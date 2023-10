Comisión Experta fracasó: no logró acordar modificaciones transversales para el texto presentado

La Comisión Experta debía revisar lo aprobado en el Consejo Constitucional y proponer cambios para mejorar la propuesta, sin embargo, al no haber llegado a acuerdos en temas trascendentales, la derecha y la izquierda presentaron un total de 622 enmiendas por separado, muchas de ellas sobre los mismos temas, pero con posturas o redacciones diferentes.

Las bancadas de la centroizquierda lamentaron la imposibilidad de llegar a propuestas comunes. Al respecto, Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión de Expertos, lamentó no haber llegado a acuerdos en temas que eran pilares para ellos como la educación, salud y pensiones: “Por ejemplo en la cláusula que pone en riesgo la interrupción del embarazo en tres causales, en objeción de conciencia, en la norma de exención de contribuciones que nosotros creemos que ofrece algo que no cumple, que no resuelve el problema que dice resolver”, manifestó.

Por su parte, en Chile Vamos destacaron que “lo importante es la votación”. “Creemos que lo importante es que ahora el proceso constitucional pasa a una siguiente etapa y el tema de las enmiendas, más allá del formalismo de cuántas son y quiénes las presentan, lo importante es la votación que a partir de mañana nosotros vamos a efectuar y concluir para que el Consejo Constitucional pueda recibir estas observaciones”, señaló Máximo Pavez, integrante del Comité de Expertos.

Para aprobar una propuesta de enmienda se debía alcanzar el apoyo de 14 expertos y expertas. Como cada sector tiene 12 integrantes, se necesitó lograr apoyos en el bando contrario.

Entre las propuestas de cambio que alcanzaron al menos 14 votos está el volver a ubicar dentro del artículo 1 el Estado Social y Democrático de derecho, asegurar y no sólo promover el acceso igualitario a los cargos de elección popular; y que el financiamiento privado de partidos políticos sólo sea a través de personas naturales.

Asimismo, se propondrá al Pleno eliminar la expulsión inmediata de extranjeros que ingresen clandestinamente al país; eliminar la objeción de conciencia institucional; la grave amenaza terrorista como causal para declarar estado de sitio; la exención del pago de contribuciones por la vivienda; entre otros.

Ahora el Consejo Constitucional deberá aprobar estas propuestas de modificación con ⅗ o rechazarlas con ⅔. En caso de que no se aprueben ni rechacen, serán discutidas en una Comisión Mixta, compuesta por 6 consejeros y 6 expertos.