La sombra de Karadima en el nombramiento del nuevo líder de la Iglesia católica chilena

“Karadima es un abusador”, declaró esta mañana en Concepción el nuevo arzobispo de Santiago, tras ser entrevistado luego de que El Vaticano confirmara su designación como máximo líder de la Iglesia Católica en Chile.

En el mismo contexto y según lo informado por Radio Cooperativa, Chomalí añadió que los denunciantes “merecen todo nuestro reconocimiento”, resguardándose así de lo que es su punto más vulnerable: la acusación hecha en su contra por Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del ex párroco de la iglesia El Bosque, Fernando Karadima, por no haberle prestado la ayuda necesaria cuando denunció los abusos a los que fue sometido.

“Me cuesta todavía perdonar a las personas a las que les grité, les pedí ayuda y no hicieron nada. Ahora todos quieren mostrarse bondadosos, pero él nunca tuvo la decencia de responderme. Y ahora, la semana pasada, me envió un correo electrónico pidiéndome perdón. El correo me llegó justo cuando lo mencioné en la radio”, expresó en su momento Cruz.

Como informó El Mostrador, en 2018, el nombre de Chomalí ya resonaba entre los posibles sucesores de Ricardo Ezzati al frente de la Iglesia católica, afectado por el caso Karadima y decenas de denuncias más de abusos sexuales cometidos por otros sacerdotes.

Sin embargo, la opción de Chomalí se complicó en aquel entonces debido a su estrecha relación con el sacerdote Hernán Enríquez, a quien acusaron de haber violado a un menor en el Seminario Menor de Concepción, razón por la cual lo expulsaron del sacerdocio en 2021.

Vocación de poder

Es importante mencionar que Chomalí intentó distanciarse claramente de todo lo relacionado con la parroquia de El Bosque ya en 2015. En ese momento, como arzobispo de Concepción y administrador diocesano de Osorno, le correspondió revisar las denuncias presentadas por la organización de laicos de esa ciudad contra el recién designado obispo Juan Barros, muy cercano a Karadima.

Aquel año, Chomalí viajó al Vaticano para informar al Papa sobre la “guerra santa” que se vivía en la ciudad debido a la resistencia a la llegada de Barros. Repitió el viaje a mediados de 2018 para poner al tanto a Jorge Mario Bergoglio sobre la situación interna de la iglesia chilena en medio de las investigaciones del fiscal Emiliano Arias.

En esa ocasión, diversas fuentes resaltaron la proximidad de Chomalí con el poder y la reunión que sostuvo, además de con el Papa, con Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los hombres más influyentes del Vaticano. Al respecto, el teólogo y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, comentó que “lo que se podría interpretar entre líneas es que él (Chomalí) está actuando como una especie de informante sobre los eventos en Chile y a la espera de instrucciones de Roma respecto al caso chileno”. Por su parte, Roberto Ríos, por aquel entonces integrante de Voces Católicas, opinó que Chomalí “ha sido uno de los obispos de confianza del Papa actualmente. Se ha convertido en un referente y goza de su gran confianza”.

Esta vocación de poder también quedó evidenciada en una de las entrevistas que la periodista María Olivia Mönckeberg realizó a Juan Carlos Cruz para el libro “Karadima: el señor de los infiernos” (Debate, 2011). Cruz señaló acerca de Chomalí: “No ha querido quemarse ayudando a las víctimas porque, como muchos, está en una carrera por el poder”.

En otro fragmento del libro, Cruz detalla que el cardenal Errázuriz envió a Chomalí a realizar “una especie de revisión superficial, y este dijo que todo estaba en orden” en relación con los fondos de la iglesia de El Bosque. En el mismo texto, describió al nuevo líder de la Iglesia Católica chilena como “un personaje que solo ha hecho declaraciones erráticas”.

Todo en orden

En relación con el mismo episodio, sobre los fondos de la parroquia, los periodistas Mónica González, Gustavo Villarrubia y Juan Andrés Guzmán relatan en su libro “Los secretos del imperio de Karadima” (Catalonia, 2017) que Chomalí concluyó que “la parroquia llevaba un registro correcto de ingresos y gastos”.

Sin embargo, según los periodistas, “fuentes del arzobispado contaron a los autores de este libro que lo que el obispo había revisado para emitir su dictamen fue el mencionado ‘libro caja’, que contenía información falsa, tal como demostraron posteriormente los policías”. Esto se refiere al libro en el que se registraban las cuentas de las cuantiosas donaciones que recibía la iglesia, las cuales solo en 2009 ascendieron a 262 millones de pesos, de los cuales más de 90 millones (según la misma investigación) fueron retirados y su destino sigue siendo desconocido hasta la fecha.