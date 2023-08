Ministra Tohá raya la cancha: anuncia veto a “legítima defensa privilegiada” en ley de usurpaciones

El Senado aprobó y despachó este miércoles el proyecto de Ley de Usurpaciones, por lo que el Gobierno debería promulgar la iniciativa. Sin embargo, minutos antes de que la iniciativa fuera despachada por el Senado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo vetará el artículo que hace relación a la figura de la “legítima defensa privilegiada”, así como de la “flagrancia permanente”.

“Lamentablemente, se está votando sin entender lo que estamos votando”, espetó, para reiterar que “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable y nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley y no queremos andar por la vida diciendo ‘nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia'”, dijo la titular de Interior.

Estos puntos han sido fuertemente criticados por el Ejecutivo, el que acusa que con esto se permitiría la autotutela; es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -en forma armada- tratar de recuperarlo. Los 24 votos a favor y 17 en contra que tuvo la iniciativa, pese a indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas por parte del Ejecutivo, son vistas como una nueva derrota parlamentaria de La Moneda.

El Ejecutivo tiene 30 días para aplicar algunas de las medidas que tiene al respecto. El Presidente puede agregar un artículo o capítulo a la ley, lo que se conoce como veto aditivo. Asimismo, puede aplicar un veto sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo del proyecto; o un veto supresivo, para eliminar parte del proyecto de ley.

Las tres interpretaciones

Diez minutos después de promulgada la ley, los distintos senadores que participaron en la votación dieron sus primeras impresiones a la prensa. Sin embargo, y pese a que las leyes deben quedar claras, varios senadores comentaron tres interpretaciones distintas de la ley, lo que causó dudas.

El senador Matías Walker (Amarillos) destacó el proyecto que establece como delito la usurpación, pero dijo que se podía haber redactado mejor la parte de la legítima defensa.

Lo lógico y lo deseable es que en estos casos, la víctima pida auxilio a las fuerzas públicas a través del juez”, agregó. “Por eso es que se confundió el concepto de legítima defensa privilegiada. Se establece cuando hay un ataque inminente. Por eso es inentendible que la Cámara de Diputados rechazara un artículo que establece pedir la restitución del inmueble al juez aún antes, con la intervención de la fuerza pública”.

Si en un caso hipotético de que le toman a alguien el predio, la persona dueña puede ir armado a sacar a las personas que lo tomaron, incluso con balazos, el senador Walker dice que “como quedó contemplado en la ley, sí. Y va a ser judicializado, habrá polémica. La norma quedó mal”.

Pero para el senador republicano Rojo Edwards, esto no es así y no existe autotutela. “Este es de los mejores proyectos que me ha tocado legislar”, dijo.

“Este delito permite que la usurpación sea flagrante, permanente. Por lo tanto los Carabineros van a poder sacar a los usurpadores en cualquier minuto. Y permite la legítima defensa privilegiada. Permite que una persona se pueda defender sabiendo que no la van a perseguir penalmente. No existe autotutela como ha querido instalar el Gobierno, porque no existe legítima defensa si ya saliste de tu predio y vuelves con personas contratadas a defenderte”, explicó.

Sin embargo, discrepa con el caso hipotético que abordó Walker. “Nosotros no lo entendemos así. Por mucho que sea flagrante, te pueden enjuiciar de la misma manera. El tribunal te puede decir que no actuaste en legítima defensa sino que atacaste a otra persona. Las interpretaciones no son las mismas”.

Fidel Espinoza (PS), discrepó de Edwards y en conversación con 24 Horas, agregó que hay aspectos que “han sido aprobados por la derecha que hacen que esta ley sea demencial. Un retroceso civilizatorio. La ley de ser promulgada como está ahora, permitiría conflictos civiles”.