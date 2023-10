Larraín Matte se une al grupo de empresarios que anticipan su voto a favor del texto constitucional

Diversas reacciones ha generado la polémica interna en el mundo empresarial, luego de las diferencias entre el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro. El líder de la CPC explicitó hace algunos días que votará favorablemente la propuesta constitucional. Mientras que Navarro advirtió que “no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una Constitución. Sí de ideas, de valores, de principios”.

A este debate, ahora se suma la voz del vicepresidente de Colbún y extimonel de Sofofa, Bernardo Larraín Matte, quien en entrevista con La Tercera afirmó que votará “A favor” de la propuesta constitucional, señalando además que siempre ha “sido partidario de que las personas del mundo empresarial sean que están presidiendo una empresa, sean los gerentes generales o presidentes de un gremio, tienen que expresar con nitidez sus posturas. Obviamente, cada uno decide el momento de expresarlo”.

En ese sentido, el presidente de Pivotes desdramatizó el desencuentro entre Mewes y Navarro. “Ella hizo una diferencia entre las personas y los gremios, y Ricardo Mewes dijo muy claro que estaba expresando una opinión personal. Entonces, no creo que haya discrepancias en esa materia. Son distintos momentos del debate constitucional que ameritan distintas posturas. Pero yo no veo una polémica por nada”, señaló.

Respecto a sus razones para votar “A favor” el próximo 17 de diciembre, apunta a que hay avances “sustantivos en sistema político y en forma de Estado”. “Hay elementos bien interesantes e innovaciones sustantivas si se piensa en las falencias del sistema político, la falta de gobernabilidad, la incapacidad de construir acuerdos y la dificultad para converger la técnica con la opinión ciudadana. Por ejemplo, en todo el capítulo que regula la participación de los ciudadanos en la política y la representación política, se establecen iniciativas ciudadanas de ley”, indicó.

Por otro lado, también se refirió sobre algunos temas que no lo dejaron completamente satisfecho. “En pensiones, en salud, el concepto de que podrá haber prestaciones privadas y públicas me parece fundamental. El concepto de la libertad de elección entre un sistema y otro también me parece importante. Lo que me hace ruido es que se podría perfectamente haber explicitado que la libertad de elección y la multiplicidad de prestadores en salud y pensiones no impedía que el sistema de seguridad social incorporara solidaridad” afirmó.

Si bien señaló que hubiera sido deseable alcanzar un texto con una mayor base de apoyo, hizo un llamado a “dar vuelta la página”, por lo que -a su juicio- “cada uno de los actores que estaban en el Consejo Constitucional tendrá que asumir su responsabilidad de por qué no se logró eso”.

No obstante, agregó que haciendo un balance “lo más sensato y responsable es estar a favor del texto de nueva Constitución”. Y apuntó a que “un texto aprobado genera una mayor posibilidad de procesar la incertidumbre y de darle más gobernanza al país que descansar en el texto vigente. Creo que el texto vigente hace más propicio que se reabra la discusión constitucional que un texto aprobado democráticamente en el año 2023 por la ciudadanía”.