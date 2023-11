Lagos Weber lamenta que Matías Walker haya cambiado políticamente y hoy esté “al otro lado del río”

Demócratas y Amarillos, los dos grupos que ganaron fuerza llamando a rechazar la propuesta de la extinta Convención Constitucional bajo la consigna “una que nos una”, ahora se han unido al “A favor”, el barco del Partido Republicano y Chile Vamos, para aprobar la propuesta aprobada en el Consejo Constitucional.

Ante esto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) expresó sentirse triste al no entender cómo personas como su colega, el senador Matías Walker (D), con quien en algún momento caminó “por la misma orilla del río”, ahora están en lados diametralmente opuestos.

Y es que para el militante del PPD, la propuesta de la nueva Constitución “es un texto que no satisface“. A su juicio, Demócratas y Amarillos tienen que explicar por qué tomaron esa decisión, pero personalmente, dijo en Al Pan Pan con Mirna Schindler, “me ha costado entender por qué algunos están ahí, siendo personas que conozco desde hace años y creo haber compartido cosas en común”.

Incomodidad y una suerte de tristeza son las palabras que escogió el senador Lagos Weber para expresar su sentir ante la postura de Demócratas y Amarillos, donde “personas con las que empujábamos un carro en la misma dirección hoy están en veredas tan distintas”. Le cuesta entenderlo, reconoció, pero asegura que “eso es lo que ha hecho este proceso constituyente: que personas que caminábamos por una vereda, no en el mismo camino, pero por un lado del río, hoy estamos al otro lado del río”.

En ese sentido, “este texto claramente no logra unificar”, declaró el legislador del PPD, aunque recalcó que no sabe qué va a pasar en el plebiscito del 17 de diciembre y no se aventura con un pronóstico, pero, según Lagos Weber, “creo que tenemos un texto que no logró cumplir el objetivo, que era la segunda oportunidad, de que sí vamos a tener ‘una que nos una‘”.

¿Las razones? “Hay un sector que se llevó la pelota para la casa”, igual que en el proceso anterior, argumentó el senador, para quien si se aprueba la propuesta “nos quedamos con esta Constitución que no comparto”, pero si se rechaza, “quedará abierto el proceso para más adelante”. O, tal vez, advirtió, “ni siquiera es lo que los chilenos quieren”.

Partido Republicano “se va a pisar la huasca” si gana el en contra

Lagos Weber afirmó que este segundo proceso no era para “aprobar para reformar”. Dijo que, “había que hacerlo bien”, porque esta era la última oportunidad que teníamos. “Creo que esto es un fracaso, así de sencillo, y me cuesta entender por qué alguien cree que ese texto es mejor que el actual“, sentenció.

Y explicó: “Meter las contribuciones, dejar en tela de juicio el Estado Social y Democrático de Derecho, poner en la mira los derechos reproductivos de la mujer sobre el tema del aborto en tres causales, por mencionar algunas cosas, yo creo que eso genera incertidumbre. Y no podemos ir para atrás. Esto es opinable y tengo que respetar el voto de chilenos el 17 de diciembre, pero si la responsabilidad de proponer algo estaba en un sector, ese sector fracasó”.

O tal vez ese sector tuvo éxito en lo que buscaba, que era imponer su texto, planteó Lagos Weber con cautela. Sin embargo, consideró que la derecha y Chile Vamos comete un error al creer que los resultados del plebiscito pasado y de las elecciones del Consejo Constitucional se dieron porque los chilenos coinciden con sus ideas.

“No creo eso, creo que los chilenos y chilenas están hastiados de que no logramos avanzar y dieron espacio a quienes no han tenido responsabilidades, algo similar a lo que ocurrió con el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, dijeron: ellos no han gobernado, le vamos a dar la oportunidad”, comentó.

El Partido Republicano, “va por el mismo camino y creo que se van a pisar la huasca si eventualmente gana el en contra. Nos quedamos con la Constitución actual, pero el daño que se ha hecho a la fe pública a la capacidad de gobernanza y de llegar a acuerdos va a ser muy costoso”, concluyó el senador Lagos Weber.