Ministra Tohá por proceso constitucional: “Se ha confundido convicción con la intransigencia”

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) abordó este domingo el proceso constitucional con miras al plebiscito del 17 de diciembre y las críticas hacia el Presidente Boric debido a su postura frente de la propuesta.

“Llevamos dos procesos constitucionales, cuyo propósito era resolver el problema que hemos tenido por largo tiempo por el hecho de no tener una Constitución que tenga un apoyo amplio en la sociedad (…) Tenemos que salir de una dinámica que tenemos un poco intransigente en general. Se ha confundido la convicción con la intransigencia, cuando uno tiene convicción no necesita ser intransigente”, señaló la secretaria de Estado.

Según indicó Tohá aún no se han logrado reglas básicas para una Constitución duradera. “En ambos casos lo que ha terminado pasando es que primero ganó un sector, después ganó el otro sector y el que ganó fue el que puso la conversación y el otro sector no llegó a acuerdos”, manifestó.

La Ministra, en conversación con radio Agricultura, comentó los dos procesos constitucionales que ha vivido el país, expresó que el objetivo de ambos era “resolver el problema que hemos tenido por largo tiempo por el hecho de no tener una Constitución que tenga un apoyo amplio en la sociedad” y como Gobierno tienen “que ser facilitadores de este proceso más que enjuiciadores de su contenido”.

Tohá criticó que la clase política se ha basado en las oscilaciones que ha tenido el país durante las últimas elecciones. “Uno debiera mirar la foto un poco más larga. Gané hoy día pero hace doce meses perdí y en la próxima nadie me asegura que voy a ganar y tengo que darle una solución a ese país que oscila para acá y para allá, pero que tiene algunas continuidades”.

“Independiente de cómo resulte el plebiscito, ese ejercicio no lo logramos, el decir ‘pongámonos de acuerdo’, tenemos diferencias pero encontremos un punto en que las reglas básicas sean acordadas y de ahí seguir para adelante. Es normal en la democracia tener diferencias, no es un problema, pero uno se pone de acuerdo en las reglas con que va a dirimir las diferencias, eso son las constituciones. No hemos logrado hacer ese tipo de conversación”, criticó la ministra.

La ministra descartó que el plebiscito de diciembre sea una medición del desempeño del Presidente Gabriel Boric y expresó que las definición en las urnas no tiene que ver con lo que el Mandatario hace o dice.

“Hay un interés en el debate de transformar la discusión constitucional en una discusión sobre lo que el Presidente hace y no hace. Lo que se está definiendo no tiene que ver con lo que el Presidente dice o no dice, sino con una propuesta constitucional para el país (…) con un texto que nos propone unas reglas del juego para Chile de aquí en adelante. Yo creo que el Presidente ha sido bastante prudente en decir ‘nuestro Gobierno tiene un rol’, el rol consiste en asegurar que el proceso se ejecute correctamente y en segundo lugar que la gente vote informada”, dijo Tohá

Y agregó luego: “Últimamente hemos tenido muchas oscilaciones en las opciones que ha tomado la ciudadanía en sucesivas elecciones. En el proceso anterior ganó un sector que tenía una mayoría muy amplia y como que se creyó el cuento de que había ganado. Es un espejismo esa idea de tener tanta mayoría, que no era real”.