Kast evita hablar de derrota y Chile Vamos vuelve a respirar tranquilo

En una puesta en escena bastante cuidada, con el gingle republicano sonando todo el tiempo (la canción de la libertad), torta de mil hojas y café, el partido republicano se reunió para “dar la cara ante este resultado (el triunfo de la opción En Contra)”, como dijeron, evitando hablar de derrota y aplaudiéndose entre ellos.

Los consejeros constitucionales subieron primero al escenario, pero a pesar de los aplausos, las caras eran largas, en especial la de Beatriz Hevia, notablemente afectada.

Los oradores fueron Arturo Squella y José Antonio Kast. Este último subió junto a su mujer, María Pía Adriasola, en clave mitin político más que evaluación del plebiscito. De hecho, Kast nunca habló de derrota, sino que dijo que se escuchó al pueblo.

Tanto Kast como Squella pusieron énfasis en que nunca estuvieron de acuerdo con un proceso constitucional como el que se realizó. Lamentaron, eso sí, que no se hubiera aceptado la constitución propuesta por ellos, pero finalmente lo bueno es que se logró terminar con un proceso que fue muy costoso para los chilenos. Kast le cobró la palabra al oficialismo sobre la promesa de que no habrá otro proceso, “porque Chile ya no puede seguir estancado”. Y acto seguido, lanzó una larga lista de temas a tratar: delincuencia, violencia, retroceso económico… Y agregó que “estos cuatro años va a costar mucho recuperarlos. Pero vamos a seguir trabajando porque este partido solo tiene que crecer”.

Con esto, Chile Vamos puede respirar tranquilo. Se reubican los tres partidos: UDI, Renovación Nacional y Evopoli. Es un volver a tener confianza en lo que hacen, después de la crisis y pérdida de identidad que vivió la derecha chilena a partir de mayo. Además, ahora toca una negociación compleja para las elecciones municipales, donde republicanos dijo que iba a tener una lista independiente, pero no en gobernadores ni en alcaldes. Se viene la reconfiguración de la derecha.