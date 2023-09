Exvicepresidenta de Comisión Valech acusa a diputado Bobadilla (UDI) de “ofender a las víctimas”

“Yo lo que pongo en duda es el contenido de los informes. No porque dependa de la iglesia no va a tener un sesgo ni una orientación política determinada y para mí la Vicaría (de la Solidaridad) tenía una orientación de izquierda y por eso creo que estos informes no son un 100% creíbles”. Con esta declaración, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Sergio Bobadilla, puso en duda los documentos que contienen la identidad de los detenidos y torturados por razones políticas durante la dictadura. Esto, luego que la UDI publicó un comunicado en el que sostuvo que “el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”, a 50 años del Golpe de Estado.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión Valech”, fue un organismo presidido por el monseñor Sergio Valech —exvicario de la Vicaría de la Solidaridad— creado para esclarecer actos cometidos por agentes del Estado o de personas a su servicio durante la dictadura militar de Pinochet. El 18 de agosto de 2011 la Comisión presidida por María Luisa Sepúlveda después del fallecimiento, el 24 de noviembre de 2010, de Valech, presentó un segundo informe (Comisión Valech II). El segundo informe reconoció un total de 40.018 víctimas, 3.065 de ellas muertos o desaparecidas.

María Luisa Sepúlveda respondió al diputado Bobadilla en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. La exvicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, dijo desconocer la fundamentación del parlamentario de la UDI para tener esa apreciación, y afirmó que para la elaboración del informe se contó con mucha información de contexto proveniente de diarios de la época y de las mismas Fuerzas Armadas —con la excepción de Carabineros— quienes entregaron certificaciones de detenciones en todo el territorio.

La también expresidenta de la Fundación del Museo de la Memoria afirmó que el informe Valech “se queda corto” con la información que contiene de los horrores que les tocó escuchar. No obstante, sostuvo que el Informe Valech es serio y de eso no tiene ninguna duda. Por tanto, “no es valido decir que es un informe falso que no responde a la realidad“.

En este sentido, María Luisa Sepúlveda manifestó que los dichos de Bobadilla, “más que una ofensa al Informe Valech, es una ofensa a las víctimas y esa es la gravedad que tiene, una ofensa a todas las personas que sufrieron tortura, que fueron humilladas y marginadas de la sociedad”.

Brutalidad en dictadura “no tiene respuesta lógica”

Consultada por la inevitabilidad del Golpe que sostiene la UDI, la extitular de la comisión sentenció que “los golpes de Estado siempre tendrán que ser evitables, porque van acompañados de violaciones a los Derechos Humanos (DDHH)”. La democracia, agregó, “es el único camino que tenemos las sociedades para resolver problemas”.

María Luis Sepúlveda no se explica la “ideologización” detrás de las torturas aplicadas inmediatamente después del Golpe de Estado. Y remarcó que el Estado siempre puede violar los DDHH de los individuos, por lo que hay que estar atento a que eso no suceda.

La brutalidad vista hasta el final de la dictadura, tampoco tiene una respuesta lógica, según la integrante de la Comisión Valech, quien recordó tanto a Jécar Nehgme como la historia de un niño de 15 años que fue atado y sumergido en un río por carabineros que buscaban a su padre y que luego es entregado a un regimiento donde finalmente desaparece, siendo que no tenía ninguna responsabilidad. “Tanta brutalidad, no tiene respuesta lógica, solo amedrentar y asustar a la población”.

“Ojalá, 50 años, sean recordados con un buen plan de búsqueda”

Cabe mencionar que, como un tercer eje en la agenda legislativa por los Derechos Humanos, el Gobierno anunció el levantamiento parcial del secreto del Informe Valech. Con esta propuesta que deberá ser discutida en el Congreso Nacional, el Ejecutivo busca que la información contenida en los informes (1 y 2) pueda ser puesta a disposición del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos como un insumo para conocer las trayectorias de las víctimas de las cuales se desconoce su paradero. En la Cámara de Diputadas y Diputados esta propuesta fue recibida con cuestionamientos desde los partidos políticos de oposición, que plantearon reparos principalmente al punto de confidencialidad en los testimonios.

Maria Luis Sepúlveda tiene algunos reparos sobre levantar secreto, pero porque la comisión es sobre los presos políticos y torturados y no sobre detenidos desaparecidos específicamente. Además, “si hubiera habido información relevante sobre el destino final de desaparecidos estoy segura que nosotros como comisionados habríamos hecho algún esfuerzo por informar, por hacer alguna conclusión, inventar alguna formula para que esa información hubiera llegado a tribunales”, explicó.

Sin embargo, Sepúlveda aclara que, por ejemplo, una persona que estuvo en el Estadio Nacional puede ayudar a establecer quienes fueron testigos, “por deducción, no porque haya información relevante sobre los mismos casos”. Es decir, puede haber información que sirva para la trayectoria, pero no para el destino final. Y esa información, dice, debe ser voluntaria para que no se pase a llevar la voluntad del declarante para dar a conocer su testimonio, aunque reconoce que la propuesta del Gobierno así lo plantea.

¿Cómo será recordada la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado? “Ojalá, sean recordados con un buen plan de búsqueda, que el plan de búsqueda sea algo que tenga resultado y que los familiares de detenidos desaparecidos tengan resultados”, concluyó María Luis Sepúlveda.