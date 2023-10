Tatiana Urrutia, secretaria general de RD: “No hay un partido que esté en el suelo”

En la calle Esmeralda se encuentra la nueva sede de Revolución Democrática que colinda con uno de sus partidos hermanos, Convergencia Social. Un inmueble patrimonial, estilo art decó, ubicado en los límites del casco histórico capitalino alberga a la nueva directiva del partido fundador del Frente Amplio. Ahí trabaja la nueva Secretaria General del partido, Tatiana Urrutia, quien además fue convencional constituyente. Urrutia formó parte de la primera directiva de RD cuando era sólo un movimiento y actualmente forma parte de quizás la última directiva del partido antes de que se transforme en un partido único.

En una oficina ubicada en el tercer piso, la ex convencional y Secretaria General se refiere al desafío que enfrenta al asumir, junto al presidente de RD, Diego Vela, un partido de capa caída tras el destape del Caso Convenios. En conversación con El Mostrador habla sobre la situación actual de su partido tras el Caso Democracia Viva, la asistencia de Miguel Crispi a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, sobre los movimientos del ex ministro Giorgio Jackson y sobre los errores que se cometieron en la Convención Constitucional que los ve reflejados en el actual proceso protagonizados por la derecha. Esto último, supone para Urrutia, una potencial crisis de la clase política.

-¿Cómo ha sido llegar de nuevo a la directiva de Revolución Democrática?¿Cuál es la diferencia respecto a la vez anterior?

Lo describiría como un interesante desafío y, en lo personal, bien atractivo mirar, desde adentro, lo que éramos hace 11, 12 años a lo que somos hoy en día y poder dar cuenta en carne propia qué discusión hablábamos y que son parecidas las discusiones de hoy en día, que son los desafíos los mismos. Pero también con una madurez, yo creo, y no lo digo por soberbia, sino que también de haber perdido y haber ganado hartas cosas en estos años. El perder también nos ha enseñado a tener una humildad que quizás no teníamos en esos años. Seguimos con la misma convicción, pero con un sentido de realidad mucho más arraigado en cada decisión que tomamos.

Hoy en día sigue existiendo espacio para crear y hacer cosas distintas y sigo creyendo que esa es la manera de acercar a las personas a la política, pero también hoy en día estamos en otra escala, en otro parámetro, donde somos una institución sujeta a la estructura de los partidos en Chile, tenemos una responsabilidad enorme que es que la ciudadanía confió en el Presidente Gabriel Boric para conducir al Gobierno, y nosotros somos los partidos del presidente. Entonces, evidentemente ya la responsabilidad es distinta, pero también en un escenario de la política distinta. Cuando me refiero a que lo que buscamos es lo mismo, es cómo la política se transforma en una herramienta que sirva para cambiar y mejorar la vida de las personas. Pero también con la conciencia de estos años pasados, que la responsabilidad de administrar también a un gobierno central y gobiernos regionales.

-Toda esta responsabilidad que han tenido, toda esta estructura que han creado, se vio muy afectada por el Caso Convenio, ¿Cómo se renueva esa energía de RD y la imagen que partió el movimiento y que pretendían de correr las barreras de lo posible, pero ahora se ven afectados con esto?

Primero, nunca he creído que somos mejores que los militantes de los otros partidos. Creo que hoy día tenemos la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas mejor y un eje importante de demostrar que podemos hacer las cosas mejor es, por ejemplo, los pilares de la probidad. Eso está en nuestros principios, pero no porque creyéramos que nosotros en verdad podíamos hacer las cosas bien, sino que hay un énfasis claro en que nosotros nacimos con un objetivo que era acercar la política a las personas y que los actos reñidos con la propiedad, contrarios o que huela a corrupción son los que pueden arruinar cualquier proyecto político, de izquierda, de derecha, como sea. Entonces, desde ahí es que es el dolor y el peso de lo que sucede. Pero también dejar súper claro que estos fueron dos ahora ex militantes, que el partido como ningún otro partido en Chile ha tomado medidas muy apresuradamente. Antes de un mes teníamos expulsado a los militantes como medidas precautorias. Nosotros, además, como directiva dentro de nuestras primeras acciones esta en trabajar en medidas de prevención del delito que vienen ahora en el marco de la ley de delitos económicos.

Entonces, a pesar de que evidentemente recogemos lo que ha sucedido, en lo personal para la militancia, yo creo que quienes hemos estado durante 12 años sacándonos la cresta, dejando los pies en la calle,nos duele porque es nuestro proyecto el cual queremos y queremos seguir proyectando. Ahora me tocó recorrer algunas regiones de Chile y conversando con la militancia no hay un partido que esté en el suelo sino que, más bien, hay dolor, pero con la claridad de que aquí estamos no para venir a pasarlo bien, sino que nos ponemos a disposición de los proyectos colectivos. Y hay muchas ganas de hoy día dar una vuelta de página y ponernos a trabajar por los próximos objetivos electorales, pero también sociales y sobre todo locales. Entonces, sí, se vive con dolor en lo personal, pero la convicción no varía en ningún momento. Yo creo que el máximo dolor, más que a la marca de la RD, por así decirlo, es cómo esto afecta finalmente a la política y con ello a la vida de las personas. Y cómo en este caso en particular, donde se ve comprometido el recurso público destinado a personas que más lo necesitan, hoy día la política pierde cancha en eso. Y eso creo que es el dolor que todos resentimos, pero que tenemos claro, a lo mejor hoy día estamos un pasito más atrás de lo que estábamos hace unos meses, pero que tenemos toda la energía para seguir innovando.

-¿Siente que el intento del Partido Único viene a renovar la marca de RD y del FA? ¿Cree que es un buen momento para el Partido Único, mirando lo electoral, pero también mirando la situación de hoy del partido?

El proyecto de RD no se acaba si los partidos del Frente Amplio deciden fusionarse. Si la militancia decide que eso va a ser así, se inicia como un nuevo camino de mayor unidad en búsqueda de ofrecerle al país un proyecto más amplio. Ese es el marco en el que se está dando la discusión hoy día en cada uno de nuestros espacios. Que eso nos pille en un momento como este, yo creo que son segundas o terceras lecturas que cada uno podrá hacer. Pero lo que hoy día nos tiene en esta tarea y que hoy día como directiva y como mesa de FA estamos destinados a pensar en eso estratégicamente, pero también pensando en los próximos 50 años. Hoy día el escenario político es distinto al que era en 2012, pero seguimos, como te había dicho antes, con las mismas convicciones, pero con ideas más flexibles. Y en ese sentido, por eso te digo, yo creo que el Frente Amplio además va a ser un espacio de disputa, así como todos los partidos nuevos han sido. Yo te puedo decir que la RD, durante muchos años, fue un espacio de disputa internamente. De hacia dónde debía caminar el movimiento, de si éramos partido o no, después con quiénes hacer alianza. Y todas esas decisiones las hemos ido tomando en congresos, democráticamente conducidos, pero siempre democráticamente.

-¿Cómo fue el recibimiento de los otros partidos oficialistas a esta nueva directiva?

Noto un ambiente que ni siquiera sospechaba que fuera tan de buena voluntad entre todos los partidos del oficialismo. Yo creo que esto que te cuento de la voluntad del Frente Amplio, de cómo también ser más robusto como proyecto, yo creo que en la coalición de gobierno hoy día se respira eso. Hace muy poquito tuvimos, que fue nuestro primer día, el 9 de octubre, en la reunión del Encuentro por Chile, y yo esperaba, por ejemplo, encontrarme con más diferencias y muy por el contrario, creo que hay una base de entender el momento político, una lectura común de la situación. Con matices, evidentemente, de hacia dónde tenemos que ir, pero como con la claridad de que hoy día somos un gran proyecto y que hay que poner por delante las transformaciones o los cambios que la gente está demandando.

-La presidenta del PS, el otro día, la moneda, justamente dijo que la prensa se está enfocando, pero se está enfocando en que hay una división entre la Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. ¿Coincide con esa tesis? ¿Cuáles son las diferencias principales entre estas dos coaliciones que conforman una de gobierno?

Efectivamente, creo que no sé si la prensa como tal. Tengo un cariño especial por la profesión. Sin duda hay medios que la línea editorial mandatada deja poner un enfoque en ciertas personas, en ciertos partidos, y eso lo hemos sabido desde siempre. Pero hoy día veo que hay un ambiente de construcción, y eso creo que deriva después de, además, de casi dos años de gobierno y creo que esas elecciones los partidos las han recogido. Sin duda hay mucho que seguir construyendo. Los partidos están súper claros de que ahí hay que limar todas las empresas que hay que limar.

-¿Cuáles son los caminos para enfrentar una oposición que está presionando mucho? Por ejemplo, al ex ministro Giorgio Jackson lo condicionaron varias veces para que dejara el cargo. ¿Crees que la salida del ministro Jackson generó un ambiente más propicio para el diálogo con la oposición? ¿Y coincides con ese es el camino que tiene que seguir el Gobierno para lograr entendimiento con la oposición?

No, de ninguna manera yo creo que el Gobierno puede responder a los chantajes de la oposición para hacer la pega para la que están mandatados. Que en el caso de Giorgio era el mandato a legislar sobre algo tan importante que, probablemente, el factor gravitante de las movilizaciones que llevaron a las situaciones actuales de tener elecciones todos los años y los procesos constitucionales, como es el cambio del modelo de mejorar las pensiones de Chile. Y sabemos que un pilar fundamental de eso es el modelo estructural que conocemos hoy día de las AFP. Y negarse a conversar sobre el tema para que salga una persona. primero, parece una conducta bastante como más o menos las cosas que me decían mis hijos cuando eran chicos. Pero por otro lado, yo creo que eso le hace mal a la democracia porque finalmente un Presidente es quin elige o quien designa a las personas de su confianza. Y cuando a través del chantaje logran cambiar esa voluntad democrática, yo creo que rayamos en otras cancha. Hoy día, varios meses después, viendo que la estrategia sigue siendo la misma y no vemos ningún avance en la materia de pensiones, yo me pregunto si en verdad la oposición lo que quiere es obstaculizar mediando por medio de una gran show mediático o de verdad hay algún interés por sentarse a conversar y hacerle trabajo para lo cual le pagan y para el cual la gente los mandata . Más allá de las, incluso de las ideas que tengan, no sentarse a conversar creo que nunca es la opción.

-¿El ex ministro Jackson ha estado trabajando en el partido o está más desde afuera?

Giorgio siempre va ser un militante y fundador importante y está viviendo su proceso. Pero noha parado de trabajar por este proyecto y por Chile desde que estaba en la universidad, cuando le pedimos, cuando ya estaba saliendo, que fuera diputado. También, a lo mejor se merecía, como lo dijo él en su cena, un repliegue táctico, pero no tengo duda que él está trabajando o está pensando en cómo aportar también en los momentos que se vienen. Es un militante con el que nosotros contamos siempre. Entonces, como tantos militantes, pero él sin duda alguien más destacado, hoy día está activo trabajando por el proyecto.

-¿Qué le parece que se haya condicionado el presupuesto de la partida de presidencia, según la asistencia o no de Miguel Crispi a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara?

Es una estrategia más bien por querer golpear a una persona en particular, en este caso un funcionario de presidencia, un asesor del Presidente, que de nuevo parece súper delicado. Primero fueron por un ministro, hoy día por un asesor directo del presidente. Creo que es un modo de operar y peligroso. Yo esperaría que pudiéramos avanzar. Miguel ha sido una persona que ha puesto a disposición todos los antecedentes que se le han puesto. Revolución Democrática ha sido colaborador con la justicia y transparentado absolutamente todo, no tenemos nada que ocultar y me parece injusto que hoy día estén buscando personas individuales, creo que es una estrategia bastante de bajeza, entendiendo que hay personas que a lo mejor tengan como legítimas dudas, pero creo que la estrategia medio violenta a través de los medios de comunicaciones, amenazante, chantajeando. Creo que la gente se da cuenta y sólo causa daño a quienes le emiten esas opiniones, pero también, de nuevo, al sistema político en su conjunto. Y eso, de nuevo, es un problema para la democracia.

-¿Cree que hubo un error de no asistir dos veces? El ministro Cordero apareció con una versión, pero luego se asumió que Miguel Crispi iba a comparecer a la comisión ¿Cómo lo evalúa?

Me consta que Miguel Crispi ha respondido por escrito a todas las dudas que pudieran tener los diputados de la Comisión y no tengo duda de que lo va a seguir haciendo. Sabemos que, bueno, primera vez además que citan a alguien de presidencia, yo entiendo que había un tema de no presentar precedente, nunca fue la estrategia obstaculizar, pero también sabemos que se ha utilizado un show mediático en el Congreso últimamente y sabemos que esa es la estrategia. Ahora, las decisiones que toma la Presidencia, yo creo que hoy día Miguel es un funcionario de presidencia y las decisiones las tomarán ahí. Nosotros, como partido, más allá de dar la cara por un militante nuestro, no podemos ser opinólogos de las decisiones de Gobierno.

-¿Teme que suceda algo similar con Jaira Martínez y la ley de presupuestos?

Leí por ahí que decían que no le van a dejar entrar a las comisiones donde se iban a discutir el presupuesto, entonces la misma reflexión para todos estos casos, es como, ¿estamos pensando en verdad en cómo dar un debate de calidad respecto a cosas tan importantes como el Presupuesto de la Nación o estamos pensando cómo pegarle a una persona, a un partido, a un gobierno? La gente sigue esperando que nos pongamos de acuerdo, entonces yo esperaría que eso no fuese así, las declaraciones que hemos visto hasta el momento parecieran ir por el mismo camino, pero seguimos aquí creyendo que hay todavía chances de conversar y de ponernos de acuerdo.

-Esta semana se conmemoró el cuarto año del estallido social del 18 de octubre que habilitó un proceso constituyente en el que tu participaste ¿Qué aprendizajes tienes de esa experiencia?

Hay varias materias, creo que con la perspectiva del tiempo contará mejor esta historia y todavía estamos muy recientes y estamos viviendo esta segunda parte del proceso constituyente. Sería irresponsable ponerse a hacer grandes análisis y evaluaciones, pero sin duda yo lo he pensado harto y de las cosas que más me resuenan es que tanto en el proceso anterior y, con lo que hemos visto hasta hoy día, es que la política para lo que está mandatado, que es para ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, no está dando el ancho. La vez pasada a lo mejor con ideas más de izquierda, esta vez con ideas más de derecha, con show más o menos, parafernalia más o menos, pero al final de cuentas es la política la que ha perdido. Lo importante hoy día y lo que ve la gente es que los acuerdos políticos no logran llegar al efecto que buscan cuando se toman los acuerdos. Los políticos, yo me considero política por cierto, como

-¿Se pone en riesgo la clase política por segunda vez al no lograr un acuerdo amplio en este proceso constitucional?

Sin duda. Recuerdo el 2017 que empiezan estos estudios en jóvenes y niños sobre la valoración de la democracia y que últimamente también han salido más estudios sobre eso, esa es una preocupación que no le cabe solo a la izquierda, le cabe a todas las personas que crean en la democracia independiente incluso de sus ideas más radicales. Quienes creemos en la democracia tenemos que estar en este momento preocupados del futuro porque estamos peleándonos en vez de hacer crecer esa cancha. La preocupación de este proceso, que todavía le queda una etapa, cada día se ve más cuesta arriba y seguimos creyendo que está es la oportunidad de los sectores de derecha que han manifestado sus voluntades más democráticas de tomar el timón y dar una chance a que este proceso tenga alguna viabilidad.

-Si este proceso constitucional fracasa, ¿el gran responsable sería la derecha, el Partido Republicano?

Sin duda hay una responsabilidad siempre en quienes conducen los procesos cuando tienen mayoría. En la vez pasada hay un sector progresista que tenía la mayoría y nos costaba llegar a acuerdo, porque siempre recordábamos que en el proceso anterior nadie tenía las mayorías para hacer lo que quisiera, pero sin duda las ideas progresistas que fueron las que, palabras más o menos, llevaron al proceso como a que la ciudadanía lo rechazara en septiembre. Hoy día, palabras más o menos radicalizadas de sectores de derecha, pero insisto, yo creo que la responsabilidad es colectiva, pero sin duda hoy día el proceso está, sabemos quién tiene la llave. Como dice Domingo Lovera, sabemos quien tiene el lápiz para escribir esta constitución, tiene la mayoría absoluta y poder de veto, quienes tienen el lápiz no lo han compartido para poder escribir. Lo triste de todo esto es que no vienen como una experiencia nueva, sino que fueron los principales detractores del proceso anterior y esta era la principal crítica. Hoy día pareciera ser que cuando estamos del otro lado no pensamos igual como cuando criticábamos el proceso anterior.