Mujer es detenida por lanzarle un café a ministra Camila Vallejo en Rancagua

Carabineros detuvo a una mujer en Rancagua luego de que agrediera a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al lanzarle restos de café en la plaza Los Héroes de la ciudad.

El capitán Roberto Araya sostuvo que el hecho ocurrió en medio de la visita de la ministra de Estado a la ciudad para entregar ejemplares del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitada este domingo.

En el registro se aprecia como una mujer que se encontraba sentada al exterior de un local comienza a agredir verbalmente a la ministra para luego arrojar el contenido de café que le quedaba en su vaso.

Tras esta acción, Carabineros procedió a detenerla, mientras la acusaba aseguraba que su vaso ya no tenía café. “Una ciudadana llega y, por motivos que desconocemos en este minuto, toma los rastros que le quedaban de café y se los arroja. No le alcanza a llegar directo a la ministra”, sostuvo el capitán Araya.

La mujer fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad, y sus antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Video vía X: @emiliorequinoa – Radio Agricultura

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le quitó importancia a la agresión al sostener en su cuenta personal de X, dónde sostuvo que no se dio cuenta y que valora la amabilidad de la gente con la que se encontró en Rancagua.

Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! 🤷🏻‍♀️

Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda😠 pero continuamos… pic.twitter.com/muGuG4d34N

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 12, 2023