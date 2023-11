José De Gregorio critica al Presidente Boric y a su círculo: “Lo tenían todo y lo perdieron todo”

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, criticó al Presidente Gabriel Boric y a su círculo cercano en el discurso de la ceremonia de titulación de pregrado de los estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

En su calidad de decano de la facultad, De Gregorio declaró unas palabras para los estudiantes que finalizaron sus estudios de pregrado en la Universidad. “Cuidado con creerse insuperables e indestructibles, porque ese es el mejor camino al fracaso”, comenzó diciendo el expresidente del Banco Central ante la presencia de académicos y los estudiantes.

“Les voy a contar una historia. La historia de un grupo de jóvenes que tuvo todo. Un grupo que cuando estaba en el colegio salió a protestar y remeció al país. Luego, ese mismo grupo, en la universidad, siguió reclamando por temas que son de mucha justicia y volvió a remecer al país”, prosiguió.

Las palabras de José De Gregorio hacían referencia al Mandatario y su círculo. “Entraron a la política, al Parlamento y lideraron una protesta social inédita para Chile. Consiguieron un acuerdo para cambiar la constitución y lo perdieron todo. Llegaron al gobierno, lo tenían todo, y lo perdieron todo. Incluso la nueva constitución la terminaron escribiendo sus adversarios”, prosiguió.

Asimismo, continuó indicando que “terminaron haciendo un gobierno con bases similares a los que tanto criticaron y pareciera que prefieren mantener la constitución que tanto demonizaron”.

A su vez, sostuvo que “el final no está escrito, la redención es posible, es probable y deseable, tienen mucho por delante, sin embargo, este caso nos sirve para preguntarnos qué le pasó a este grupo. Creo que, precisamente lo que les mencioné antes: ese sentido de superioridad moral que nos lleva a desconocer las complejidades de la realidad, a no aceptar que otros también pueden tener razón, a no reconocer nuestras limitaciones e ignorancia“.

Finalmente, manifestó: “Faltó reflexión, faltó cuestionarse con severidad, escuchar al que piensa distinto y tratar de entender su lógica antes de descalificar“.

Revisa el discurso de José De Gregorio en alusión al Mandatario

Video vía X: @la_toletole