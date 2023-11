Diputado Soto (PPD) busca apagar el fuego amigo: “Es un error enemistar a Tohá y Vallejo”

En medio del fuego cruzado al interior del oficialismo desencadenado por las declaraciones del senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien acusó una sobreexposición de la ministra Carolina Tohá (PPD) y una evasión de temas complejos por parte de la ministra vocera Camila Vallejo (PC), el diputado del mismo partido, Raúl Soto, ha levantado la voz en desacuerdo con esta polarización.

“No lo comparto”, afirmó el diputado Soto en referencia a la confrontación entre las ministras Tohá y Vallejo. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Alejandro Repenning, el parlamentario criticó la premura por adelantar la carrera presidencial tanto en el oficialismo como en la oposición, advirtiendo sobre el peligro de “presidencializar la gestión de gobierno” como un “error garrafal” que generaría un estancamiento en la agenda gubernamental.

“Es un error enemistar o poner a pelear a la ministra Tohá con la ministra Vallejo, que son liderazgos importantes del Gobierno. Creo que hay mucha ansiedad por adelantar la carrera presidencial, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y en el caso del oficialismo yo creo que es un error presidencializar la gestión de gobierno, es un error garrafal, en un disparo en los pies”, declaró el diputado oficialista.

“Ambas tienen roles fundamentales”

Soto remarcó la importancia de no enemistar a dos figuras relevantes del gobierno y enfatizó la necesidad de evitar divisiones internas. Expresó su preocupación por el efecto negativo que esta confrontación podría tener en la gestión del país, señalando que el foco principal debería estar en abordar los problemas que aquejan a la nación.

“Los ministros tienen que estar abocados a hacer bien su trabajo, a solucionar los problemas que vive nuestro país”, declaró el diputado, haciendo hincapié en que ningún miembro del gobierno se convertirá en el próximo presidente de Chile si la gestión no mejora en aspectos cruciales como seguridad, economía, salud, educación y vivienda.

“Ningún ministro de este gobierno va a ser el próximo Presidente de Chile si es que la gestión del gobierno no mejora“, sentenció.

Asimismo, el diputado subrayó la relevancia de respaldar la labor de ambas ministras: Tohá, por liderar la agenda en medio de la crisis de seguridad, y Vallejo, como encargada de interactuar con la ciudadanía y los medios. Enfatizó la importancia de la coordinación y la necesidad de evitar confrontaciones que podrían perjudicar la efectividad del gobierno.

“Si persiste, va a terminar haciendo daño al propio gobierno“, advirtió Raúl Soto en relación con la continuación de esta aparente división.

“Ambas tienen roles fundamentales que no pueden estar enemistados. No pueden estar contrapuestos. Muy por el contrario, tienen que estar más coordinadas que nunca. No comparto estos bandos que se están formando en un aparente conflicto. No creo que sea bueno”, cerró.

Cabe mencionar que la polémica arrancó un poco antes de las declaraciones del senador Lagos Weber. La noticia de que el avión con migrantes venezolanos expulsados no había podido despegar desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, porque Venezuela no permitiría su aterrizaje en Caracas, fue considerada “una broma de mal gusto” en el Ministerio del Interior. No podían creer el fracaso de una medida que pretendía mostrar la decisión del Gobierno para enfrentar el tema inmigrantes. Otro evento en medio de semanas complejas.

Además, hubo dos apariciones públicas de la ministra Carolina Tohá que preocuparon a su círculo cercano. La primera fue cuando Tohá declaró que los deportistas cubanos que solicitaban asilo podían estar de turismo en el país. La otra, cuando temprano un sábado comunicó la liberación del empresario secuestrado en Rancagua y agregó un dato innecesario: “Se pagó un rescate”.

Ambas declaraciones sorprendieron y, según detalló el periodista Juan Diego Montalva en la más reciente edición del newsletter +Política de El Mostrador, en su círculo explicaron: “Es que la ministra Tohá lleva todo el peso del Gobierno en sus hombros hace mucho tiempo“.

De todas formas, lo cierto es que la agenda de seguridad no suelta a la ministra Tohá, que se ha enfrentado con todo y todos, oficialismo y oposición. El tema promete mantener a la ministra en la contingencia dura, mientras la vocera Camila Vallejo ha asegurado que “todos los ministros y ministras trabajan”.