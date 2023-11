Ministro Marcel califica como “una situación de la máxima gravedad” audio de Luis Hermosilla

La revelación de audios que involucran al abogado Luis Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra en la palestra política y económica del país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó el hecho como de “la máxima gravedad”.

El medio Ciper-Chile fue el encargado de mostrar un audio de una reunión entre Hermosilla y su cliente, el empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, ambas investigadas por la CMF, así como la abogada Leonarda Villalobos.

En el audio se habla de pagos a los funcionarios públicos con el fin de obtener información privilegiada para el beneficio del empresario.

Reacción de Marcel

El jefe de la billetera fiscal, en la Cámara Baja durante la discusión del Presupuesto 2024, señaló: “Es una situación de la máxima gravedad respecto de que existan abogados y oficinas de asesores de empresas que busquen obtener beneficios para sus clientes pagando coimas“.

Asimismo, fue crítico con los parlamentarios al notar que no reaccionaron ante la investigación que se estaba dando a conocer en el medio periodístico. “Me sorprende que a nadie le parezca grave y que solo les parezca grave lo que ocurre por el lado de los funcionarios. Hemos dispuesto, junto con el director del SII y la presidenta de la CMF, que se efectúen las investigaciones del caso”.

CDE a la espera

Marcel aclaró que STF Capital, investigada por infringir la Ley del Mercado de Valores y mencionada en el reportaje, ha recibido duras sanciones de la CMF.

“Lo que quisiera dejar claro es que, hasta el momento, en lo que se refiere a la CMF, ha ejercido plenamente sus facultades frente a una institución privada que claramente actuó de manera inapropiada en el Mercado de Valores. Así que, si a través de este abogado, estas personas afectadas han pretendido revertir esta situación, hasta momento el récord es de la aplicación de sanciones crecientes y muy drásticas”, detalló.

Asimismo, el titular de Hacienda resaltó que desde el Ministerio Público se abrió una investigación acerca del caso y que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra esperando mayor información para resolver una respectiva querella si es necesario.

“Esta es una situación de la mayor gravedad y hay que actuar con rapidez, con efectividad y rigurosidad”, sostuvo.