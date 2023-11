Economista David Bravo: “Estamos ante una emergencia laboral no declarada”

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, expresó preocupación tras el reciente informe del INE que revela un aumento en la tasa de desempleo a nivel nacional, alcanzando un 8,9% durante el trimestre agosto-octubre. Este incremento, que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior, marca la duodécima alza consecutiva en este indicador clave.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Alejandro Repenning, Bravo catalogó el presente escenario como una “emergencia laboral no declarada“, señalando la ausencia de pronunciamientos oficiales sobre la gravedad de la situación, lo cual complica su abordaje. En sus palabras, “no hemos escuchado a ninguna autoridad decir que estamos ante una emergencia y por lo tanto lo hace más complejo”.

El análisis del economista destaca que los datos de desempleo reflejan el ajuste de la economía experimentado a lo largo del año, algo previsible en cierta medida. Sin embargo, subraya que el verdadero problema radica en la falta de recuperación de la situación laboral previa a la pandemia, aún transcurridos más de tres años desde el inicio de esta crisis sanitaria.

“Lo que tenemos es un retroceso“, afirmó Bravo en El Mostrador Vodcast, haciendo hincapié en que la actual coyuntura laboral implica un retroceso equiparable incluso a 13 años atrás. Esta situación, que persiste a pesar del tiempo transcurrido desde el comienzo de la pandemia, plantea un escenario crítico que, a su juicio, merece ser considerado como una emergencia. “Y si eso no es una emergencia, no sé qué es”, enfatizó.

El economista resaltó que la magnitud de esta emergencia no se refleja adecuadamente en la tasa de desempleo, ya que a pesar de los incrementos sostenidos, esta no ha superado el umbral del 10%. Esto, según Bravo, podría ser uno de los motivos por los cuales no se ha generado una alerta adecuada sobre la gravedad de la situación.

Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric destacó ante los empresarios del comercio la “convicción” de que su Gobierno “tiene una agenda clara para que Chile vuelva a crecer de manera sólida y sostenible”. Y acotó: “Todo indica que vamos a evitar cifras rojas de crecimiento para 2023”. No obstante, reconoció que “estos resultados no alcanzan para estar satisfechos y no tenemos espacio en el Gobierno para la autocomplacencia”. Durante el encuentro nacional de la CNC, el Mandatario remarcó que “el sector comercio sigue golpeado por la falta de consumo y debemos enfrentar el problema endémico de la informalidad. Se debe fomentar el empleo formal”.