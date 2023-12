La protección del medio ambiente y los derechos de agua fueron parte del debate constitucional

La propuesta constitucional incluye un capítulo sobre Protección del Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo, el cual establece que la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones. Señala que la protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad.

La sustentabilidad, por otro lado, supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas. En estas tareas el Estado promoverá la colaboración público-privada.

La propuesta de Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana, en materias ambientales y deberá promover la educación ambiental.

Por otro lado, establece que es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos.

El Estado deberá implementar medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático, promoviendo la cooperación internacional.

Por último, en el capítulo II se regula el acceso al derecho al agua y al saneamiento, señalando que deber del Estado garantizar a las generaciones actuales y futuras, promoviendo la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia.

Para Javier Naranjo, ministro de medio ambiente del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la propuesta representa un avance. “Si uno mira lo que tenemos actualmente, la actual constitución vigente, versus esta propuesta, es un avance en todo sentido. Contempla un montón de materias que no estaban contempladas a nivel constitucional (…) es evidentemente un avance importante, y que además lo hace justamente en la lógica de la protección y el cuidado del medio ambiente, pero además considerando también a las personas en primer lugar, que para mi es una cuestión muy relevante”.

Por su parte, Marcelo Mena, ministro de medio ambiente de la Presidenta Michelle Bachelet, asegura que la propuesta tiene sus peligros. “El texto por cierto habla de biodiversidad, habla de temas de cambio climático, adaptación; pero tiene una mirada que no se condice con el pensamiento económico mundial, con respecto a que todo está sujeto al desarrollo (…) Esta definición de que todo está sujeto a la sustentabilidad de desarrollo me parece, o redundante o errado derechamente, y por tanto, pareciera ser que todas estas definiciones están sujetas a un bien superior que es el desarrollo, como si la sustentabilidad no fuera parte de eso”.

En esta línea, Alexis Cortés, ex comisionado experto del PC, asegura que la propuesta no cumple con los estándares esperados: “Creo que se perdió una oportunidad de actualizar aún más nuestro marco jurídico supremo ante ello, y me parece que el mejor ejemplo es el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y sano, tal cual como quedó”. Añado que en 2022 la ONU en su asamblea general estableció una resolución “que define como un derecho fundamental, el derecho a un medio ambiente sano, sustentable y limpio. Es un estándar que está por sobre lo que nosotros redactamos, y que creo que se perdió esa oportunidad”.

En la vereda de al frente, Pedro Varela, investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, asegura que la propuesta es innovadora. “La propuesta refuerza el carácter técnico de los procedimientos de evaluación ambiental, y establece que las actuaciones y decisiones de las instituciones en esta materia deberán ser objetivas, oportunas y fundadas”.

