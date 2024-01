La cocina de Zalaquett: ahora se admite que hubo pagos

Pablo Zalaquett (UDI) dijo que algunos de los asistentes a su departamento en Lo Barnechea han sido clientes de su empresa, PZ Comunicaciones. Pero, según afirmó en una reciente entrevista, nunca en el área de lobby.

El exalcalde y reconocido lobbista aseguró que esos pagos tuvieron que ver con informes y charlas de análisis políticos, pero nunca con las comidas a las que han asistido conocidas personalidades políticas como senadores o ministros del Presidente Gabriel Boric.

“Pasaron muchos empresarios y ejecutivos, de muchas empresas de este país. A nadie se le cobró. A nadie. Por la comida, por reunirse, por nada. A nadie”, afirmó Zalaquett en su defensa, en conversación con el Diario Financiero.

En esa línea, mencionó que realizó un recuento de todas las reuniones y concluyó que al menos “5 o 6 empresas” que estuvieron presentes en las cenas contrataron algún tipo de servicios de su empresa.

El sábado, en una entrevista con el diario El Mercurio, Zalaquett reveló que ha realizado más de 40 encuentros en su domicilio, a los cuales habrían asistido más de 120 personas “de todos los rubros”.

Sobre las charlas, el exjefe comunal de Santiago y La Florida explicó que “algunas de ellas las he hecho con Jorge Insunza (PPD) y otras las he hecho con Natalia Piergentili (PPD) y otras personas más, y así sucesivamente trato de ir variando, para que mi cliente tenga distintas perspectivas, porque para mi cliente lo hace más atractivo (…) se genera un intercambio”.

Cabe mencionar que, mientras el exdiputado Insunza reconoció desde un comienzo su participación en al menos ocho charlas, la extimonel del PPD inicialmente lo negó, pero el medio CIPER acreditó que incluso recibió transferencias.

Zalaquett recalcó que estos clientes lo contratan con distinta frecuencia. En la época del plebiscito, habría aumentado la cantidad de consultas, pero hay algunos que acuden a PZ de manera semestral o trimestral. “Depende de los momentos, del acontecer político”, enfatizó.

Cheese and wine

PZ Comunicaciones, la empresa liderada por el exalcalde y reconocido lobbista Pablo Zalaquett, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la revelación, a fines de diciembre, de una serie de encuentros y cenas realizadas en la casa de Zalaquett.

Hasta ahora, se sabe que estos eventos contaron con la presencia de seis ministros del actual Gobierno, así como empresarios y ejecutivos de diversas industrias, generando polémica debido a la ausencia de registros públicos.

La compañía, que lleva las iniciales de su fundador, se especializa en asesorías de relacionamiento, gestión de prensa y reputación corporativa, manejo de crisis, y análisis legislativo y de políticas públicas. Sin embargo, la controversia surge porque, a pesar de la inscripción oficial de Zalaquett como lobista, las conversaciones y cenas “cheese and wine” en su residencia no fueron registradas bajo las normativas de la Ley de Lobby.

En respuesta a las acusaciones, Zalaquett afirmó que las actividades realizadas en su casa no estaban vinculadas a sus clientes registrados en el ámbito del lobby. Argumentó que los encuentros se centraron en informes y charlas de análisis político, desvinculándolos de la esfera de lobby.

“Es que aquí no hay ningún cliente mío. ¿Qué tiene que ver con mis clientes? Ese es el punto. Si yo me he tenido que vincular con alguna autoridad de gobierno para un cliente mío, siempre ha sido por ley de lobby. Pero esto no tiene nada que ver”, le aseguró Zalaquett al medio Ex-Ante.

Los ministros involucrados en esta situación son Carolina Tohá (Interior), Jeannette Jara (Trabajo), Nicolás Grau (Economía), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Esteban Valenzuela (Agricultura). Todos recibieron un oficio de Contraloría que debe ser respondido este viernes.