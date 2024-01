Van Klaveren sigue al debe: ministros del Presidente Boric registran lobby donde Zalaquett

El Presidente Gabriel Boric instruyó a los seis ministros que estuvieron en casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI) a “reevaluar” subir antecedentes a la plataforma de la Ley del Lobby. El Mandatario también los llamó a responder en el menor tiempo posible los oficios enviados por Contraloría a raíz de los polémicos encuentros en el domicilio del exalcalde.

Hasta el momento, los ministros de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; y del Trabajo, Jeannette Jara, han cumplido con registrar las reuniones con Zalaquett y empresarios en la plataforma de la Ley del Lobby.

En tanto, desde el ministerio del Medio Ambiente liderado por Maisa Rojas, afirmaron que la información será publicada durante esta jornada, en concordancia con su respuesta al oficio de Contraloría.

“El Ministerio del Medio Ambiente decidió registrar de ahora en adelante en la plataforma Infolobby todos los encuentros en los que haya participado la ministra Maisa Rojas sin distinguir el propósito de estos. A partir de la solicitud del Presidente de evaluar la necesidad de registrar los encuentros con Pablo Zalaquett, hemos decidido también realizar su registro”, indicaron hace unos días.

Por ahora, solo falta el registro de la reunión del canciller Alberto van Klaveren. No obstante, desde la Cancillería señalaron que están trabajando en ello y pronto cumplirán con el compromiso hecho tras el llamado del Presidente Boric.

Cabe mencionar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la única de los seis ministros que recibieron el telefonazo del Mandatario que decidió no registrar su encuentro donde Zalaquett. “Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos, elementos del lobby, por eso no la vamos a inscribir”, afirmó la ministra Tohá consultada por la prensa.

Nicolás Grau y los empresarios pesqueros

El secretario de Estado y militante de Convergencia Social (CS, el partido del Presidente Boric) dio cuenta de un un encuentro ocurrido el 13 de noviembre de 2023 a las 20:00 horas en el departamento de Pablo Zalaquett en Lo Barnechea.

A la reunión asistieron, además de él y el dueño de casa a nombre de su empresa Asesorías PZ, Andrés Santa Cruz y Rodrigo Sarquis de la pesquera y salmonera Blumar, Sady Delgado y José Guzmán Vial de AquaChile y José Ramón Gutiérrez y Cristian Swett de Multiexport Foods.

Las materias tratadas fueron: “El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.

En detalle, la información registrada en la plataforma de la Ley del Lobby indica que “se solicita conocer la visión de largo plazo del Gobierno sobre la industria de la salmonicultura, para efectos de tener un diálogo a partir de ello“.

La reunión habría durado 2 horas en el departamento de Zalaquett.

Esteban Valenzuela, la Sofofa y la CPC

El titular de la cartera de Agricultura y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) estuvo reunido por una hora el 29 de agosto de 2023, junto a directivos de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), en presencia de la ministra Maisa Rojas.

Según el registro en la plataforma de la Ley del Lobby, al encuentro, como gestores de intereses, asistieron Susana Jiménez Schuster, exministra de Energía del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual vicepresidenta de CPC y consejera de la Sofofa; y Oscar Hasbún, primer vicepresidente de la Sofofa.

Las materias tratadas fueron: “Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.

En detalle: “En la reunión se abordaron temas generales sin el propósito de buscar alguna decisión ministerial o gestionar intereses. El encuentro apuntó a intercambiar ideas sobre la situación país, la actividad y los desafíos de nuestro sector, y a la necesidad de generar un intercambio constante entre el sector público y privado. No tratamos asuntos particulares del ámbito silvoagropecuario”.

Jeannette Jara, LarrainVial y las AFP

La ministra del Trabajo y Previsión Social registró tres reuniones en el domicilio de Pablo Zalaquett. Jeannette Jara se reunió el 6 de agosto por dos horas y media con representantes de las AFP, el 21 de agosto con directivos de la CPC y la Sofofa, y el 12 de octubre —también por dos horas— con gestores de intereses de la corredora de bolsa más grande del mercado, LarraínVial.

En todas las reuniones la materia tratada fue: “Situación del sistema de pensiones y perspectivas de reforma”.

Al primer encuentro registrado en el domicilio de Zalaquett asistió Andrés Merino Gangas, gestor de intereses de AFP Provida y Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí de AFP Capital.

A la segunda reunión de agosto asistió el propio presidente de la CPC, Ricardo Mewes, además de Oscar Hasbún a nombre de la Sofofa, también para tratar materias de “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.

En tanto, la tercera reunión registrada por el ministerio del Trabajo en la plataforma de la Ley del Lobby, contó con la participación de Andrés Trivelli y Andrés Bulnes de LarraínVial.

Cabe mencionar que, durante la última sesión de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde ayer se despachó la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno, se vivió un polémico momento, luego de que un asesor del ministerio dirigido por Jeannette Jara —militante del Partido Comunista— recibiera un llamado de un socio de la compañía LarraínVial en medio de su exposición.

El hecho quedó al descubierto cuando Cristóbal Hunneus, asesor de la cartera del Trabajo y Previsión Social, se encontraba exponiendo al resto de los parlamentarios las implicancias de la reforma, cuando en la pantalla se proyectó la llamada de Leonardo Suárez, mismo nombre de uno de los socios de Larraín Vial.

“Soy muy amigo de Leo, siempre estamos conversando de lo que pasa”, dijo luego Huneeus a T13.

Ahora resta que la Contraloría se pronuncie sobre las reuniones en el departamento de Pablo Zalaquett, una vez que los ministros hagan llegar sus informes con las explicaciones correspondientes.