Alberto Mayol y el resultado del plebiscito: “La izquierda no ganó”

El sociólogo Alberto Mayol analizó los resultados del pasado plebiscito constitucional y aseguró que pese a que triunfó la opción del “En contra”, en la práctica, la elección no dejó ganadores.

“Solo hay perdedores, hay algunos que son más perdedores que otros. Voy a explicar por qué, pero en el fondo el cero absoluto es un concepto que viene de la física, que es lo que nos enseñaban en el colegio, que hay un punto en el -273 grados Celsius, donde estamos en el cero absoluto, donde ningún átomo se mueve, está todo frío, no hay movimiento, no hay ninguna temperatura, ni siquiera el universo está en esa temperatura, es la inmovilidad total”, comenzó diciendo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Dicho lo anterior, Mayol añadió que “en la política es casi imposible un escenario de cero absoluto, porque en la política hay contención, hay conflicto, hay competencia, en la política electoral, por definición, gana una opción, por definición. ¿Cómo puede llegar a ocurrir que no gane una opción? Solo en la medida en que al ganar una opción, lo que haya ganado es una opción que le conviene a la otra parte”.

“¿Y por qué la otra parte no estaba a favor de aquella visión? Bueno, porque de alguna manera extraña había terminado defendiendo justo lo contrario. Entonces, lo que pasó aquí es una cosa extraordinariamente absurda, donde podía haber un ganador si es que se lograba el triunfo del ‘A favor’, o podía haber un ganador si el resultado era abrumadoramente alto en favor de ‘En contra’, porque si el resultado era 70 puntos, evidentemente uno decía que esto ya tiene un significado político y efectivamente al Gobierno lo fortalece”, añadió.

“Pero con este resultado, que es menor que el rechazo; donde al mismo tiempo, por ejemplo, si fuera elección presidencial, pasarían a la segunda vuelta hoy día Evelyn Matthei y José Antonio Kast, y que la suma de los dos suma más del 50%. Entonces, obviamente esto no significa, aunque haya ganado la opción que prioritariamente estuvo favorable a la izquierda, la verdad es que no se puede interpretar así, la izquierda no ganó. Más aún, no podría haber ganado casi bajo ninguna circunstancia porque tuvo que terminar defendiendo lo que soñó cambiar, lo que se exigió cambiar, lo que prometió cambiar, y lo que dijo siempre, si a mí me ponen un texto que dice Estado Social y Democrático de Derecho y está refrendado por la ciudadanía en democracia, yo lo hago mi Constitución. Esto cumplía los dos requisitos y no se quiso”, dijo.

“Y por el lado de la derecha, la situación es igual de absurda. La derecha dijo siempre, sobre todo la ultraderecha, que no van a ceder, no voy a entrar en un proceso de cambio de Constitución, nosotros vamos a defender la posición de que si tenemos que quedar con la misma constitución de siempre, vamos a ir a todas las batallas para defender esa postura. Llegaron a esto, se vieron con una mayoría, tuvieron que tomar la decisión: abortan el proceso o vamos para adelante. Fueron para adelante y fueron entonces a cambiar la Constitución a tal punto de grave dentro del mismo Partido Republicano que se quiebró el partido”, añadió.

“Obviamente nadie ganó. Obviamente el que hizo la apuesta más grande, que fue José Antonio Kast, es el gran perdedor, porque él hizo la apuesta más grande, él dijo que se hace cargo de que esto funcione, yo me hago cargo de que esto pase, porque yo ya tengo cerca del 50%, más los votos de la centroderecha, estamos listos. Y resulta que no ocurrió. Y el segundo perdedor, pero quizás es más difícil para este segundo perdedor, es el Presidente Gabriel Boric, por dos razones. El Presidente Boric abrió este proceso. Dijo que este proceso puede funcionar. A los presidentes les hace mal que un proceso que ellos abren no funcione. Y en segundo lugar, porque el Presidente recurre a herramientas para su gestión política. Y las herramientas que tiene, algunas parecen irónicas, porque no parecen herramientas propias, pero lo son, porque el presidente de la República y jefe de Estado en Chile tiene el sistema político para poder hacer cosas. Quiere hacer una reforma de X cosas, llama a un conjunto de partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro. Todo el sistema político, de alguna manera, está a disposición del presidente. Aunque sean gente que no les gusta nada, da lo mismo. Siempre es así, es una herramienta”, explicó.

“Cuando todo el sistema político se te cae, no tienes lo que hace 20 años Chile tenía, que tú tenías un problema y podías llamar a la iglesia. Tenías un problema, podías llamar al centro de estudios políticos, tenías un problema y tenías un par de rectores que podías llamar. Cuando tú no tienes eso hoy día, para poder salvaguardar los procesos de crisis, entonces para el gobierno es muy importante que haya sistema político. Lo que pasó el domingo, cuando despertamos el lunes, despertamos sin sistema político”, cerró.