El llamado de Bachelet a la oposición: “No están los tiempos para darse gustitos políticos”

Terminado el proceso constitucional con el triunfo del En Contra el pasado 17 de diciembre, con un llamado a los acuerdos, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que se abocaría de lleno a los temas prioritarios para la ciudadanía: seguridad ciudadana, pensiones, educación, salud, crecimiento y generación de empleo.

El emplazamiento de La Moneda se produce en momentos en los que la oposición ha manifestado profundos reparos a la agenda de reformas del gobierno -como la tributaria y la de pensiones-. Hoy, se suma un nuevo llamado a la oposición de parte de la expresidenta Michelle Bachelet.

En línea con el Presidente Boric, en el marco del seminario “¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia”, convocado por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo, Bachelet puso énfasis en la necesidad de lograr acuerdos en el país, sobre todo tras el plebiscito.

“No están los tiempos para darse gustitos políticos”

La exmandataria criticó la negativa de la oposición de apoyar reformas del Gobierno, si es que no hay cambios en ellas. “Muchos de los problemas que hoy enfrentamos como país no son, como algunos pretenden hacer creer, responsabilidad exclusiva de este gobierno, porque el país no se inventa cada cuatro años ni se refunda con cada elección y muchos de los problemas que hoy enfrentamos son problemas de arrastre”, comenzó diciendo Michelle Bachelet.

En ese sentido, sentenció que “las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, ‘la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas del Gobierno’, término de la cita, a mi juicio, hacen daño”.

A su juicio, no solo hacen daño al Gobierno, sino que hacen daño “a quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan”.

La expresidenta sostuvo que “no están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos”. Bueno, agregó, “nunca están los tiempos para darse gustitos políticos”.

Bachelet concluyó que es “importante la unidad del progresismo y este plebiscito nos demostró que nuestro sector puede unirse entorno a propósitos comunes”.

“Es un error decir que se ha consolidado la Constitución del 80”

Sobre el triunfo del En Contra, Bachelet manifestó que “el 17 de diciembre fracasó la posibilidad de acordar un marco común que fuera capaz de representarnos a todos y todas”.

Además, indicó que “la campaña que vimos estaba más destinada a instalar mensajes de cierto sector y cuestionar al Gobierno, incluso usando expresiones odiosas como el ya famoso ‘que se jodan'”.

Por estas razones, afirmó la dos veces Presidenta de la República, “por el cansancio, el desinterés, por no ver su verdaderas preocupaciones reflejadas, la ciudadanía una vez más rechazó el texto constitucional propuesto con ese contundente 55.76%”.

Finalmente, aludiendo a los medios de comunicación, señalando que “dijeron que se había consolidado para siempre la Constitución del 80”, Bachelet recalcó que “es un error sacar esa conclusión”.

“Es claro que se cierra el proceso constitucional como ya se había planteado, como lo había planteado el Gobierno y como lo habían planteado también los partidos del oficialismo y esto ha sido reafirmado estos días”, cerró.