Mirosevic acusa que cerrojos de Jaime Guzmán son “candaditos” al lado del proyecto de Republicanos

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comparó el cerco que implementó la mayoría republicana en el Consejo Constitucional para reformar la propuesta constitucional en caso de ser aprobada en el plebiscito, con el “candado” que Jaime Guzmán (UDI) implementó en la actual Constitución de 1980 para restringir la intervención política sobre el legado de la dictadura.

“Yo he dicho que creo que hay que esperar el término del proceso porque eso es lo democrático, es decir, vimos como la derecha en el proceso anterior tiró la toalla tempranamente porque no tenía real interés de de que resultara bien un texto final. No creo que nosotros tengamos que hacer lo mismo, hay que esperar hasta que el texto definitivo esté. Queda poco. Ahora, obviamente

hay señales que son preocupantes”, comenzó a decir Mirosevic en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Dichas señales, según Mirosevic, tienen que ver con lo que está en el texto, como “la desnaturalización del Estado Social Democrático de Derecho” o los derechos de las mujeres, como con lo que no está, como que “el capítulo de medioambiente no está a la altura de lo que debiese tener cualquier país del mundo si quisiera hacer una constitución en esta época. (…) Me parece una tremenda irresponsabilidad lo que están haciendo de no robustecer el capítulo de medioambiente”.

Algunos políticos, como el presidente de la UDI, Javier Macaya, han dicho -al igual que en el anterior proceso- que voten a favor para realizar los cambios en el Congreso y para eliminar el legado que tuvo el octubrismo, a raíz de que mañana es un nuevo aniversario del estallido social. Mirosevic discrepa con el senador UDI, debido a los cercos que le puso Republicanos a la actual propuesta.

“Esta constitución como la está planteando la versión más extrema que es Republicanos, lo que está haciendo es ponerle no sólo un candado, sino que, o sea, el candado de (Jaime) Guzmán sería un candadito al lado del candado grande que le quiere poner Republicanos. Ni siquiera Guzmán se atrevió a poner tantas cosas, tantas tutelas, a una modificación constitucional”, criticó.

“Si se llegase a aprobarse el texto, estaríamos hablando que se requerirían de dos Congresos para poder hacer una modificación. Por lo tanto, Republicanos fue mucho más allá que Jaime Guzmán en este intento de una democracia protegida, tutelada, que era la idea finalmente de (Augusto) Pinochet y de la dictadura”, agregó. Esto, porque la intención del actual Consejo es que para realizar modificaciones a la propuesta -en caso de ser aprobada- requerirá que se apruebe una reforma constitucional en el Congreso vigente y ésta tendrá que ser refrendada por el siguiente Congreso. “Eso sería, creo yo, establecerle una tutela a la democracia que está fuera de cualquier margen”, dijo.

En cuando a dejar atrás al “octubrismo”, como señaló Macaya, Mirosevic indicó que no cree que los chilenos quieran “pasar de un extremo a otro, lo que quieren los chilenos es una Constitución para todos y para todas, eso es lo que estamos buscando en este proceso: que nadie imponga sus propias ideas puramente al resto. Y eso creo que se ha alejado Republicanos, ya que no ha estado disponible para tener una constitución razonablemente de todos”.