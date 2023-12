Vallejo desmiente a exseremi de Vivienda por caso Convenios: “El informe de Contreras no existe”

Diversas repercusiones generó la declaración que entregó este jueves el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien afirmó que el pasado 7 de junio La Moneda recibió un informe con los antecedentes del convenio firmado con Democracia Viva. Dichos que contradicen lo señalado por el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, cuando fue citado a declarar a la comisión investigadora del Caso Convenios. Por lo que el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, publicó un breve comunicado en el que desmintió los dichos de Contreras.

Palabras a las que se sumó la ministra Camila Vallejo, quien en entrevista con Chilevisión, afirmó que “el informe de Contreras no existe”. “No me puedo hacer cargo de todo lo que dice el exseremi. No se ha revelado nada que no se haya revelado antes. Nunca llegó ese informe a Presidencia”, señaló.

Asimismo, agregó que “nosotros ya respondimos a través del propio abogado del jefe de asesores, muy claro y categórico, en desmentir esa declaración”.

“Todos los informes fueron entregados a la Fiscalía, fue el propio ministerio que puso toda esa información a disposición de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, entonces las polémicas no van a resolver nada de esta situación. Todo se puso a disposición del Ministerio Público por parte del propio ministro Carlos Montes, y lo señaló en el Congreso Nacional y lo señaló públicamente”, enfatizó.

La vocera de Gobierno también se refirió a la agenda de seguridad y los recursos aprobados en el Presupuesto 2024. “El año pasado aumentamos un 4,4%, fue un aumento histórico en ese momento, y este año aprobamos el presupuesto con un 5,7% de aumento para seguridad, lo que es el mayor aumento en los últimos ocho años. Y esos recursos van tanto para seguir fortaleciendo a las policías, queremos entregar mil vehículos policiales más este año, y también fortalecer la labor de la investigación, es decir el trabajo que hacen las fiscalías”, indicó.

En esa línea, también fue consultada por el mea culpa del Presidente Gabriel Boric en relación a su actuar como oposición y las acusaciones de obstruccionismo, en medio del debate por la percepción de inseguridad ciudadana y la política migratoria.

“Por ejemplo, de la agenda de seguridad yo recuerdo que aprobé como diecisiete proyectos y otros nueve rechacé, que son lo que tuvimos hoy día que indicar para mejorarlos. (…) “El tema es cuándo se termina esta lógica de ser oposición porque sí. Y empezamos a construir de conjunto, independientemente de las diferencias, acuerdos para pasar de la controversia a las soluciones, qué es lo que espera la ciudadanía. Entonces, si porque los otros me criticaron duramente antes yo voy a comportarme igual, estamos reforzando que está bien la lógica de la vendetta y de pasar cuenta, ojo por ojo, diente por diente, y al final nos quedamos, como decía el dicho, si ojo por ojo, todos tuertos. Y quién pierde en eso no somos nosotros, no son los parlamentarios, es la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, el llamado es como una invitación que hace el Presidente. Es invitar a tener un poco de mayor generosidad a la oposición, no toda, porque hay algunos que han sido sumamente colaboradores, pero a tener mayor generosidad no para con nosotros, sino que para con la gente”, indicó.