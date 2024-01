Delegado presidencial de Tarapacá subrayó que paso fronterizo de Colchane cuenta con militares 24/7

Daniel Quinteros, delegado presidencial de Tarapacá, mantuvo una conversación con el fiscal regional Raúl Arancibia, donde le explicó que el paso fronterizo de Colchane sí tiene dotación militar custodiando la zona fronteriza a tiempo completo. Esto, luego que el fiscal Arancibia, alertara que pasadas las 18:00 horas las personas acceden “sin control”.

En esa línea, Quinteros aclaró en Radio Cooperativa que se debe “distinguir que después de las 6 de la tarde no hay control, respecto de que después de las 6 de la tarde no hay atención, porque el complejo fronterizo de Colchane tiene cuatro flujos diferenciados”, los cuales cuentan con horarios diferenciados para el paso de camiones, buses, vehículos particulares y peatones.

Si bien el funcionamiento es hasta las 18:00 horas, el delegado presidencial enfatizó que “luego los funcionarios siguen atendiendo a toda la gente que está adentro, hasta las 8 y media o 9 de la noche”. Asimismo, agregó que en la zona fronteriza “tenemos un despliegue importante de las fuerzas militares en conjunto con Carabineros”, quienes custodian los costados del paso 24/7.

Con ello, la autoridad regional sostuvo que “no es efectivo que después de las 6 de la tarde no haya control, simplemente no hay atención”. “Creo que el fiscal no tenía toda la información respecto de los horarios de funcionamiento”, subrayó el delegado presidencial.

Quinteros, también señaló que existe “un aumento de un flujo para el cual el complejo no fue diseñado, que es el flujo de personas caminando. El complejo se diseñó inicialmente para transporte de carga, para buses, para vehículos” y que actualmente están pasando unas 300-400 personas a pie.

No obstante, indicó que en esta zona transitan numerosas personas de nacionalidad boliviana que ingresan por motivos comerciales, turísticos, laborales y de salud, además de participar en diversas festividades de los pueblos del altiplano. Lo que tiene como resultado el aumento de los cruces que se producen en la región.

A pesar de ello, el delegado presidencial subrayó la necesidad de actualizar este complejo, señalando que enfrenta problemas de dotación, infraestructura y coordinación con las autoridades bolivianas.