Viera-Gallo alerta por clima disfuncional de cara al 11 de septiembre y advierte sobre populismos

El exministro José Antonio Viera-Gallo criticó el revivir de disputas pasadas y consideró que la polarización también amenaza el debate constitucional. Dijo que el intento del PC en busca de rechazar la declaración contra el gobierno de Allende fue un error, pero no una provocación, aunque cree que lo que hizo la UDI fue completamente fuera de lugar. Aseguró que hay una caída del populismo de izquierda, mientras el populismo de derecha asciende incluso en diferentes contextos internacionales, resaltando el surgimiento de figuras como Javier Milei en Argentina. Viera-Gallo enfatizó la necesidad de un diálogo respetuoso, de no negar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, y recomendó a Chile Vamos no mimetizarse con el Partido Republicano para afrontar los desafíos actuales y futuros. Además, destacó la importancia de mantener la descentralización del país, pero con controles regionales sólidos.

“Volver a las querellas como si pudiéramos reescribir la historia o como si estuviéramos al borde del 73 me parece absolutamente fuera de lugar”, con esta reflexión, el exministro de la Segpres durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, se refirió al fuerte enfrentamiento entre parlamentarios oficialistas y de oposición a raíz de la solicitud de las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano para leer el decreto que emitió la Corporación el 22 de agosto de 1973, donde se declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. En paralelo, la bancada del Partido Comunista, a través de una solicitud de resolución, pidió que la Cámara de Diputados condene el acuerdo contra el gobierno de Salvador Allende, “rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República”. La UDI dijo que esto fue una provocación. Según el exministro Viera-Gallo, lo del PC fue un error, pero no una provocación, aunque cree que lo que hizo la UDI fue completamente fuera de lugar. “¿Para qué ellos hacen leer una declaración que todos los que están interesados en esa historia conocemos, como si eso estuviera vigente?”, cuestionó el militante socialista, además de afirmar que detrás de esto está la idea de que entonces se podría justificar el golpe de Estado del 11 de septiembre. “Y para eso se lee la declaración”, señaló. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exministro Viera-Gallo relacionó la declaración leída en el Congreso con la carta enviada por exalmirantes y exgenerales al Presidente Gabriel Boric, donde le dicen que en el fondo las Fuerzas Armadas “no intervinieron por gusto propio, sino que había una circunstancia en la que era forzoso intervenir”. “Este debate en la Cámara de Diputados pareciera dar la razón a esa carta”, comentó el exsecretario de Estado, quien también se desempeñó como subsecretario de Justicia de Salvador Allende. “Creo que estamos llegando a un clima completamente disfuncional para lo que necesita el país cuando nos acercamos al 11 de septiembre”, sentenció Viera-Gallo. En su opinión, el país debió haber hecho como Uruguay, es decir, “haber condenado unánimemente el quiebre de la democracia, sin atribuir responsabilidades, y además sacado lecciones para el futuro”. Cabe mencionar que, pese a que existen fallos judiciales y diversos testimonios que confirman la violencia sexual por parte de la dictadura, la diputada Gloria Naveillán sostuvo que estas “son denuncias que no están probadas” y que “son parte de la leyenda urbana”. Junto con reiterar que se deben sacar lecciones para el futuro, Viera-Gallo sostuvo que es importante no negar las violaciones que cometió la dictadura, que son crímenes muy graves y que incluso los propios militares han confesado en la mesa de diálogo, como cuando confesaron que tiraban cuerpos al mar. Nueva Constitución y mimetización de la derecha José Antonio Viera-Gallo teme que el denso clima de polarización que se vive en el ambiente político influya negativamente en el debate constitucional y en las votaciones. “Si hubiera un buen espíritu de todos, uno podría tratar de circunscribir los diseños y buscar reacciones que dieran satisfacción a distintos sectores”, manifestó, señalando que la responsabilidad mayor la tiene el grupo mayoritario del Partido Republicano. “En el consejo hay dos mayorías: uno es un bloque de derecha, mayoritario; otra mayoría respalda el anteproyecto de los expertos, donde está Chile Vamos y el oficialismo y al menos un representante republicano. Pero el caso de Chile Vamos es el más complejo, debido a esta especie de solidaridad de centroderecha y a la falta de una diferencia categórica con el Partido Republicano”, comentó el exministro del PS. Recomendó a Chile Vamos poner énfasis en la defensa del anteproyecto, dijo que se pueden hacer algunos cambios y que si desafían al Partido Republicano, aunque ellos tienen poder de veto, sería muy difícil que lo ejercieran. “Como lo demuestra la elección española, eso no se gana mimetizándose con el sector extremo de la derecha. Al contrario, se gana estableciendo un perfil propio, como ha hecho Evelyn Matthei, quien en todas sus declaraciones y manteniendo su fuerte identidad de derecha, ha desafiado a José Antonio Kast y al Partido Republicano, diciendo que ellos tienen que competir en los próximos comicios”. “No hay ninguna ganancia en hacer lo mismo que los republicanos, porque la gente dice mejor voto por original y no por la copia”, remarcó. Fortalecer los controles regionales El Caso Convenios no solo afectó al gobierno del Presidente Gabriel Boric, también impactó a los Gobierno Regionales, donde se han identificado cuestionadas transferencias hacia fundaciones. El exministro Viera-Gallo se mostró muy partidario de la descentralización, considera que “le hace bien” al Estado y al país, pero a su juicio “hay que reforzar los controles a nivel regional, ya que las contralorías regionales son débiles”. Entonces, dijo, “hay que mantener la descentralización, pero fortalecer los controles regionales a los propios gobernadores”. “Me parece absurdo que los gobernadores tengan un poder discrecional tan grande sobre tanta cantidad de plata. Obviamente, eso fue un error, porque es una gran tentación. Y, como dicen, la ocasión hace al ladrón”, comentó. Populismo de izquierda de capa caída El umbral electoral para acceder a escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados fue una de las innovaciones que la Comisión Experta incorporó al anteproyecto constitucional. En caso de ser aprobado el texto, se requerirá el 5% de votación a nivel nacional en la elección de diputados(as) para acceder a los respectivos escaños u ocho parlamentarios(as). A su vez, se definió una norma transitoria que baja estos requisitos a 4% de los votos o 4 parlamentarios(as) para acceder a escaños de la Cámara Baja en la próxima elección parlamentaria. Esto “puede ayudar”, según el exministro Viera-Gallo, pero reconoció que “no impide la polarización”, ya que este fenómeno está presente en casi todo el mundo y es negativo, “alimentando” al populismo de derecha que, en su opinión, actualmente prevalece en tantas partes. “Tenemos que volver a un diálogo respetuoso y una dialéctica normal entre el gobierno y la oposición”, afirmó. Para José Antonio Viera-Gallo, en tanto, el “populismo de izquierda” está de capa caída. Según dijo en “El Mostrador Vodcast”, “lo que hay más bien son fracasos del populismo de izquierda y lo que está en auge es el populismo de derecha”. En este sentido, se refirió al surgimiento de Javier Milei en Argentina, quien obtuvo un contundente triunfo en las primarias trasandinas y se encamina hacia la Casa Rosada. El exministro Viera-Gallo también fue embajador en Argentina y precisamente le tocó ver a Milei como diputado. “Me parecía una persona singular, un poco extravagante en sus opiniones, y me sorprende mucho el apoyo que ha alcanzado hasta ahora”. Viara-Gallo reconoce que calificar a Javier Milei es difícil, porque sus planteamientos son muy extremos, los cuales cree que ni siquiera partidos liberales tradicionales aceptarían con facilidad. De todas formas, no cierra la puerta a que pueda ser presidente de Argentina, así como ganó Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos o “la Unión Soviética en manos de un grupo como el que dirige Vladimir Putin”. “La historia siempre es sorprendente”, concluyó.