dos semanas y decidió que volverá a conversar recién esta semana. Sin embargo, en referencia a las distancias, a su juicio, la propuesta del Frente Amplio “esta en Punta Arenas, y la de la UDI está en Arica, mientras que la propuesta del Gobierno estaría en Iquique”. Es decir, “muy cerca de ser la propuesta general de la derecha y muy cerca de la propuesta que la derecha estaba dispuesta a aprobar en el gobierno de Sebastián Piñera”, explicó. Gonzalo Winter sostuvo: “No sé qué mas podemos ceder”.

Este jueves se concretará en La Moneda la reunión entre el Presidente Boric y Chile Vamos, para destrabar las negociaciones. No obstante, el diputado Winter se declara “escéptico de que se pueda llegar a un acuerdo que de verdad suba las pensiones”, ya que lo que propone la UDI es un acuerdo que no generaría un seguro social y por lo tanto no se podrían subir las pensiones. Esto, dijo, “no porque la UDI tenga una visión muy compleja, sino que porque la mitad defiende los intereses de las AFP y la otra mitad por falta de visión, que lo único que piensa es en las próximas elecciones”.

Pese a señalar que el Caso Convenios radica en parte el Ministerio de Vivienda, el diputado Winter defiende la permanencia del ministro Montes en el gabinete. “Se tiene que ir cuando sea un problema para conquistar el derecho a la vivienda de chilenos y chilenas”, señaló. Además, reiteró el parlamentario de Convergencia Social, “Jackson no tiene ningún vinculo con el Caso Convenios”. A su juicio, “no se debe sacar ministros por gallito o como piezas de ajedrez”.

“Giorgio Jackson no era una moneda de cambio”

Cabe mencionar que en el Partido Republicano se baraja seguir con su arremetida judicial en el marco del Caso Convenios. Esto, luego de que se ampliara la querella de los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Cristián Araya, en contra de Jackson, Javiera Martínez (RD) de la Dirección de Presupuestos y el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

“Giorgio Jackson no era una moneda de cambio. Es el desde. Nuestro trabajo de fiscalización va a continuar más firme que nunca. La directora de la Dipres tiene que ver una arista que es penal. La justicia aún tiene que ver si existe o no algún delito”, indicó el diputado republicano Mauricio Ojeda. Contra Martínez, la UDI además prepara una serie de oficios para indagar más en su rol, mientras que la bancada RN elaboró un estudio de lo que consideran las “fallas” de la mandamás de la Dipres —a quien el ministro de Hacienda Mario Marcel considera la mejor en el cargo—.

“Javiera Martinez no tiene ningún vinculo con el Caso Convenios”, insistió el diputado Winter, junto con afirmar que a la jefa de la Dipres “se le ha acusado de cambiar glosas presupuestarias para favorecer determinado tipo de traspaso, pero eso viene de la ley de presupuesto 2022 y por lo tanto es un mensaje presidencial del Presidente Piñera”. Winter aclaró que no quiere decir que Piñera “se haya confabulado” con Camila Polizzi, por ejemplo, pero precisó que en esa “película” Javiera Martinez no tendría “una actriz que la represente”.

Winter le diría a Ojeda que Jackson “no fue moneda de cambio”, e insistió que “no estamos en la feria, estamos hablando de la República de Chile y de las necesidades de todos los chilenos”. Tampoco sirve de nada, agregó, “negociar este tipo de cosas o hacer un desde con republicanos, porque desde que llegaron al Congreso le han pedido la renuncia a prácticamente todas las autoridades de gobierno”.

Respecto al eventual cambio de gabinete, Gonzalo Winter solo cree que hay que nombrar a alguien en el Ministerio de Desarrollo Social. Más allá de eso, añadió, “no veo necesidad”.

“No veo mucho al Presidente Piñera como un gran articulador”

Sobre el rol del Presidente Piñera, mencionó que tanto el exmandatario como el actual Jefe de Estado han sido críticos el uno con el otro. “No los veo acercándose, para nada, si no que los veo en su rol de presidente y expresidente”, recalcó.

En este sentido, el diputado Winter sentenció que “no veo mucho al Presidente Piñera como un gran articulador en este momento, porque veo a la derecha tan revuelta, tan dividida, a Evopoli tan lejos de republicanos, y no veo a alguien capaz de hacer acercamientos, pero si creo que podría ser que el Presidente Piñera sea una persona que comprenda que estamos a punto de perder o ganar la batalla del litio; a punto de perder o ganar la posibilidad de tener un nuevo sistema político, con una Constitución hecha en democracia; y a punto de perder o ganar posibilidad de resolver democráticamente el tema pensiones”.

“Si Piñera se da cuenta de eso, notará que estamos en un momento crucial en que si los políticos pensamos en cuántos concejales sacamos en la próxima elección, podemos infringirle al país un daño muy grave”, concluyó.