Ley de Usurpaciones: Lagos Weber acusa al Frente Amplio de darle la espalda al Presidente Boric

Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto conocido como Ley de Usurpaciones sin los cambios pretendidos por el Gobierno, el Ejecutivo no descartó vetar o usar otro método para evitar que dicha normativa sea publicada tal como está, principalmente considerando revertir la “legítima defensa privilegiada”. De igual manera, se cayó la indicación que pedía considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones.

En ese sentido el Gobierno había presentado indicaciones que se rechazaron con votos del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero que contaron con el apoyo de parlamentarios de otros partidos oficialistas, como el Partido Por la Democracia (PPD). Ante esto, se produjo una nueva fisura al interior de las coaliciones que respaldan al Presidente Gabriel Boric.

“Los del Frente Amplio le dieron la espalda al Presidente Boric y eso es no tener la madurez para trabajar en coalición con un gobierno que no tiene mayoría”, sentenció en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), para quien no basta con decir “mire, las cosas son como yo quiero, si no, no”.

El legislador del Socialismo Democrático comparte la postura del Gobierno, pero criticó que el rechazo de indicaciones de parte del sector primigenio, el sector originario (Apruebo Dignidad), “es una mala señal”, si bien es algo que a su juicio “se puede recuperar”. En eso, dijo, “el Gobierno tiene que sacar sus conclusiones”.

Cabe mencionar que, aunque el proyecto fue aprobado en general por 89 votos a favor, dentro de los 43 diputados que marcaron rechazo, cuarenta de ellos eran parte de las bancadas de la alianza gubernamental. En contra votaron la totalidad de los 12 legisladores del Partido Comunista, 21 de los 22 integrantes de la bancada del Frente Amplio, dos socialistas, dos parlamentarias oficialistas de la bancada PPD-Independiente, uno del FREVS, otro de Acción Humanista, además de otros independientes. Además, se abstuvieron la RD Consuelo Veloso, el PS Tomás de Rementería y la independiente Camila Musante.

Acuerdo de cara a 50 años

“Tenemos la obligación de tratar de llegar a un entendimiento en esto”, reflexionó el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, ante la postergada declaración conjunta de los partidos, a una semana de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1973.

El legislador se refirió a las diferencias que todavía calan hondo en la arena política. Una de ellas, la comparación entre lo ocurrido el 11 de septiembre y los hechos registrados a partir de octubre de 2019 en el denominado estallido social. Por ejemplo, el exministro del gobierno anterior, Gonzalo Blumel, ha mencionado que “esperaba que la centro-izquierda aprendiera de la crisis del 73, pero en el estallido social se sedujo con la idea de derribar al Presidente Piñera”.

“No es nada homologable”, criticó el senador Lagos Weber, quien si bien reconoce que hubo sectores que habrían preferido que Piñera renunciara el 2019 “recurriendo a todo tipo de elementos”, aclaró que “de ahí a decir que un sector de lo que hoy es el oficialismo quería ver a Piñera fuera de La Moneda es equivalente a lo del Golpe de Estado, eso es jugar con la inteligencia de nosotros, jugar con la democracia, con las señales, ni siquiera es autoengañarse, eso no es aceptable”.

“Lo que ocurrió el 73 es de una gravedad gigantesca y eso no terminó hasta el 1 de marzo cuando asume Aylwin el 90. Hubo gente asesinada y hay que hacerse cargo y no tratar de empatar”, sentenció el legislador PPD.

El parlamentario insistió en que ambos hitos no tienen nada que ver. Mencionó que el golpe fue un quiebre brutal, complejo, donde intervino hasta el gobierno de Estados Unidos —y a su juicio estaría bueno que pidieran disculpas — y en ese sentido recalcó que le parece “muy liviano y casi torcido” decir “sabe qué, yo me voy a pronunciar sobre el Golpe, si fue bueno o malo, pero usted me tiene que decir que hace 4 años quería que el presidente Piñera se fuera”.

Esto, para Ricardo Lagos Weber, es un retroceso, mientras se intenta llegar a una acuerdo para el cual según su opinión tiene que haber condiciones “y las vamos a generar”.“Me parece que están todas las señales políticas para ponernos de acuerdo”, concluyó, junto con expresar: “Me parecería muy complejo que un sector se restara” del llamado a un ‘nunca más’ en el contexto de los 50 años del Golpe.

“Hay que cuidar las formas”

Las instrucciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, han sido mantenerse al margen de las controversias políticas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Sin embargo, avisó a la ministra Maya Fernández para asistir a la ceremonia del militar en retiro Hernán Chacón, quien se suicidó en su residencia momentos antes de ser llevado a Punta Peuco tras la sentencia de la Corte Suprema en su contra por los crímenes contra Víctor Jara y Littré Quiroga en 1973.

Para el senador Ricardo Lagos Weber, seguramente el comandante Iturriaga habrá llegado a la conclusión de asistir como compañero de armas, pero en su opinión era algo que se pudo haber evitado. Tal vez, era suficiente con haber dado condolencias y respetos en privado para no generar “ruido”.

El legislador reconoció tener la mejor impresión del general Iturriaga, sobre todo porque en medio de la crisis de 2019 respondió al Presidente Piñera —quien declaró que estaba en guerra— y le dijo que no estaba en guerra con nadie. “Todos lo aplaudimos”. Sin embargo, sostuvo, “para evitar una interpretación que puede ser injusta, hay que cuidar las formas”.

A un año del Rechazo

Exactamente hace un año, un 62% de chilenos rechazó el texto que propuso la Convención Constitucional. Una propuesta calificada como maximalista y refundacional, que no estuvo exenta de “polémicas”.

Para el senador Ricardo Lagos Weber, se cumple un año de un fracaso, ya que el trabajo de la Convención Constitucional “maximizó un texto constitucional a tal punto que enajenó a la ciudadanía”. Dijo que el error de la convención fue querer “refundar Chile a partir de que creían que eran una mayoría que interpretaban a cabalidad a las chilenas y los chilenos, se creían tener el monopolio de la representación e interpretación del pueblo chileno, y no es así”

Pero ese mismo error de la extinta convención, según el senador Lagos Weber, “le puede estar pasando a la derecha hoy día, que está entre cebada y cegada por el tremendo resultado que obtuvieron en la elección del Consejo Constitucional”.