Exsubsecretario Silva y deuda de las isapres: “Cálculo del Comité Técnico puede ser más preciso”

El exsubsecretario de salud y académico de Medicina en la Universidad Central, Patricio Silva, se refirió a la decisión que tomó el Comité Técnico que revisó la deuda de las isapres, el que definió que el monto llega a los 451 millones de dólares. Y si bien la cifra es mucho menor a los 1.400 millones calculados inicialmente por la Superintendencia de Salud, las aseguradoras de igual forma quedaron disconformes. A esto se suma, que la comisión estipuló que deben destinar 45 millones de dólares anuales por 10 años únicamente para saldar la deuda.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Silva indicó que destaca la iniciativa que mostró la comisión de Salud del Senado, al entrar en este tema. “Es bastante variopinta en su conformación y en 3 meses han logrado evacuar” este informe, con integrantes “con distintos puntos de vista”, señaló.

“Yo celebro que este grupo de personas se haya puesto de acuerdo, porque no hay voto de minoría. Es decir, que lograron un consenso, lo que en estos tiempos no es fácil”, agregó.

Silva calificó la cifra inicial calculada por la Super de Salud como “mucho dinero”, lo que a su juicio no es así y eso lo demostró el Comité Técnico, por lo que agregó que el trabajo de la comisión pudo “llegar a una estimación que puede ser más precisa”, porque “no da los 1.400 millones de dólares” y devolver esa plata “era francamente difícil”.

Todos sabemos que cuando trabajamos del mundo técnico al político, los informes que uno emana son eso, informes. Pero los que tienen que tomar la decisión son los que tienen que tomar la decisión con todos los antecedentes. La ministra tiene que estudiar todo esto y ver qué parte acoger porque tienen que entrar las indicaciones y dieron un plazo de pocos días. Estamos en presencia de un momento muy importante. La comisión de Salud del Senado tomó el toro por las astas porque llevábamos muchos meses de dilación

A su juicio, la decisión del Comité “tiene 3 condiciones, es un monto más razonable, segundo un plazo de 10 años que aparece también razonable, tercero, unas consideraciones adicionales” para las isapres. “No parece excesivo el plazo de 10 años si uno quiere dar sustentabilidad al sistema”, añadió.

“En ese período de 10 años nosotros debiéramos ser capaces de contar con un sistema de salud” que dé certezas a los chilenos, agregó.

Mejoras al sistema de salud

Silva también abordó la problemática de cómo financiamos un nuevo plan de salud. “Todo lo que uno escucha, de sectores de izquierda y derecha, es que idealmente debemos llegar a un sistema que permita 3 cosas: un plan garantizado de salud para todos los chilenos y que se vayan actualizando. Eso es caro. Segundo, el financiamiento tiene que ser con el aporte fundamental del erario nacional. El 7% de todos los chilenos debe ir a este fondo solidario, y complementado con recursos adicionales del Fisco, en el monto que sea necesario para financiar el plan garantizado de salud, para todos los chilenos. Y eso es caro. Hay que ver de dónde se va a sacar el dinero. Aquí no hay otra alternativa que colocar los recursos, sumando todo lo que hay en salud”.

El tercer elemento, es que “tiene que haber una racionalidad en el gasto. En el sector público y privado hay avances hacia financiar la salud a través del diagnóstico resuelto. Es decir, no pagar por prestación sino por temas de salud resueltos en un paquete, en el que se combinen los riesgos del asegurador con el prestador. En ese sentido hay bastante experiencia en Chile. Fonasa ya tiene experiencia en varias prestaciones. El sector privado también. Esa es una estrategia muy razonable en salud porque permite racionalizar el gasto. El gasto en salud es increíble y está determinado por la demanda en salud que es ilimitada, porque la gente consulta por cosas que antes no consultaba, quiere todo el mundo hacerse un escáner o resonancia porque le duele el hombro, y eso no puede ser. Tiene que haber un gasto racionalizado y acotado. Tiene que haber un control del gasto”.