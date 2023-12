Reforma previsional: diputados abordan destino del 6% que pone en jaque la posibilidad de acuerdos

En pocos días comenzará la discusión en particular de la reforma al sistema previsional y la expectativa del gobierno es que sea despachada de la Cámara antes del receso legislativo de febrero, algo que por ahora se ve complejo debido a las críticas de la oposición a las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo.

La polémica se ha centrado en la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador, donde un 3% sería destinado a seguro social, 2% a las cuentas de capitalización individual, y el 1% restante a fortalecer el empleo de las mujeres.

Para el diputado del PS y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Santana, “el gobierno ha mostrado señales claras de hacer modificaciones con tal de darle mayor transversalidad a la reforma presentada. (…) La derecha en este debate no se ha movido ningún centímetro, sí lo ha hecho el gobierno, y yo creo de manifiesto cuáles son las verdaderas voluntades de llegar a un acuerdo previsional o no”.

“Hay un alma de la derecha que va a defender el ahorro individual que tiene un apellido que acá no se menciona, el ahorro individual lo administran las AFP. (…) Cuando se acude al Estado para no tocar el negocio de los privados en un tema tan sensible como el previsional, naturalmente ahí sí tenemos una diferencia”, señaló.

Asimismo, Santana agrega que “la propuesta del gobierno es que en nuestro país tengamos un sistema mixto, la capitalización individual no va a dejar de existir. (…) Lo que se quiere incorporar junto con esto y junto a la PGU, es un seguro social solidario, tal como ocurre con el seguro de cesantía, como el seguro de invalidez, que han sido instrumentos laborales totalmente exitosos”

Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, sostiene que defender la capitalización individual es un “tema de principios”.

“Hagamos solidaridad con los impuestos de todos los chilenos a través de la PGU, también estamos disponibles para discutir el financiamiento porque es un gasto permanente, creemos que hay un espacio a propósito del pacto fiscal para buscar cómo financiamos permanentemente ese monto”, indica.

En esa línea, el parlamentario afirma que “el sistema de reparto ha fracasado en todos los países del mundo, por eso nosotros defendemos el tema de la cuenta individual, no es un capricho, no es un tema ideológico. (…) Centrémonos en el objetivo, subamos las pensiones ahora, nuestros votos están disponibles inmediatamente para aumentar la PGU”.