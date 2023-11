Socialismo Democrático le pasa la cuenta a La Moneda:“Estamos cansados de subsidiar a este Gobierno”

Entramos a la última semana de noviembre!, por lo que comenzó la cuenta regresiva para el plebiscito del 17 de diciembre, con poco ambiente electoral, pero muchas noticias políticas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, sigue parando goles en un Gobierno donde ella aparece como la única arquera del partido. En el Socialismo Democrático están preocupados por la ministra y molestos con La Moneda.

Y mientras los mundos político y financiero tienen el ojo puesto en las consecuencias que tendrá en la CMF y el SII el audio dado a conocer la semana pasada, Luis Hermosilla y su hermano enfrentan la causa más compleja de su carrera, ante trascendidos de nuevas grabaciones y la existencia de testigos protegidos. El equipo de la Fiscalía no es buena noticia para los Hermosilla.

Y termina la discusión del Presupuesto de la Nación en el Senado, con un ambiente en el Congreso que varios parlamentarios me definieron como el más desgastador y complejo de las últimas décadas.

Irina Karamanos, la expareja del Presidente Gabriel Boric, critica a la ministra vocera Camila Vallejo. Además, entregamos la lista de audiencias del director de Grandes Contribuyentes del SII removido esta semana.

Y en nuestro bonus track de esta edición: una entrevista al amigo chileno de Javier Milei, Axel Kaiser, quien no descarta una candidatura libertaria en nuestro país, porque “son las únicas ideas que pueden sacar a Chile del fango”.

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO PONE EN ALERTA A LA MONEDA

Viento en contra. La noticia de que el avión con migrantes venezolanos expulsados no había podido despegar el jueves desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, porque Venezuela no permitiría su aterrizaje en Caracas, fue considerada “una broma de mal gusto” en el Ministerio del Interior. No podían creer el fracaso de una medida que pretendía mostrar la decisión del Gobierno para enfrentar el tema inmigrantes. Otro evento en medio de semanas complejas.

Vocerías desafortunadas. Hubo dos apariciones públicas de la ministra Carolina Tohá que preocuparon a su círculo cercano. La primera fue cuando Tohá declaró que los deportistas cubanos que solicitaban asilo podían estar de turismo en el país. La otra, cuando temprano un sábado comunicó la liberación del empresario secuestrado en Rancagua y agregó un dato innecesario: “Se pagó un rescate”. Ambas declaraciones sorprendieron y en su círculo explicaron: “Es que la ministra Tohá lleva todo el peso del Gobierno en sus hombros hace mucho tiempo”, me dijo un compañero de gabinete.

Conflicto en Interior. El error del avión con los venezolanos en un principio se intentó endosar al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, debido a que su equipo estaba a cargo del operativo y el subsecretario tenía previsto viajar a Caracas en los primeros días de diciembre, justamente a conversar este tema con las autoridades de Venezuela. Nada más lejano a esa especulación, me dijeron.

“Existe complementariedad y buenas relaciones”, aseguran en La Moneda, descartando de plano que haya conflictos entre ambas autoridades. “Monsalve asume primer plano cuando la ministra Tohá estima conveniente y necesario”, puntualizaron. La ministra es una hábil comunicadora con conocimiento del derecho y el subsecretario es una persona metódica, preocupado de los detalles en la implementación.

“Estamos cansados de subsidiar a este Gobierno”, me dijo en medio de todo esto un parlamentario cercano a la ministra, quien me recuerda el destacado rol que tuvo Tohá luego del episodio de los indultos en diciembre pasado y cómo ha encabezado la tramitación de las iniciativas de seguridad, donde ha sido escaso el apoyo del FA y el PC, especialmente en el tema del veto a la Ley de Usurpaciones.

Otro percance. Esta semana fue considerado un error haber citado a Andrés Chadwick al cónclave de exministros y subsecretarios del Interior. “Era imposible que asistiera Chadwick, luego que fue el FA el principal promotor de la acusación constitucional que lo dejó sin posibilidad de ejercer cargos públicos por cinco años y cuando, además, el exministro enfrentaba el caso Hermosilla, debido a que compartían oficina“, señalan en el oficialismo.

La titular del Interior está enfrentando sola un escenario político donde reina la fragmentación e indisciplina. Existe malestar con La Moneda por la total ausencia de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC); el poco peso político del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS); y la falta de gestión, en el conglomerado, de miembros del Comité Político como Jeannette Jara (PC) y Antonia Orellana (CS).

Llamó la atención el miércoles que el Presidente Gabriel Boric cancelara su participación en la COP28, cuando una de las definiciones de su Gobierno es la de ser ecologista. En Palacio dijeron que el cambio de planes se debía a que el Mandatario tenía “una intensa agenda de trabajo que tiene a la seguridad y la economía como sus principales prioridades”.

Ni la sal ni el agua hasta el 17 de diciembre. En La Moneda existe claridad en que, en las próximas semanas y hasta pasado el plebiscito de diciembre, no se contará con la oposición para ningún diálogo o acuerdo en seguridad. El nuevo texto constitucional es la principal propuesta que tiene la derecha en materia de delincuencia.

CASO HERMOSILLA: RUMORES DE OTRAS GRABACIONES Y TESTIGOS PROTEGIDOS

Esto recién comienza. Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, dio una confusa entrevista a Radio Infinita, donde siguió insistiendo en que era relevante “quién filtra (el audio)” y añadió que “un periodista me dijo que esto era una maniobra política“. Lo extraño es que, cuando se le consultó si daría el nombre de esa persona a la Fiscalía, respondió: “No quiero, es muy delicado“.

Es evidente que la grabación no es el tema, lo grave en esta causa son las posibilidades de cohecho, soborno, lavado de activos, prevaricación contra el cliente, entre otras aristas.

Dos malas noticias para Hermosilla. La primera es que existirían más grabaciones circulando y la que se conoció en Ciper apareció porque el exsocio de Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg, la hizo circular entre sus socios e inversionistas, para que supieran la envergadura del escándalo de Factop y la corredora de bolsa STF Capital.

“Toda persona que hace cosas ilegales, registra todo lo que hace”, me explicó alguien que conoce este tipo de casos. No existe claridad respecto al contenido de las otras grabaciones.

Testigos protegidos. El segundo punto que dificulta más la situación de los Hermosilla es la existencia de testigos protegidos en la causa. Algunos hablan de tres, otros de cuatro, que estarían dispuestos a declarar en la investigación que afecta al abogado penalista. Leonarda Villalobos no ha tenido problema en contar su versión de las cosas: existen más de 10 horas de testimonio.

Otro problema. El día en que se nombró a la fiscal a cargo del caso, hubo rumores de que la persecutora designada, Lorena Parra, era cercana a Luis Hermosilla. Nada más alejado de la realidad, me dijo una persona que conoce a la fiscal Parra. “Ella fue una fiera con Hermosilla en el caso del cura legionario de Cristo, John O’Reilly, y perseveró hasta el final, a pesar de que la causa era muy difícil y eran infinitos los recursos económicos que tenía la defensa encabezada por Hermosilla”, me explicó una persona que intervino en el caso.

Existe buena opinión sobre el equipo que encabeza Lorena Parra.Felipe Sepúlveda es un especialista en delitos económicos, con experiencia, “aunque puede ser un poco lento”, me comentó un observador. Miguel Ángel Orellana es de temer, porque es un fiscal educado en la persecución del narcotráfico, muy arriesgado y con varios éxitos desbaratando bandas de traficantes en el norte del país. Marcelo Vargas es el menos conocido y es, actualmente, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Los políticos entran al ruedo. En la Cámara de Diputadas y Diputados decidieron el miércoles crear una comisión investigadora para conocer detalles del caso y citar a involucrados. Los parlamentarios comenzarán a informar novedades.

Todos estos elementos son malas noticias para los Hermosilla porque, como me explicó un importante penalista cercano a ellos, “Lucho queda muy herido en credibilidad profesional, ante los tribunales y la opinión pública”. Un complejo caso para dos destacados penalistas.

PRESUPUESTO: “LA DERECHA HUELE SANGRE”

No es solo la escasez de recursos el problema del Presupuesto 2024.Conversando con un senador oficialista que está terminando su tercer período y con una senadora de oposición que lleva dos períodos, ambos coincidieron en que este había sido el presupuesto más complejo de negociar en el Congreso. Y la charla con ellos fue antes de que Hacienda aceptara la suspensión del traspaso a los SLEP a cambio de votos para respaldar el avance de la partida de Educación, con lo que el proyecto de Presupuesto 2024 pasó a su tercer trámite.

El parlamentario oficialista estuvo previamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene mucha experiencia en trámite presupuestario y reconoce nunca haber visto un peor ambiente. “Es que la derecha huele sangre“, me dijo. Ambos senadores coinciden en que la fragmentación en el Parlamento impide la conversación pacífica y la búsqueda de acuerdos.

El principal elemento que hace a los parlamentarios considerar este trámite como el más complejo del último tiempo es que, al principio de la discusión, no se logró un protocolo de acuerdo en la comisión mixta formada por 13 senadores y 13 diputados. Esto es inédito.

Los lista de dificultades que ha tenido el trámite presupuestario es amplia y, si bien la derecha ha sido la protagonista de las oposiciones, no han sido pocas las oportunidades en que no se logró el voto en bloque del oficialismo. Un caso que ha llamado la atención, por la poca relevancia del ministro del ramo, es la tramitación del subsidio que intentó Energía para evitar el alza de la luz, sin mucha presencia del titular de la cartera, Diego Pardow, y con poco éxito.

En el caso del presupuesto de Salud, el oficialismo rechazó numerosas veces la partida por la decisión de despedir a la fuerza laboral que estaba contratada para la pandemia. Mientras, en la derecha rechazaban la partida presupuestaria porque consideraban insuficiente el monto destinado a la construcción de hospitales. La derecha también cuestionó el bajo monto destinado al pago de deuda de los prestadores privados que apoyaron al sistema de salud durante la pandemia. El viernes se logró cierto acuerdo.

Educación, el tema más delicado. La situación en Atacama y el liderazgo que ha tenido la senadora Yasna Provoste resultaron ser la gran piedra de tope para que el ministro Nicolás Cataldo lograra avanzar en su presupuesto. La derecha, por su parte, no claudicó en su postura de suspender los traspasos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) por un año, utilizando como argumento la crisis de Atacama. El jueves pasado, a la una de la madrugada, se logró el acuerdo que paralizó transitoriamente el traspaso de colegios municipales a los SLEP. Y esto sigue, porque la próxima semana empieza el tercer trámite en comisión mixta.

PREGUNTAS A AXEL KAISER SOBRE JAVIER MILEI

El presidente del directorio de la Fundación para el Progreso (FPP), Axel Kaiser, trajo en julio a Chile al hoy mandatario electo de Argentina, Javier Milei. En ese momento era solo un candidato llamativo que lideraba el movimiento político La Libertad Avanza. Aquel encuentro fue en el Teatro Municipal de Las Condes, donde Milei conversó con Axel Kaiser, ocasión en que también el argentino gritó su frase típica: “¡Viva la libertad, carajo!”. Aquí, Kaiser explica la posibilidad de ser el Milei chileno.

-¿Cuál es tu vinculación con Javier Milei?

-Mi vinculación con Javier Milei es producto de una relación de amistad, porque tenemos mucha compatibilidad intelectual. Ambos hemos sido los principales rostros del movimiento por el libre mercado en nuestros países y en América Latina en los últimos años. Tenemos una alianza intelectual importante.

-¿Es factible que se repita el fenómeno de Milei en Chile?

-Sí, es muy factible. Es casi seguro, porque en Chile está ocurriendo una transición cultural parecida, tal vez a menor escala que en Argentina, pero que sin lugar a dudas será decisiva en el futuro. Desde la FPP, y yo personalmente, estamos contribuyendo a que esa discusión se produzca.

-¿Estarías dispuesto a participar en una elección presidencial como candidato libertario?

-Si yo fuera candidato presidencial, el discurso que tendría sería libertario. Esas son las únicas ideas que pueden sacar a Chile del fango en que lo metió el estatismo igualitarista. Son esas ideas liberales las que vengo defendiendo incluso antes de que Milei apareciera en la escena.

CONVERSACIONES DE PASILLO



– La bronca de Irina Karamanos con la ministra Camila Vallejo. La semana pasada, después que se supo de la ruptura del Presidente Gabriel Boric con Irina Karamanos, una periodista le consultó a la ministra vocera, Camila Vallejo, sobre su opinión política acerca de la expareja del Mandatario.

La periodista fue muy cuidadosa en la pregunta: “Yo no quiero entrar en la polémica de la separación del Presidente con Irina, sino en perfilarla. Para usted que la conoce, ¿cómo describiría a Irina en una palabra y qué representó en el tiempo que estuvo en el Gobierno?”.

“Yo no quiero entrar en la polémica de la separación del Presidente con Irina, sino en perfilarla. Para usted que la conoce, ¿cómo describiría a Irina en una palabra y qué representó en el tiempo que estuvo en el Gobierno?”. La vocera respondió: “¿Sabe qué? Yo sé que tiene que hacer esa pregunta, pero creo que no corresponde entrar a las valoraciones que una pueda tener en el contexto que se hace esa pregunta. Creo que no corresponde por parte de nosotros emitir opiniones o juicios al respecto“. Esto motivó en redes sociales críticas a la periodista, en que incluso la calificaron como “carente de neuronas”.

“¿Sabe qué? Yo sé que tiene que hacer esa pregunta, pero creo que no corresponde entrar a las valoraciones que una pueda tener en el contexto que se hace esa pregunta. Creo que no corresponde por parte de nosotros emitir opiniones o juicios al respecto“. Esto motivó en redes sociales críticas a la periodista, en que incluso la calificaron como “carente de neuronas”. Karamanos respondió en su cuenta de la red social X: “A ver, ¿cuánto vale una crítica al periodismo si vamos a culparlos incluso cuando no es justo? Aquí, más encima, se dice que no tiene neuronas, súper ofensivo. Yo veo a una periodista tratando de hacer una pregunta que no sea solo farándula, así que mis respeto a ella. Cuando es farándula los periodistas solo preguntan por lo personal. En cambio, la pregunta de la periodista justamente se sale de lo farandulero, de la vida privada. La periodista pide una respuesta política y no la recibe“.

– Marcel le tira las orejas al director de SII. En el Gobierno hubo preocupación con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, cuando fue al ex Congreso Nacional, el lunes, a exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado respecto al caso Hermosilla y no dijo nada relevante.

En la ocasión, el director del SII fue sereno en sus declaraciones ante los senadores de la comisión, señalando que “el objetivo primordial es que detectemos responsabilidades que puedan tener nuestros funcionarios”, sin anunciar ninguna medida de relevancia ante los evidentes indicios de irregularidades que tenía la grabación.

Me señalaron que fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, el que le llamó la atención a Frigolett para que tomara medidas, porque todo indicaba que existían irregularidades en el SII. Luego de ese llamado de atención, el martes, frente a la Comisión de Hacienda de la Cámara, Frigolett informó de la remoción del director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, junto a otros cuatro funcionarios.

– Tregua. Uno de los puntos que dificultó la discusión del Presupuesto 2024 en el Congreso fue la decisión de diputados del Partido Republicano de impedir el ingreso de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a la Cámara. Solo es necesario un voto para impedir el ingreso de la funcionaria al Senado.

Esta semana, Martínez tuvo suerte, porque el único representante del Partido Republicano en el Senado, Rojo Edwards, tuvo un gesto hacia el oficialismo que fue muy bienvenido. Cuando Edwards supo que iban a preguntar si alguien se oponía al ingreso de la directora de la Dipres al hemiciclo, él estaba en el baño y, por ende, nadie se opuso a que ingresara Javiera Martínez. En el oficialismo reconocieron haberlo conversado con Rojo Edwards.

AGENDA DE LA SEMANA

Comisión mixta discute tercer trámite de Ley de Presupuestos.

Comisión especial investigadora del caso Convenios debería presentar informes el lunes.

debería presentar informes el lunes. COP28 en Dubái, delegación chilena la encabeza la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

delegación chilena la encabeza la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Terminan Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 este domingo 26.

este domingo 26. El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, termina su período el 17 de diciembre y no existe candidato para sucederlo. Serán semanas importantes para la discusión del sucesor.

RINCÓN DEL LOBBY

Esta semana, la noticia del caso Hermosilla fue la remoción de sus funciones del director de Grandes Contribuyentes del SII, Christian Soto.

Revisando la página de Ley de Lobby, el funcionario tiene una larga y detallada lista de sus audiencias. Al revisar hasta el 2017, no figura en ninguno de los encuentros la abogada Leonarda Villalobos, protagonista de la grabación en la oficina de Luis Hermosilla. Interesante es la lista de grandes contribuyentes que lo visitaron.

RECOMENDACIONES: PERFILES

El historiador Alfredo Jocelyn-Holt ha sido un personaje habitual de +Política. En esta oportunidad, queremos mencionarlo a raíz de su nuevo libro, Perfiles(Ediciones Tácitas, 434 págs.), presentado el viernes pasado en la librería del Fondo de Cultura Económica.

Jocelyn-Holt recopila en el volumen 75 perfiles de personajes nacionales y extranjeros que publicó en diversos medios de prensa o que son inéditos y ven la luz en este libro.

o que son inéditos y ven la luz en este libro. Pocos ojos más agudos que los de este autor para diseccionar personajes del pasado, presente o que serán parte de nuestro futuro. Como bien dijo el día del lanzamiento el abogado Joaquín Trujillo, hay veces en que uno se pregunta si la obsesión de Jocelyn-Holt por perfilar a actores relevantes de la contingencia no ha terminado por transformarlos en gobernantes de nuestras vidas, haciendo directa alusión al caso del Presidente Gabriel Boric.

Como bien dijo el día del lanzamiento el abogado Joaquín Trujillo, hay veces en que uno se pregunta si la obsesión de Jocelyn-Holt por perfilar a actores relevantes de la contingencia no ha terminado por transformarlos en gobernantes de nuestras vidas, haciendo directa alusión al caso del Presidente Gabriel Boric. Entre los perfiles destacan: Thatcher rediviva; La Quintrala en un hilo; José Joaquín Prieto: ¿histórico o numismatizado?; Bello y la Universidad de Chile; Huidobro: retrato del poeta como joven rebelde; Raúl Ruiz, fotógrafo de plaza pública; Cómo somos los chilenos; Elecciones a la chilena, y un ensayo más largo, titulado ¿Somos los chilenos un pueblo libre?, entre otros.

Bello y la Universidad de Chile; Huidobro: retrato del poeta como joven rebelde; Raúl Ruiz, fotógrafo de plaza pública; Cómo somos los chilenos; Elecciones a la chilena, y un ensayo más largo, titulado ¿Somos los chilenos un pueblo libre?, entre otros. Como se ha vuelto habitual en los libros del historiador, destaca un trabajado índice onomástico que permite buscar y revisar todos los personajes presentes en la obra. El autor reveló que, editando estos perfiles, encontró material para hacer cinco libros. Esta publicación sería, entonces, una selección de lo mejor de su escritos.

Hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana.