Audio de abogado Luis Hermosilla desnuda corrupción en el corazón del SII y de la CMF

“El señor de los pasillos” está en el ojo del huracán. Esto, luego de que se revelara un audio en donde el reconocido abogado Luis Hermosilla –quien fue asesor del Ministerio del Interior durante todo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, que cuenta con experiencia en múltiples casos judiciales, entre ellos, los casos Guzmán, Degollados, Luchsinger-Mackay y Catrillanca, y que en la actualidad representa legalmente al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco del caso Convenios– habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en medio de otro caso que él lidera, lo que apunta a una eventual red de corrupción dentro de estos organismos.

Se trata del caso en donde Hermosilla defiende a Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas empresas bajo la lupa de la CMF por operaciones irregulares. Tanto Hermosilla como Sauer y María Leonarda Villalobos –abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet– estuvieron reunidos en junio por casi dos horas, oportunidad en la cual hablaron de realizar pagos a funcionarios del SII y la CMF, las dos instituciones que investigaban a Sauer. Todo esto quedó registrado en un audio que reveló esta jornada el medio Ciper Chile.

La investigación del SII se inició con una consulta desde la CMF, que consultó por el comportamiento de 12 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales) que tenían negocios relacionados con la corredora de bolsa STF, la que en marzo fue suspendida por el regulador, debido a una serie de anomalías. Pero podrían ser más los RUT, según Villalobos –ya que podrían alcanzar a 44–, en los que se detectó la utilización de facturas falsas.

El problema es que esta información –y todas aquellas sobre comportamiento tributario de los contribuyentes– son manejadas por el Servicio de Impuestos Internos bajo extrema reserva. Pero en la reunión mencionada, hablaban sobre detalles muy concretos y específicos de la indagatoria.

Los pagos y “el delito”

En los audios revelados, Hermosilla –conocido como “el señor de los pasillos” por su transversalidad en el mundo político y su constante asesoría en distintos “pasillos,” como los del Congreso o La Moneda– habla de “armar una caja” para pagarles a los funcionarios del SII y de la CMF que les facilitan esta información privilegiada. “Hay que armar una caja. Necesitamos una caja, porque hay que chispearle a más huevones. Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12… no sé. La Leo tiene los números anotados”, dice en parte del audio. “Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados”, se escucha.

Según dijo Hermosilla en la reunión, le adeudaban $10 millones a un funcionario del SII que les entregaba información. Y tenían otra deuda con otro funcionario de la CMF: “Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”.

“Y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podís hacer?’. Lo quiero tentar, lo quiero, huevón, puta… ¿Me cachai o no? Porque la huevá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos”, le señala Hermosilla a Sauer.

En otro extracto del audio se escucha a Hermosilla decir que fue “quince años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. Quince años. Ningún huevón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de huevas de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber; ella sabía lo que tenía que saber; yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque, si no, estamos hasta las huevas. Porque si te pegan unos charchazos, ibai a contar. Partía de esa base. Esto es lo mismo. Por eso, querida Leo, es que yo a veces hago cosas que no te cuento. Las hago para no contaminar a nadie”.

Sauer en ese momento le dice que confía en Villalobos, y que confían “el uno en el otro”. Y Hermosilla responde: “Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevá que es delito. Esta huevá es delito. Y es la única manera de hacerlo”.

Fiscalía y SII abren investigación

Tras darse a conocer estos audios, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla y los demás implicados. Según fuentes allegadas al órgano persecutor, en la causa se perseguirán delito de cohecho y soborno. Se espera también que en las próximas horas se inicie una investigación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) también reaccionó al reportaje de Ciper, indicando que “la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia. De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones, que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia”.

“Asimismo, colaboraremos con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales”, agregan.