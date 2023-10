¡Bienvenido fin de semana! Buen momento para revisar los últimos acontecimientos políticos. Terminó sus votaciones el Pleno del Consejo Constitucional y todo está abierto. El ex Congreso Nacional está transformado en una casa reality. Mucho que contarles.

La agenda de seguridad no suelta a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que esta semana se enfrentó con todo y todos, oficialismo y oposición. El tema promete mantener a la ministra en la contingencia dura, mientras la vocera Camila Vallejo elude exitosamente hablar de cosas difíciles.

A Revolución Democrática le llueve sobre mojado. Esta semana apareció el alcalde RD de Tiltil anunciando el cierre de nueve colegios por problemas de financiamiento y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (también RD), es el nuevo objetivo de la oposición por su renuencia a declarar en la comisión investigadora por el caso Fundaciones. Crispi tiene decidido no asistir a la Cámara.

Terminadas las votaciones en el Pleno del Consejo, el texto volvió a la Comisión de Experta. La verdad es que la pelota pasó al Parlamento, donde los jefes de partidos están intentando sorprender a un electorado cansado y desmotivado. Republicanos avisa que no negociará con el FA ni el PC.

También en esta edición: buscamos a los responsables políticos del fiasco de la semana, la exclusión de Chile como sede latinoamericana del Mundial 2030; el senador republicano Rojo Edwards descolocó con su propuesta de no llegar al plebiscito y explicamos las razones para esta salida de libreto; y el PC está en la calle, dicen sus críticos. Como recomendación, sugerimos el libro de un autor chileno que escribe en su celular mientras atiende un almacén en Pudahuel: un hit.

Y en nuestro bonus track: una entrevista al actual presidente del PPD, Jaime Quintana, donde ratifica lo que dijimos hace dos semanas, que está trabajando para lograr una federación de partidos socialdemócratas.

1

CAROLINA TOHÁ DE FRENTE Y AL LÍMITE

La ministra del Interior no pierde la paciencia. Ahora que volvieron a estar de moda los realities, podemos decir que Tohá está “amenazada por convivencia” en el Parlamento. Esto, luego de una compleja semana de tramitación del veto a la Ley de Usurpaciones y el revés por la aprobación de la ley que sanciona con cárcel el porte de combustible en protestas. Le salieron al paso tanto desde la derecha como desde su coalición.

No es sorpresa. En la derecha su contrincante es el mismo de siempre, Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que intenta erguirse como paladín del combate contra la delincuencia e instalar que “el oficialismo está del lado de los delincuentes”.

En el Gobierno me dijeron respecto al senador Evópoli: “En la derecha nadie habla con Kast, pero lo dejan hacer y deshacer en la Comisión de Seguridad”.

La culpa es de Tohá. Pero lo complejo esta semana fue el ambiente que rodeó a la aprobación de la sanción con cárcel para el porte injustificado de combustible en protestas. En el Partido Comunista y el Frente Amplio consideran que hubo un error en el trámite y que ese error fue responsabilidad de la ministra.

La diputada Lorena Fries (CS) fue dura: “ Ella (ministra Tohá) lleva la agenda, ella ha establecido estos acuerdos. ¡Y la estrategia no está funcionando, es hora de cambiarla! “. El diputado Hernán Palma fue un poco menos categórico: “Se debieron haber contemplado todas las miradas (oficialistas)”.

Avezada en ambientes con discusiones de poco vuelo, la ministra regaló a la galería de izquierda la frase “la derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel”. Legisladores de Chile Vamos y Republicanos lograron darle incluso más publicidad a esas palabras, al mandar una larga carta con su “profunda molestia e indignación por sus declaraciones”. Tohá no se retracto, tampoco aclaró.

Todo indica que el veto será aprobado, pero demorará más tiempo, me dijo un senador oficialista involucrado en el trámite. Habrá que esperar una o dos semanas.

La agenda de seguridad nuevamente tensiona las relaciones de la ministra Tohá con sus huestes. Y esto cuando aún queda mucho que discutir de los 31 proyectos de ley que componen dicho paquete. Tohá tiene que tramitar una agenda del gusto de la derecha que incomoda a sus socios de la izquierda.

2

DESAPARECE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Mil personas no hacen un partido. “La elección de RD fue una lápida sobre el partido”, me dijo un exmilitante de Revolución Democrática que ahora está en las filas del PS.

En la elección de la nueva mesa directiva, el fin de semana pasado, solo votaron 1.151 militantes de un padrón de 26.524 que figuran en el Servel. Menos de los que votaron para las elecciones internas de julio pasado (1.520 militantes), en que se elegía a las directivas regionales, consejo político y tribunal supremo. Un dirigente RD me insistió en que la baja participación es porque no hay competencia, se vota por una lista de consenso.

Esta semana trascendió que el exministro de Educación Marco Antonio Ávila abandonará en las próximas semanas RD, para entrar a otro partido. Y hace dos semanas, la diputada Consuelo Veloso renunció a la colectividad por “no sentirse convocada por el proyecto político”.

El panorama para Revolución Democrática no puede ser peor y la oposición lo sabe. Comenzó la ofensiva para lograr que el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, declare en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el caso Fundaciones. Cercanos a Crispi me dijeron que estaba decidido que no se presentará ante dicha comisión, porque ejerce un puesto estratégico, de absoluta confianza del Presidente. También me argumentaron sobre el peligro: “Si va Crispi, luego pedirán que asista el jefe de gabinete y así sucesivamente, hasta llegar al Presidente”.

Lo de Crispi ocurre tras meses de ataques a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), solicitando su renuncia por el caso Democracia Viva. La discusión del presupuesto disminuyó la presión sobre la jefa de la Dipres.

La guinda de la torta de este descalabro fue la noticia del lunes del alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), quien anunció el cierre de nueve colegios por un arrastre de deudas desde el 2017. En sus declaraciones, Valenzuela responsabilizó de lo ocurrido al exministro de Educación y militante de su partido, Marco Antonio Ávila.

Mal pronóstico. El cambio de gabinete de agosto pasado y la salida del entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fueron golpes que dejaron moribundo al joven partido. Pero en RD vislumbran una salida: están convencidos de que la creación de un partido único junto a Convergencia Social y Comunes será una buena manera de pasar el mal momento.

Es paradójico que, antes del caso Democracia Viva, RD era la colectividad más renuente a juntarse bajo un nombre común. Hoy es Convergencia Social –el partido del Presidente Gabriel Boric– el que tiene más dudas sobre la alianza, aunque saben que es la única manera de enfrentar las elecciones municipales de 2024.

Diego Vela es el hombre de Giorgio Jackson. El nuevo presidente de la colectividad, Diego Vela, junto con la secretaria general, Tatiana Urrutia, tienen como mandato lograr formar el frente único, porque “no lograrlo sería la muerte del partido”, me dijo un dirigente. Pero lograrlo no va a ser sencillo, porque la fusión requiere un plebiscito total que no tiene asegurado un resultado favorable.

El jueves 5 recién pasado realizaron el primer acto de este frente único en la sede del partido y que tenía como título: “Diálogos por la unidad. Súmate a construir mayorías para transformar”. Poco público, y hubo críticas por realizarlo el mismo día de la celebración de los 35 años del triunfo del No.

3

NUEVA CONSTITUCIÓN: REPUBLICANOS NI AHÍ CON EL FA Y EL PC

Poco margen de maniobra tendrán los expertos. Solo los partidos pueden lograr que la Comisión Experta tenga algún éxito en modificar la propuesta constitucional del Consejo. El lunes comienza su trabajo, dando palos de ciego y sin saber si sus propuestas tendrán algún futuro en el texto final, porque todo cambió y su modificación exige un acuerdo previo entre Republicanos, Chile Vamos y Socialismo Democrático. El Frente Amplio y el PC no entran en esta ecuación.

Están preparados pero no invitados. Los expertos oficialistas estuvieron el martes hasta las tres de la mañana trabajando en detalle la propuesta y viendo qué iban a suprimir, agregar o reemplazar. Tienen listos los cambios que van a sugerir, pero hoy no cuentan con los votos necesarios para entrar al texto constitucional. Es clave un acuerdo con la derecha.

Republicanos deciden. Como me dijo un experto de derecha, “podemos reescribirlo todo, pero necesitamos sustento político para implementarlo” y eso solo puede darlo un acuerdo de Republicanos con los presidentes de los grandes partidos: Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN).

Los republicanos no están ni ahí. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, reconoce que él no se ha sentado a la mesa con el PS o el PPD y, como me dijo un republicano, “menos se va a sentar con el Frente Amplio o el PC”. Cuando le pregunté por este tema a Squella, le restó importancia y me dijo que esas conversaciones las llevaba Javier Macaya (UDI) en el Senado.

Rumbo a la victoria. El optimismo llena a las huestes republicanas, “nosotros sabemos hacer campaña, somos buenos convenciendo, vamos a ganar”, me dijo el lunes uno de los cerebros republicanos. José Antonio Kast también lo señaló ese día: “Les quiero decir que tenemos dos meses y que, de nuevo, la vamos a hacer (ganar el plebiscito)”.

Del Rechazo a Republicanos. La reunión de Chile Vamos y Republicanos con Amarillos y Demócratas, el lunes, fue un chorro de energía para el partido de J. A. Kast. La estrategia es volver a armar el grupo que votó Rechazo para que ahora vote “A favor“. “Tenemos que lograr congregar de nuevo a ese 62% del Rechazo”, dijeron.

¿Por qué es importante? Toda esta estrategia republicana tiene un problema: que quiere dejar fuera al PC y al FA. Los costos de esa decisión serían altos para el Socialismo Democrático (SD), porque son sus compañeros en el Gobierno. El punto para SD es si vale la pena subirse al bote de los cambios sin tener seguridad de lograr implementarlos. Republicanos no les cree nada: “No se van a subir, porque su campaña va a ser que esta es una Constitución partisana, que no quisimos negociar o dialogar”.

4

TRES PREGUNTAS A JAIME QUINTANA

El recientemente electo presidente del PPD, senador Jaime Quintana, es el llamado a revitalizar al alicaído expartido instrumental y a un sector que ha perdido influencia y votos en las últimas elecciones.

Costó que aceptara dirigir su colectividad, pero aquí revela parte de la estrategia con que quiere devolverle protagonismo a la socialdemocracia. En esta corta entrevista lo analizamos con él.

-El Frente Amplio está discutiendo crear un partido único que reúna a Comunes, CS y RD. ¿Es esta posibilidad un desafío para el sector de Socialismo Democrático?

-Es absolutamente compatible el esfuerzo que están haciendo los partidos del Frente Amplio para conformar una gran colectividad con las conversaciones y aspiración de mucha gente del Partido Socialista y PPD, entre otros, para avanzar hacia una federación progresista, socialdemócrata, que agrupe a sectores de la centroizquierda. Cuando se agrupan los continentes, puede dar lugar a la creación de coaliciones mucho más amplias que lo que son las del actual oficialismo.

-Socialismo Democrático ha hablado de una “federación” de partidos politicos. ¿Qué posibilidades hay de lograr instaurarlo y cuáles serían sus características?

-Efectivamente se ha hablado de una federación de los partidos del Socialismo Democrático, pero hay definiciones importantes que hay que tomar previamente, como la que tendrá que tomar el Partido Socialista en su próximo congreso de partido y el PPD en sus instancias regulares.

Hay mucho ánimo de entendimiento, porque llevamos años trabajando bajo una misma lógica y mirada común, prueba de ello es que en el Senado hay reuniones conjuntas de las bancadas PS y PPD donde se toca este tema. Un elemento importante es tener en cuenta que en la creación de esta federación también se puede involucrar a otros partidos de la centroizquierda.

-¿Qué efectos políticos tendría para la alianza de gobierno lograr instaurar dos coaliciones grandes?

-La excesiva fragmentación que existe en los partidos del progresismo chileno no facilita el entendimiento en gobiernos como el nuestro, en que hay una alianza de dos coaliciones. Creo que poder avanzar en agrupar estos dos continentes y visiones del pensamiento facilita el entendimiento, los acuerdos, el diálogo y el apoyo político a los gobiernos. Esto atenta con el afán de personalismo que vemos en distintos sectores y que ha significado una alta cantidad de partidos en nuestro espectro, algo que no ocurre en la derecha u oposición.

5

RINCÓN DEL LOBBY

Esta semana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha sido el rostro de la polémica por el despido de 6 mil trabajadores de la salud debido al fin de la alerta sanitaria por Covid, decreto que era el que permitía la contratación de funcionarios extras. Este tema llega en un contexto complejo, en que la ministra intenta resolver la crisis de las isapres. En la revisión de Ley del Lobby vimos la agenda de la titular del Minsal con el sector privado de la salud (ver más detalles en el sitio).

30/08/2023: Asociación de Aseguradores de Chile

Asistentes: Alejandro Alzérreca, Marcelo Mosso, Jorge Claude.

Alejandro Alzérreca, Marcelo Mosso, Jorge Claude. Tema: La reunión era para conversar sobre la elaboración, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

25/07/2023: Clínica Las Condes

Asistentes: Ignacio Tapia H., Pablo Javier Ortiz Díaz, Rodrigo Mardones P.

Ignacio Tapia H., Pablo Javier Ortiz Díaz, Rodrigo Mardones P. Tema: Gestión de la red asistencial público privada y aplicación de la Ley de Urgencia con la clínica.

11/05/2023: ISATEC

Asistentes: Iván Rodríguez acompañado de Guido Girardi.

Iván Rodríguez acompañado de Guido Girardi. Tema: Oportunidades de mejora para la salud pública con tecnología e Inteligencia Artificicial.

02/05/2023: Clínicas de Chile AG

Asistentes: Gonzalo Grebe Noguera, Javier Fuenzalida Santander, Claudia Copetta.

Gonzalo Grebe Noguera, Javier Fuenzalida Santander, Claudia Copetta. Tema: Situación del sistema de salud y presentación de ley corta.

12/04/2023: Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción

Asistentes: Leonardo Daneri, Felipe Bunster, Mariana Alcerreca.

Leonardo Daneri, Felipe Bunster, Mariana Alcerreca. Tema: Presentación del nuevo presidente de Mutual de Seguridad CChC y propuestas en torno a sistema de salud (común y laboral).

03/03/2023: UnitedHealth Group (Banmédica)

Asistentes: Joel Velasco, Senior Vice President, International Relations & Head of Latin America de UnitedHealth Group.

Joel Velasco, Senior Vice President, International Relations & Head of Latin America de UnitedHealth Group. Tema: La preocupación de UnitedHealth Group (UHG) por la actual coyuntura que vive el sistema de salud chileno, conversar sobre su potencial impacto financiero y consecuentes efectos en el sistema de salud nacional como un todo.

09/02/2023: el lobby de la Confederación de la Producción y del Comercio(CPC)

Asiste: Fernando Alvear.

Fernando Alvear. Tema: Crisis de las isapres. Proyecto de ley corta para reformar la Ley de Isapres.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La responsabilidad de Piñera en el fiasco del Mundial 2030. No tengo idea de fútbol. No me interesa ni lo sigo, pero intenté encontrar algún responsable político, algún lobby mal hecho o indicios de corrupción en el escándalo.

Desde la oficina del ex Presidente Sebastián Piñera me aclararon rápidamente que “lo que hizo el Gobierno de Piñera desde el Ministerio del Deporte fue ingresar la precandidatura conjunta. Una declaración de intenciones y demostración de unidad internacional por albergar el megaevento”, desligándolo de toda responsabilidad con lo ocurrido.

Y respecto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric tampoco encontré nada. Juan Cristóbal Guarello, con su habitual entusiasmo, me explicó: “No tiene nada que ver con Boric o este Gobierno. Este es un fracaso de la ANFP como institución, esto es la constatación de que el fútbol chileno no tiene peso a nivel mundial”.

La exclusión de Chile como una de las sedes del Mundial 2030 no fue responsabilidad de los políticos. Esta vez no.

– Rojo Edwards no existe. El lunes en la mañana los incrédulos pensaron estar leyendo una noticia que cambiaría el destino del Consejo Constitucional. El senador republicano Rojo Edwards convocaba a descartar el plebiscito del 17 de diciembre. “Los republicanos podemos abortar el plebiscito elegantemente vía consulta vinculante a la militancia. Vemos una gran mayoría inclinada a rechazar en diciembre, independiente del texto que se les presente”, dijo el senador.

La situación de Edwards dentro del Partido Republicano es, al menos, desmedrada. La semana pasada, el tribunal supremo votó su expulsión del cabildo del partido (considerado el comité central de la colectividad). Algunos señalan que fue este evento el que lo motivó a salir a golpear la mesa.

Su sector, denominado “Un militante un voto”, es minúsculo. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, no se lo mandó a decir con nadie: “Si no se siente cómodo en el Partido Republicano, busque un espacio donde se sienta más cómodo”.

– La culpa es de los comunistas. Una serie de eventos ha colocado al partido de la hoz y el martillo en el centro de la polémica. Algunos identifican el origen de este cambio en la entrada a la presidencia y la secretaría general del PC de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, respectivamente, ambos considerados representantes del sector duro de la colectividad. Los opositores al Partido Comunista consideran que luego de eso vinieron varios eventos:

Carmona declaró a El Mercurio que iba a “activar un rol protagónico al movimiento popular” y advirtió que “no va a haber una subordinación de los alcances del movimiento social y sindical a lo que al Gobierno le parezca”.

Luego, hubo voces que pusieron la atención en el hecho de que las movilizaciones de los trabajadores de la salud eran mayores y más radicales que las que hubo con los profesores cuando llamaron a huelga general. La razón sería que el Partido Comunista habría controlado las movilizaciones en el caso de Educación, donde el ministro es Nicolás Cataldo (PC).

Un impasse para las relaciones internacionales del Gobierno fue el discurso opuesto que hubo de parte de militantes comunistas sobre la condena del Presidente Gabriel Boric a Rusia por la invasión a Ucrania. Los parlamentarios Carmen Hertz y Boris Barrera criticaron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y, luego, tres diputados comunistas partieron a Rusia a un encuentro internacional con la intención de apoyar a Vladimir Putin.

El último episodio que colocó al PC en las noticias fue la decisión de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, de acompañar al Presidente Boric en su gira a China. Sería la primera vez en que un Segegob no se queda a apoyar al equipo de La Moneda cuando sale el Mandatario de gira.

7

AGENDA DE LA SEMANA

13 de octubre: el Presidente Gabriel Boric parte en su primera gira a China, en un avión que lo obligará a hacer cuatro paradas de ida y seis de vuelta. Clave será quiénes lo acompañarán en esta pequeña nave.

el Presidente Gabriel Boric parte en su primera gira a China, en un avión que lo obligará a hacer cuatro paradas de ida y seis de vuelta. Clave será quiénes lo acompañarán en esta pequeña nave. Comienza la cocina de la propuesta constitucional:

o 7 de octubre: Entrega del borrador del Consejo Constitucional a la Comisión Experta.

o 8-10 de octubre: Sesiones de debate en la Comisión Experta.

o 11-12 de octubre: Votaciones de la Comisión Experta y despacho de mejoras al texto.

8

RECOMENDACIONES

Conocí la escritura de Álvaro D. Campos por casualidad cuando comenzó a aparecer periódicamente en Facebook con textos cortos y muchas menciones a escritores, autores relevantes e intelectuales.

Álvaro D. Campos es el personaje. El nombre es la abreviación de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos del escritor y poeta portugués Fernando Pessoa. Del D. Campos chileno se sabe poco, que nació en 1975, estudió Historia y actualmente trabaja en un almacén en Pudahuel, donde atiende a los clientes y escribe sus textos cortos en un celular.

El año pasado, la editorial Laurel publicó Diarios de Álvaro D. Campos. Según la introducción, fue muy difícil convencer al autor de realizarlo, porque no le interesaba hacerse conocido. Su plataforma habitual de escritura es Facebook y sus reflexiones circulan por las redes sociales.

Diarios es un libro corto y entretenido. Es extensa la lista de autores que menciona, hay filósofos, escritores, historiadores, clásicos. Puede comentar Rojo y Negro de Stendhal y su frase “¡Quieren opinar de todo y ni siquiera tienen mil escudos de renta!”, y relacionarla con el amigo que llegó a comentarle su fascinación por una camioneta.

