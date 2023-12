¿Lejos de tu local de votación? Revisa cuándo se puede cambiar el domicilio electoral 

En el marco del nuevo plebiscito constitucional, numerosos votantes se han visto obligados a movilizarse hacia diferentes comunas o incluso regiones, debido a la falta de actualización de sus domicilios electorales.

Este sufragio, de carácter obligatorio para todos los chilenos y residentes con derecho a voto, ha generado un flujo masivo de personas en las comisarías a nivel nacional, donde muchos acuden para excusarse por encontrarse a más de 200 kilómetros de su lugar de votación designado.

Este bullicio y desplazamiento masivo podrían haberse evitado si los ciudadanos hubieran actualizado previamente su domicilio electoral, una gestión cuyo plazo es más limitado de lo que se piensa.

Según lo establecido en la ley 18.556, el cambio de domicilio electoral puede realizarse a partir del primer día del mes siguiente a una elección o plebiscito. Es decir, a partir del 1 de enero de 2024, los chilenos podrán iniciar este proceso, según indica ChileAtiende.

El Registro Electoral tiene la obligación de suspender las modificaciones 140 días antes de cualquier elección o plebiscito. No obstante, al no haberse fijado aún la fecha para las próximas elecciones, específicamente las primarias de alcaldes y gobernadores regionales, no se ha definido un plazo límite para este trámite.

La actualización del domicilio electoral puede efectuarse tanto de manera online como presencial. Aquellos ciudadanos que dispongan de Clave Única podrán realizar esta gestión por internet a través del sitio web habilitado por el Servicio Electoral (Servel), obteniendo un comprobante en formato PDF a partir del 1 de enero.

Para quienes prefieran la atención presencial, tendrán la opción de dirigirse a distintos lugares a partir de la misma fecha:

Oficinas regionales del Servel (se recomienda verificar direcciones disponibles)

Sucursales de ChileAtiende (se recomienda verificar direcciones disponibles)

Consulados de Chile en el extranjero

Policía Internacional, al entrar o salir del país.

La actualización oportuna del domicilio electoral no solo evita contratiempos y desplazamientos innecesarios en momentos de elecciones, sino que también asegura el ejercicio efectivo del derecho a voto, facilitando el proceso cívico para todos los ciudadanos chilenos y residentes con derecho a participar en el sistema electoral del país.