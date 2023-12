Reforma previsional: Briones llama a la derecha a lograr acuerdos con el oficialismo

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones llamó a Chile Vamos a lograr acuerdos con el oficialismo en torno a la reforma previsional.

“Hay que abrirse a un acuerdo en pensiones, no podemos fracasar por tercera vez, con qué cara vamos a mirar a los chilenos. Eso hay que tener a la vista. No se trata de avalar lo imposible, y no se trata de avalar cualquier acuerdo. Hay que buscar buenos acuerdos, pero para tener la opción de tenerlos, uno tiene que abrirse a alguno. Eso hay que buscar. Además, es bueno aclarar los conceptos: la solidaridad es muchas cosas distintas que para el Gobierno parece solo ser reparto, pero la solidaridad admite al menos dos dimensiones”, señaló a radio ADN.

Briones, explicó posteriormente, ha impulsado estas dimensiones: una de las dimensiones es la de reparto, en la que “la población activa financia a quienes ya jubilaron o están pronto a jubilar, una transferencia entre generaciones que tiene los problemas propios del reparto, que es la transición demográfica, que lo hace infinanciable e insostenible en el tiempo, e intergeneracionalmente injusto”.

Y el otro, que “es entre una misma generación, es decir, entre dos personas que cotizan el mismo porcentaje de su sueldo, con aquellas personas que ganan más les pueden transferir parte de su cotización a quienes ganen menos, y en ambos casos esa plata va a un sistema de cuentas individuales. Es ahorro full (…) Si dos personas cotizamos seis puntos, tu tienes más ingresos que yo, de los seis puntos al final vas a recibir cinco en tu cuenta individual y de esos cinco, yo que gano más plata, voy a recibir siete en la cuenta individual. La suma de los dos es 12 y es puro ahorro, y es solidaridad también”.

“Puede haber un seguro social en lo que el Gobierno ha planteado, pero que sea intrageneracional y que en el fondo es puro ahorro, que es lo que chile necesita, que vaya a cuentas individuales, pero en proporción es algo distinta a lo que se contribuyó, pero ahí está la solidaridad”, añadió. “Es muy importante recuperar el animus societatis la forma de dialogar y conversar. Chile tiene muchas oportunidades, depende solo de nosotros tomarla y para ello depende solo de nosotros tomarla y para eso, necesitamos volver a la lógica de los acuerdos, pero no de cualquier acuerdo. Es un baile que se hace de a dos. Pero si no hay voluntad para entrar a ese diálogo, el buen acuerdo se escurre. Tenemos una oportunidad, en tiempos difíciles, porque el próximo año estará difícil económicamente, de mirar para arriba. Llevamos mucho tiempo mirando al suelo y eso nos hace mal. Hay que salir de ahí”, cerró.