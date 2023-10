Analista internacional defiende a Canciller Van Klaveren tras comentario de conflicto Israel-Hamas

La analista internacional Paula Cortés, respaldó al canciller Alberto van Klaveren de las críticas que ha recibido por el tono empleado en un comunicado oficial de Chile condenando el conflicto armado entre Israel y Hamas.

Recordemos que tras el comunicado, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, lo criticó cuando Van Klaveren condenó el uso de la fuerza contra civiles, apuntando a “Hamas, la Jihad Islamica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto”. Este último comentario generó el repudio del representante diplomático israelí, que le replicó a través de la misma red social. “Mencionar a Israel junto con Hamás y la Yihad islámica, grupos terroristas islámicos apoyados por la dictadura iraní, es lamentable”, fustigó.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de Política Exterior de la Cancillería, recordó que Van Klaveren es un experto en materia internacional, por lo que “tiene muy claro cuáles son las reglas en este caso de los conflictos armados”.

“Encuentro muy injustas estas críticas porque el origen del Canciller está en una familia judía. En ningún momento el Canciller pensó en querer igualar o debilitar la posición de Israel”, añadió.

“Acá lo que él dijo es que las reglas de los conflictos armados las tienen que cumplir todos. No es legítimo, por más el daño que me han realizado, bombardee sin saber dónde están los hospitales, las escuelas, donde hay menores de edad. Eso no es parte de una represalia legítima. La prohibición del uso de la fuerza está establecida en la carta de Naciones Unidas y es muy excepcional la represalia armada”, explicó.

En otro tema, también se refirió si el Presidente Gabriel Boric se había demorado mucho en condenar el conflicto armado. Si bien dijo que si se considera que el Mandatario es un habitual en la red social X -antes Twitter- el Presidente “se demoró dos días en condenar estos ataques”, también dijo que “depende de cómo lo mires, porque el Presidente es quien conduce según nuestra Constitución, las relaciones internacionales. Uno puede decir que no todo lo tiene que hacer el Presidente, y salió un comunicado de Cancillería y salió a hablar el Canciller”.

“Podría ser también que uno dijera que era un fin de semana, estaba la Cancillería operando y el Canciller gestionando el vuelo humanitario”, cerró.