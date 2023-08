Desbordes: “La culpa de que lleguemos a los Milei, los Chávez, es de los partidos tradicionales”

El último informe de la consultora Gemines, de agosto 2023, afirma que “el Gobierno y la oposición están contribuyendo a acercar al país al abismo”, al resistirse a abordar los problemas y deficiencias que han sido ignorados durante mucho tiempo. Un pronóstico nada alentador, en momentos en los que las fuerzas políticas de ambos bandos intentan destrabar negociaciones sobre reformas que podrían ser claves para alejarse del despeñadero.

El informe de Gemines, incluso, va un paso más allá y sentencia: “La inacción política tiene un impacto negativo en la economía, generando frustración y escasez de oportunidades que podrían desencadenar un nuevo estallido social”.

Quien tiene una tesis parecida es el exministro de Defensa, exdiputado y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, que se mostró preocupado sobre que esa mirada que plantea Gemines no sea “más masiva”. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, criticó que llevamos cuatro años discutiendo, después del estallido, dos reformas “muy gruesas”, la de pensiones y la de salud y “no ha habido ningún acuerdo”.

Ante la falta de acuerdo, “la ciudadanía empieza a cansarse, se pregunta cuándo dejan de pelear”, planteó Desbordes, y por eso dijo que lo que plantea Gemines es absolutamente cierto. “La situación del país está cada día más complicada y veo a las autoridades hablando de cualquier otra cosa, menos de la crisis económica que están viviendo amplios sectores de chilenas y chilenos”.

Mario Desbordes no ve avecinarse un estallido de violencia, pero planteó la posibilidad de tener a la gente cansada y saliendo a la calle diciendo: “ya pues, córtenla, pónganse de acuerdo”. En este sentido, mencionó que “el mayor riesgo es que la gente termine cansándose de toda la política y terminemos con algún populista y entremos en un espiral a la venezolana, si así llegó Chávez al poder”.

Guardando todas las proporciones, el exparlamentario abordó los resultados favorables en las primarias para el candidato a la presidencia de Argentina Javier Milei. “Cuando uno escucha a Javier Milei, y a mí me sorprende el encandilamiento de algunos, pregunto: ¿esto es lo que quiere Chile?”, cuestionó Desbordes. Y agregó que la pregunta principal es: “¿Cómo llegamos a un Javier Milei?”.

Mario Desbordes lo analiza: “La gente dijo: Macri no fue capaz, no hizo la pega y por otro lado tengo la dupla Fernández (Cristina y Alberto) que ha sido peor. Entonces, la ciudadania dice: ‘qué me queda, me queda este señor que es un loco, que grita, etc., pero capaz que ahí está la solución'”. Según el extimonel de RN, “la culpa de que lleguemos a los Milei, a los Chávez, es precisamente de los partidos políticos tradicionales que no dan solución los problemas de la gente”.

De todas formas, el exministro del gobierno de Sebastián Piñera recalcó que varias encuestas mostraban durante octubre 2019 que “un alto porcentaje de la ciudadanía avalaba la violencia, 40, 50% en algunas encuestas”. Mario Desbordes espera que “nunca más la gente vuelva a pensar así”.

Mario Desbordes también cuestionó las acciones del Presidente Boric y la coalición Apruebo Dignidad, apuntando a contradicciones en su trato a la historia política. Expresó dudas sobre si Boric optará por grandes reformas o se mantendrá enfocado en “su tribu”. Además, defendió a Sergio Onofre Jarpa, fundador de RN cuestionado por el Mandatario, a quien ve como un defensor de la democracia, aunque reconoce su responsabilidad política como ministro de la dictadura.

Sobre la designación del ministro Cataldo, el primer militante comunista en asumir la jefatura del Mineduc —lo que provocó escozor en la derecha—, abogó por permitir que trabaje a pesar de “sospechas” respecto a su militancia, similar a cómo la derecha también puede desconfiar de “los Gonzalos de la Carrera”. Enfatizó en observar su desempeño y estar alerta.