Condenan al fisco a indemnizar a familia de joven secuestrado por Carabineros en plena democracia

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos deducidos por el Consejo de Defensa del Estado y la parte demandante, en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de perjuicios por falta de servicios a la familia de José Vergara, joven desaparecido en Alto Hospicio. Por ende, el Estado deberá indemnizarlos con un cifra de 110 millones de pesos.

En el fallo, la Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez y Andrés Provoste Valenzuela- descartó motivos para revocar el fallo, confirmando el pago a los familiares del joven desaparecido, hecho por el cual en 2018 fueron condenados cuatro funcionarios de Carabineros por el delito de secuestro simple.

“Precisados los elementos fácticos sobre los que recae la presente acción civil de falta de servicio, corresponde señalar que no existe motivo para revocar la sentencia como lo ha pedido el Fisco de Chile”, establece la sentencia.

“Desde luego no existe porque parece curioso, por decirlo de alguna manera, que en la causa de naturaleza penal el Fisco de Chile haya adherido a la acusación fiscal por secuestro calificado y por falsificación y uso malicioso de instrumento público falso, y hoy pretenda sostener que los funcionarios de Carabineros no incurrieron en una falta de servicio, sobre todo porque, más allá de las características de salud mental de la persona, del tiempo que permaneció en el carro policial, y del obrar posterior de los funcionarios de Carabineros, aquel, a petición de la pareja de su padre, fue sacado de su domicilio, subido a un carro policial, pero no fue puesto a disposición de autoridad alguna, dejándolo en un lugar apartado de Alto Hospicio, sin que hasta la fecha alguien lo haya encontrado”, continúa.

Según el fallo de primera instancia, emitido en 2018 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad, José Vergara, de 22 años y quien padecía esquizofrenia, fue secuestrado por los excarabineros Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Abraham Caro y Manuel Carvajal en la comuna de Alto Hospicio, tras ser detenido en su casa el 13 de septiembre de 2015, luego de que su familia pidiera la concurrencia de Carabineros ante una crisis del joven. Este fue sacado de la vivienda por los uniformados, quienes luego lo dejaron abandonado en el desierto, en el sector conocido como “Caleta Buena”, en una práctica conocida como un “dos corto”, que consiste en abandonar a los detenidos por hechos menores en lugares eriazos, a fin de evitar el papeleo o, también, como una suerte de castigo extralegal.

Caber mencionar que lo anterior obedece a lo resuelto por la justicia en el segundo juicio que se realizó en contra de los exuniformados, dado que en el primero fueron declarados culpables solo de detención ilegal. Ello motivó que los querellantes pidieran la nulidad del juicio, lo cual fue ordenado por la Corte de Apelaciones local, aunque el resultado del segundo proceso tampoco generó satisfacción entre los familiares de la víctima, los cuales solicitaban que los autores del delito fueran condenados como autores de secuestro calificado.

En función de ello y otros antecedentes, la familia recurrió también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 de septiembre pasado dicho organismo admitió a trámite el caso, otorgando un plazo de tres meses al Estado chileno, a fin de que este entregue una serie de antecedentes, plazo que se puede prorrogar en otros 30 días. El abogado de la familia, Enzo Morales, dijo a radio Universidad de Chile que valoran la resolución de la comisión, asegurando que “la justicia liberó a los asesinos, el gobierno abandonó la búsqueda de sus restos mortales y el presidente Boric no lo incluyó en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos lanzado el 30 de agosto, discriminándolo arbitrariamente”.

En el mismo medio, Juan Vergara, padre del joven desaparecido, señaló que él se reunió en marzo con el presidente Gabriel Boric “y él en persona se comprometió conmigo y mi familia a reiniciar la búsqueda del paradero de mi hijo e incluirlo en el proyecto de búsqueda de detenidos desaparecidos, pero nos engañó. Nos sentimos decepcionados de nuestro propio Gobierno”.

El caso de José Vergara guarda muchas semejantes con el ocurrido 10 años antes en Puerto Montt, donde el joven José Huenante, de 16 años, fue detenido por personal de Carabineros, acusado de beber alcohol en la vía pública y de lanzar piedras contra un vehículo policial, sin que jamás se volviera a saber de su paradero.