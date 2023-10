Comité Técnico llegó a una fórmula para dar cumplimiento al fallo de la Suprema contra las Isapres

Ayer la Corte Suprema accedió a la solicitud de prórroga que presentó la Superintendencia de Salud para ampliar el plazo del cumplimiento del fallo por adecuación de tabla de factores de riesgo, tal como solicitó la Comisión de Salud del Senado. Este se extendió por seis meses y, a diferencia de lo que se venía tramitando, la Comisión contará con un importante insumo elaborado por un comité técnico, dedicado a dar cumplimiento del fallo, que trabajó de forma paralela al trámite parlamentario. Este grupo presentará el martes ante la Comisión una propuesta que pretende entregar una respuesta clave para salir de la crisis de las Isapres: Darle cumplimiento al fallo d la Suprema y no hacer colapsar al sistema en el intento.

Según reveló El Mercurio, se presentará un único informe en el cual se elaboró con actores que representan a distintos sectores y, por lo tanto, tendría una buena llegada a la comisión parlamentaria. Además, la característica que más destacan dentro del comité es que es una propuesta razonable, que dialoga con la ley y resguarda al sistema público y privado.

El ex ministro de Salud del segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera, Emilio Santelices es el coordinador de la mesa técnica y comentó que “es tranquilizador que se pueda entregar un informe en done hay consenso y que puede ser un aporte a que enriquezca la conversación y dar certeza al sistema de salud en su conjunto”.

Además, “quiero entregar esperanza”, dice, de que “desde una mirada seria, técnica, transversal, se les está proponiendo a los senadores una solución técnicamente bien fundada”. Sobre el mismo llamado optimista de esperanza, Santelices agrega que “siempre que exista voluntad política, se va a por hacer, porque las herramientas para hacerlo están disponibles ahí”.

El ex Superintendente de Salud Patricio Fernández no es parte de la comisión y no es tan optimista al respecto. “Una cosa es que exista un acuerdo general, pero la experiencia nos dice que en los detalles están las diferencias. Ahí probablemente los tiempos de entrega se han retrasado precisamente por los detalles. Además, independientemente de que se llegue a un consenso, ahora parte el trabajo más complejo”, declaró Fernández también a El Mercurio.

Es más, el ex Superintendente recuerda que “solo el comité técnico lleva tres meses de trabajo, donde se dejan las consideraciones más políticas”. En ese sentido advierte que “ahora los aspectos ideológicos van a chocar”.